Driveit

H Hyundai τους καλύτερους χρόνους στο ξεκίνημα του ράλι Φινλανδίας στο WRC

Fourmaux και Neville έχουν οριακούς χρόνους έναντι πέντε οδηγών της Toyota
Fourmaux Hyundau
Ιπτάμενος στη Φινλανδία ο Φορμό με Hyundai
Δημήτρης Μπαλής
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στη Φινλανδία έχει μεταφερθεί το σκηνικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι – WRC, με το 10ο από τα 14 ράλι της χρονιάς.

Σε έναν αγώνα με χωμάτινες και πολύ γρήγορες ειδικές διαδρομές, αλλά και θεαματικές, με πολλά άλματα, στην πρώτη ειδική διαδρομή που άνοιξε σήμερα το πρόγραμμα, ο Αντριέν Φορμό με Hyundai i20N Rally1 έκανε τον καλύτερο χρόνο, με μόλις 1,1 δευτ. διαφορά από τον ομόσταβλό του Τιερί Νεβίλ, πρωταθλητή του 2024.

Ακολουθούν σε απόσταση έως και 3 δευτ. από τον Φορμό, 5 οδηγοί της Toyota: Έβανς, Οζιέ, Κατσούτα, Παχάρι και Σόλμπεργκ.

Ο αγώνας θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θέλουμε ακόμα 4 αγώνες για το φινάλε, με τη βαθμολογία να έχει πάρει φωτιά, διότι ο Έβανς έχει 177 βαθμούς, ο Κατσούτα 152, ο Παχάρι 144, ο Οζιέ 139 και ο Σόλμπεργκ 130.

Αύριο το πρόγραμμα του αγώνα περιλαμβάνει 10 ειδικές διαδρομές, το Σάββατο θα έχουμε 8, και ακόμα 2 την Κυριακή για το τέλος του αγώνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
143
114
104
62
60
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo