Στο 22,2% οι πωλήσεις ηλεκτρικών στην Ευρώπη – Η Ελλάδα κολλημένη στο 6,29%

Διαρκώς αυξανόμενες είναι οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη (ΕΕ, συνδεδεμένες χώρες και Ηνωμένο Βασίλειο).

Και να φανταστείτε ότι σε αρκετές χώρες δεν υπάρχουν καν κίνητρα αγοράς, ενώ σε κάποιες άλλες υπάρχουν ελαφρύνσεις σε φόρους.

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Στην Ελλάδα, παραμένει η επιδότηση, με ελάχιστο ποσό 3.000 ευρώ, που προσαυξάνεται με απόσυρση παλαιού (1.500 ευρώ) και επιπλέον για ειδικές κατηγορίες αγοραστών.

Για την Ελλάδα υπάρχει η δικαιολογία ότι η αγορά είχε συνηθίσει σε μικρά και μικρομεσαία αυτοκίνητα, με χαμηλές και μεσαίες τιμές, όταν τα ηλεκτρικά έρχονται με τιμές πολύ ακριβότερες. Τώρα που αρχίζουν να λανσάρονται ηλεκτρικά από 20.000 ευρώ, ενδεχομένως να δούμε το 2027 πολύ υψηλότερα νούμερα από το 6,29%.

Επίσης, παρατηρούμε ότι από το 97,6% της Νορβηγίας, στο 4,0% της Κροατίας, υπάρχει απόσταση έτη φωτός!

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Ωστόσο, από χώρα σε χώρα υπάρχουν μεγάλες διαφορές, ακόμα και σε γειτονικές χώρες, ενώ ίδιες πληθυσμιακά χώρες, όπως η Ελλάδα, από το Βέλγιο και τη Πορτογαλία, έχει τεράστια διαφορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), σε μια αγορά αυτοκινήτου που κινείται υψηλότερα σε σχέση με το 2025, στις 31 χώρες της Ευρώπης, οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατέχουν το 22,2% της αγοράς (20,7% στην ΕΕ), το 36,9% είναι υβριδικά, το 22% είναι βενζινοκίνητα, το 10,3% plug-in hybrid, το 6,5% είναι diesel, και το 2,1% χρησιμοποιούν άλλο καύσιμο (φυσικό αέριο, υγραέριο).

Ως προς τις χώρες, οι πωλήσεις ηλεκτρικών είναι σε ποσοστό: Αυστρία 24,3%, Βέλγιο 36,1%, Βουλγαρία 7,8%, Κροατία 4,0%, Κύπρος 12,6%, Τσεχία 6,6%, Δανία 79,9%, Εσθονία 6,2%, Φινλανδία 47,8%, Γαλλία 28,2%, Γερμανία 24,8%, Ελλάδα 6,29%, Ουγγαρία 10,0%, Ιρλανδία 23,7%, Ιταλία 8,5%, Λετονία 7,4%, Λιθουανία 7,7%, Λουξεμβούργο 29,2%, Μάλτα 38,3%, Ολλανδία 36,5%, Πολωνία 5,3%, Πορτογαλία 25,3%, Ρουμανία 8,5%, Σλοβακία 6,2%, Σλοβενία 16,5%, Ισπανία 9,8%, Σουηδία 41,5%, Ισλανδία 42,4%, Νορβηγία 97,6%, Ελβετία 23,9%, Ηνωμένο Βασίλειο 25%.