GAC: Έλαβε έγκριση στην Κίνα για αυτόνομη οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο

Σε λίγες ημέρες η κινεζική GAC ΑΙΟΝ θα κάνει πρεμιέρα στη χώρα μας με το πρώτο της μοντέλο, το Aion V.

Ωστόσο, μια άλλη εταιρεία του ομίλου GAC, η GAC HYPTEC, έλαβε επίσημη άδεια για την πραγματοποίηση δοκιμών αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 3 (L3) σε αυτοκινητόδρομους της Κίνας, με εγκεκριμένη ταχύτητα έως 120 χλμ./ώρα.

Πρόκειται για την πρώτη τέτοια έγκριση στην Κίνα, ένα επίτευγμα που επιβεβαιώνει τη σοβαρή, συστηματική δουλειά του οργανισμού.

Το Autonomous Driving L3 της GAC HYPTEC ενσωματώνει εξελιγμένη τεχνολογία αισθητήρων, συστήματα αντίληψης πραγματικού χρόνου και δυνατότητα λήψης αποφάσεων σε συνθήκες πραγματικής κυκλοφορίας.

Για τον όμιλο GAC, αυτό το επίτευγμα ενισχύει την τοποθέτηση της εταιρείας στην παγκόσμια αγορά ως έναν οργανισμό που επενδύει στρατηγικά στο μέλλον, που προχωρά μεθοδικά και που στηρίζει την εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης και της αυτόνομης οδήγησης.