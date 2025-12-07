Driveit

Formula E: Τρομακτικό ατύχημα του Πέπε Μαρτί στο Σάο Πάολο

Σμπαράλια έγινε το μονοθέσιο του Ισπανού πιλότου
Λίγους γύρους πριν την ολοκλήρωση του αγώνα για τη Formula E στο Σάο Πάολο, ο πιλότος της Cupra Kiro, Πέπε Μαρτί, είχε ένα σοκαριστικό ατύχημα.

Ο Πέπε Μαρτί έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του ύστερα από επαφή με δύο άλλα οχήματα και αυτό απογειώθηκε, έφερε μια περιστροφή και προσγειώθηκε στο οδόστρωμα, αφήνοντας πολλά κομμάτια του στο σημείο.

Για καλή του τύχη, ο Ισπανός πιλότος βγήκε σώος από αυτό το τρομακτικό ατύχημα, με τους υπεύθυνους της πίστας να τρέχουν για να σβήσουν και τη φωτιά που άναψε στο μονοθέσιό του.

