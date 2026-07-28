Πλήρως ανανεωμένη η ηλεκτρική Mercedes-Benz GLC

Η νέα ηλεκτρική Mercedes-Benz GLC εξελίχθηκε από την αρχή, και αποτελεί το πρώτο μοντέλο μιας εντελώς νέας οικογένειας οχημάτων.

Τούτων δοθέντων, θέλει να συνεχίσει την κληρονομιά του μοντέλου, που έχει καταστεί το παγκόσμιο bestseller της γερμανικής μάρκας.

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Το μεσαίο SUV πρωτοπορεί με μια αναβαθμισμένη σχεδιαστική γλώσσα και ευφυΐα που τροφοδοτείται από τον υπερυπολογιστή MB.OS με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Υιοθετεί τη νέα σχεδίαση της χαρακτηριστικής και φωτιζόμενης χρωμιωμένης μάσκας, και υποδέχεται η αποχαιρετά τον οδηγό της με ένα πλήρως ενορχηστρωμένο πρόγραμμα φωτισμού, ενώ και στην καμπίνα ο ατμοσφαιρικός φωτισμός δημιουργεί ξεχωριστή ατμόσφαιρα, μαζί με την έναστρη πανοραμική οροφή SKY CONTROL.

Η ολοκαίνουργια GLC προσφέρει ακόμη περισσότερο χώρο για τα πόδια και το κεφάλι σε σχέση με τις συμβατικές εκδόσεις της, έχει πορτ-μπαγκάζ χωρητικότητας 570 λίτρων, frunk μπροστά κάτω από το καπό, χωρητικότητας 128 λίτρων, καθώς και μια εντυπωσιακή ικανότητα ρυμούλκησης 2,4 τόνων.

Στην καμπίνα κυριαρχεί η εντυπωσιακή, εντελώς νέα και ενιαία οθόνη MBUX HYPERSCREEN, που έχει μέγεθος 99,3 εκατοστά (39,1 ίντσες), και είναι η μεγαλύτερη οθόνη σε Mercedes-Benz μέχρι σήμερα. Χρησιμοποιεί την τέταρτη γενιά MBUX, με εικονικό βοηθό, η οποία είναι το πρώτο σύστημα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης αυτοκινήτου στον κόσμο που ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη (AI) τόσο από τη Microsoft όσο και από την Google.

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Η Mercedes-Benz θέτει επίσης νέα πρότυπα στον εσωτερικό εξοπλισμό με το προαιρετικό Vegan Πακέτο.

Ως προς την οδηγική εμπειρία, φέρει το σύστημα πέδησης One-Box, το οποίο προσφέρει εξαιρετικά ομαλή και σταθερή επιβράδυνση, είτε μέσω της ανάκτησης ενέργειας είτε μέσω των συμβατικών φρένων τριβής.

Για την υποβοήθηση του οδηγού φροντίζουν τα συστήματα MB.DRIVE, που αξιοποιούν έως και 10 εξωτερικές κάμερες, 5 αισθητήρες ραντάρ και 12 αισθητήρες υπερήχων.

Διαθέτει και έξυπνη αερανάρτηση, γνωστή από την S-Class, που συνδυάζεται με σύστημα τετραδιεύθυνσης 4,5 μοιρών στον πίσω άξονα, για εξαιρετική ευελιξία.

Η νέα GLC είναι εξοπλισμένη με τεχνολογία αμφίδρομης φόρτισης (bidirectional charging), και θα λανσαριστεί αρχικά σε έκδοση GLC 400 4MATIC με ισχύ 360 kW και μπαταρία 94 kWh, που χαρίζει αυτονομία έως 715 χιλιόμετρα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν η GLC 300 4MATIC electric με ισχύ 310 kW, και μπαταρία 85 kWh (αυτονομία έως 616 χλμ.), η δικίνητη GLC 250 electric με 260 kW, και ίδια μπαταρία (αυτονομία έως 650 χλμ.), καθώς και δύο ακόμα εκδόσεις.

Καταλήγοντας, ενσωματώνει λειτουργία κράτησης για σταθμούς φόρτισης, ως μέρος της υπηρεσίας MB.CHARGE Public.