H Cyclone, μια ακόμα κινεζική μάρκα μοτοσυκλετών στην Ελλάδα

H Cyclone αποτελεί το premium brand του κινεζικού ομίλου Zonsen και περιλαμβάνει μοτοσυκλέτες και scooter διάφορων κατηγοριών.

Η παρουσίαση της εταιρείας και της γκάμας της, στο ελληνικό κοινό, θα γίνει στην έκθεση Μοτοσυκλέτας τον Απρίλιο του 2026, από την εισαγωγική εταιρεία Mototrend SA (Kymco, Voge, Loncin, Yadea, Gemini).

Η Zonsen ιδρύθηκε το 1982 και σήμερα κατέχει την Προεδρία του Εμπορικού Επιμελητηρίου Μοτοσυκλετών της Κίνας. Ο όμιλος διαθέτει δύο εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο, την Zonsen Power και την Loncin Motor.

Τα εργοστάσια παραγωγής της Zonsen βρίσκονται σε 5 τοποθεσίες της Κίνας, σε Βιετνάμ, Ταϊλάνδη, Μεξικό και αλλού. Επιπλέον, διαθέτει κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης στον Καναδά και λειτουργεί κοινοπραξίες στην Κίνα με μεγάλους κατασκευαστές όπως το group Piaggio, με το οποίο ανέλαβαν από κοινού την αναδιάρθρωση της Foshan Fosti Investment Service Company, δημιουργώντας τη Zonsen Piaggio Foshan Motorcycle Company Co., Ltd το 2004.

Η Zonsen απασχολεί πάνω από 20.000 άτομα, με ετήσια έσοδα από πωλήσεις που υπερβαίνουν τα 50 δισεκατομμύρια γιουάν και με τα προϊόντα της να εξάγονται σε περισσότερες από 100 χώρες.