Η Zeekr εντυπωσιάζει με το νέο και υπερπολυτελές 9X

Αν με το ολοκαίνουργιο και αμιγώς ηλεκτρικό 7GT η κινεζική Zeekr θέλει να τα βάλει στα ίσα με τους Γερμανούς κατασκευαστές σπορ αυτοκίνητων, τώρα με το εντυπωσιακό 9Χ θέλει να αντιπαρατεθεί και με τους Βρετανούς, μετρ της πολυτέλειας.

Σήμερα, η εταιρεία του ομίλου Geely, που διαγράφει μια εκρηκτική πορεία εδώ και 5 χρόνια στην Ευρώπη, γνωρίζοντας τεράστια ανάπτυξη, παρουσιάζει με καταιγιστικό ρυθμό νέα μοντέλα, τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές πιάνονται στον ύπνο.

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Έχω γράψει και παλαιότερα ότι ενώ οι Κινέζοι θέλουν ενάμιση χρόνο για να αναπτύξουν ένα νέο μοντέλο από λευκή κόλλα χαρτιού, οι Ευρωπαίοι θέλουν πάνω από τρία!

Με το 9Χ, που μου θύμισε το Saab 9X που είχε παρουσιάσει η άλλοτε κραταιά σουηδική μάρκα το 2001, η οποία -δυστυχώς- πλέον δεν υπάρχει, η Zeekr, φιλοτεχνώντας το μοντέλο στο σχεδιαστικό της κέντρο στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας (σύμπτωση με το όνομα του μοντέλου;), θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να διαθέτει μοντέλα, όχι απλά premium σε κάθε κατηγορία, αλλά και luxury.

Κι έτσι είναι, διότι όπως είχα την ευκαιρία να δω σήμερα στην online παρουσίαση του μοντέλου, από τα στελέχη της εταιρείας, με επικεφαλής τον Lothar Schupet, με τον οποίο είχα συνομιλήσει στην παρουσίαση του 7GT στην Ισπανία, το 9X διαθέτει τρομερά στοιχεία, και λανσάρεται με Super Hybrid τεχνολογία, που περιλαμβάνει θερμικό κινητήρα βενζίνης και δύο ηλεκτρικά μοτέρ.

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Μεγάλο και επιβλητικό, με 5,239μ. μήκος, 2,029μ. πλάτος, και ύψος 1,819μ., το Zeekr 9X Ultra 6-Seater, είναι ήδη διαθέσιμο από σήμερα, με τιμές κοντά στις 57.000 ευρώ, μια εξαιρετική τιμή γι’ αυτή τη κατηγορία.

Εξωτερικά, το Zeekr 9X ξεχωρίζει με τη μάσκα τύπου «καταρράκτη» (Waterfall Grille) στο μαύρο χρώμα του αμαξώματος και σε σατινέ χρωμιωμένο φινίρισμα, με τους προβολείς Diamond Starlight Matrix, και την ενιαία φωτεινή λωρίδα ultra-red στο πίσω μέρος.

Το cockpit περιλαμβάνει μια εντυπωσιακή οθόνη head-up display 47 ιντσών, η οποία προβάλλει πληροφορίες πλοήγησης, ταχύτητας, εικόνα από την κάμερα τυφλού σημείου και άλλες κρίσιμες ενδείξεις απευθείας στο οπτικό του πεδίο. Φέρει και αντιθαμβωτική οθόνη 13 ιντσών στο ταμπλό, και κεντρική διπλή οθόνη OLED 16 ιντσών ανάλυσης 3.5K, που λειτουργεί ως το βασικό κέντρο ελέγχου, ενώ η κεντρική κονσόλα διατηρεί και φυσικά χειριστήρια για τις βασικές λειτουργίες, σε συνδυασμό με χειρισμό αφής, εξασφαλίζοντας άνεση και ευκολία στη χρήση.

Για την άνεση, το κάθισμα ανακλίνεται, το υποπόδιο επεκτείνεται και τα σκίαστρα ιδιωτικότητας ενεργοποιούνται, μεταμορφώνοντας άμεσα το εσωτερικό του οχήματος σε έναν χώρο άνεσης και ξεκούρασης. Τα καθίσματα με λειτουργία μασάζ, ο εξαερισμός και τα συστήματα θέρμανσης στην πρώτη και δεύτερη σειρά προσφέρουν εξατομικευμένη άνεση.

Οι επιβάτες μπορούν να ενεργοποιήσουν το σύστημα ενεργής ακύρωσης θορύβου και να απομονωθούν από τον εξωτερικό κόσμο ή να μετατρέψουν ακόμη περισσότερο την καμπίνα σε έναν ιδιωτικό κινηματογράφο. Ο φωτισμός χαμηλώνει, ενεργοποιούνται τα σκίαστρα ιδιωτικότητας στα παράθυρα, κλείνει το σκίαστρο της ηλιοροφής, και η οθόνη 17 ιντσών 3K OLED, τοποθετημένη στην επένδυση οροφής από σουέτ, κατεβαίνει και προσαρμόζεται, μετακινούμενη έως και 88 εκ., ώστε να επιτυγχάνεται η ιδανική γωνία θέασης.

Επίσης, μια καθηλωτική ηχητική εμπειρία δημιουργείται μέσω του συστήματος ήχου Naim υψηλής ποιότητας, με 32 ηχεία και ειδικό υπογούφερ «fresh air» σε όλη την καμπίνα,.

Υπάρχει και διάταξη με δύο ανεξάρτητα καθίσματα στη δεύτερη σειρά, ενσωματωμένο ψυγείο, και αφαιρούμενη οθόνη 6,3 ιντσών Flexible Magic Control για τους πίσω επιβάτες του Zeekr 9X, για να ελέγχουν από τον φωτισμό και τον κλιματισμό έως τις λειτουργίες 4D που συνδέονται με την ψυχαγωγία.

Οι σχεδιαστές χρησιμοποίησαν στην καμπίνα λεπτομέρειες φυσικού ξύλου Nordic Wood και απαλές επενδύσεις από δέρμα Nappa στα καθίσματα, όπως και έναν περιστροφικό κρυστάλλινο επιλογέα για το κινητήριο σύστημα.

Ο χώρος αποσκευών ανοίγει με διπλή πόρτα πάνω – κάτω μια έχει χωρητικότητα 677 λίτρων, ο οποίος επεκτείνεται έως τα 2.148 λίτρα μέσω των εύχρηστων χειριστηρίων του χώρου φόρτωσης, ενώ η ικανότητα ρυμούλκησης έως 2.000 κιλά.

Τώρα, το Super Hybrid κινητήριο σύστημα αποτελείται από έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 2.0lt ο οποίος λειτουργεί ως γεννήτρια για την επέκταση της αυτονομίας της μπαταρίας των 55 kWh, καθώς το μοντέλο κινείται από δύο ηλεκτρομοτέρ σε αρχιτεκτονική 900V, αποδίδοντας ισχύ έως και 897 ίππους. Η δε συνολική αυτονομία φτάνει έως 737 χλμ.

Τρομερό σε επιδόσεις με 4,1 δευτ. επιτάχυνση στα 0-100 χλμ./ώρα, με τελική ταχύτητα 240 χλμ./ώρα.

Πλούσια εξοπλισμένο με διαισθητικά συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, έξυπνες λειτουργίες οδήγησης, κλειστή αερανάρτηση δύο θαλάμων με προσαρμοζόμενη λειτουργία και ηλεκτρομαγνητικά αμορτισέρ CDC διπλής βαλβίδας, το νέο Zeekr 9X πραγματικά δημιουργεί νέα δεδομένα στην πολυτέλεια και τις επιδόσεις.