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Με νέα εμφάνιση το KGM Musso και τιμή από 29.990 ευρώ

Διπλοκάμπινο, με κινητήρα 2.2lt Diesel, με μακρύτερο χώρο φόρτωσης και επιλεκτική 4-κίνηση, ή με κοντό χώρο φόρτωσης και κίνηση στους πίσω τροχούς
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Δημήτρης Μπαλής
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Ένα νέο εμφανισιακά KGM Musso λανσάρει στην ελληνική αγορά η εισαγωγική εταιρεία ΝΙΚ. Ι. Θεοχαράκης.

Αναμφίβολα, η νέα εμφάνιση κάνει ακόμα πιο ελκυστικό το pick-up μοντέλο, που δεν προορίζεται μόνο για αγροτική ή άλλη επαγγελματική χρήση, αλλά και για lifestyle δραστηριότητες.

Φέρει ολοκαίνουργια μάσκα, νέα σχεδίαση των θόλων των τροχών, πλευρικά διακοσμητικά, μεγαλύτερους εξωτερικούς καθρέπτες, ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών και ηλιοροφή, στις ανώτερες εκδόσεις του μοντέλου.

kgm musso

Το σήμα της KGM απουσιάζει από τη μάσκα, ενώ το ολόγραμμα Musso είναι τοποθετημένο στην άκρη του καπό. Διαθέτει και ράγες οροφής.

kgm musso

Ακόμα πιο πλήρης η καμπίνα, με αλλαγές στην κονσόλα, ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, κεντρική οθόνη αφής 12,3 ιντσών με σύστημα πλοήγησης, και καθίσματα που διαθέτουν δυνατότητα κλίσης κατά 27 μοίρες.

Επίσης, η αναβαθμισμένη ηχομόνωση περιορίζει σημαντικά τους κραδασμούς και τον θόρυβο από την κύλιση.

kgm musso

Η καρότσα  χωρά μια ευρωπαλέτα, ενώ προστέθηκαν πρακτικά στοιχεία όπως ο φωτισμός LED, τα ενσωματωμένα άγκιστρα πρόσδεσης και το σκαλοπάτι στον προφυλακτήρα.

Η δε αυξημένη απόσταση από το έδαφος, καθώς και οι βελτιστοποιημένες γωνίες προσέγγισης και αναχώρησης, προσφέρουν καλύτερες εκτός δρόμου δυνατότητες.

kgm musso

Αποκλειστικά διπλοκάμπινο, και με κινητήρα 2.2lt Diesel ισχύος 202 ίππων με 441 Nm ροπής, διατίθεται σε έκδοση Musso Grand με μακρύ χώρο φόρτωσης και επιλεκτική 4κίνηση (Part-time 4WD), αλλά και σε έκδοση KGM Musso με πιο κοντό χώρο φόρτωσης και κίνηση στους πίσω τροχούς. Οι εκδόσεις με 4κίνηση προσφέρονται είτε με φύλλα σούστας είτε με ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων.

Το κορεατικό KGM Musso είναι άμεσα διαθέσιμο και ετοιμοπαράδοτο, με τιμή εκκίνησης από 29.990 ευρώ.

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