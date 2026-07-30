H Hyundai τους καλύτερους χρόνους στο ξεκίνημα του ράλι Φινλανδίας στο WRC

Στη Φινλανδία έχει μεταφερθεί το σκηνικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι – WRC, με το 10ο από τα 14 ράλι της χρονιάς.

Σε έναν αγώνα με χωμάτινες και πολύ γρήγορες ειδικές διαδρομές, αλλά και θεαματικές, με πολλά άλματα, στην πρώτη ειδική διαδρομή που άνοιξε σήμερα το πρόγραμμα, ο Αντριέν Φορμό με Hyundai i20N Rally1 έκανε τον καλύτερο χρόνο, με μόλις 1,1 δευτ. διαφορά από τον ομόσταβλό του Τιερί Νεβίλ, πρωταθλητή του 2024.

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Ακολουθούν σε απόσταση έως και 3 δευτ. από τον Φορμό, 5 οδηγοί της Toyota: Έβανς, Οζιέ, Κατσούτα, Παχάρι και Σόλμπεργκ.

Ο αγώνας θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θέλουμε ακόμα 4 αγώνες για το φινάλε, με τη βαθμολογία να έχει πάρει φωτιά, διότι ο Έβανς έχει 177 βαθμούς, ο Κατσούτα 152, ο Παχάρι 144, ο Οζιέ 139 και ο Σόλμπεργκ 130.

Αύριο το πρόγραμμα του αγώνα περιλαμβάνει 10 ειδικές διαδρομές, το Σάββατο θα έχουμε 8, και ακόμα 2 την Κυριακή για το τέλος του αγώνα.