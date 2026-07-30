Κατά 31,95% μειώθηκαν οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα

Είναι ενθαρρυντικά τα στοιχεία αναφορικά με την οδική ασφάλεια, τα οποία παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση τριών Υπουργείων: Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 213 θάνατοι από τροχαία, ήτοι 31,95% λιγότεροι σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025, κάτι που καταδεικνύει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται βοηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμοί, ειδικά τα ασταμάτητα αλκοτέστ, αλλά και οι έλεγχοι για χρήση κράνους στους μοτοσυκλετιστές.

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Ένα ακόμα στοιχείο είναι η τοποθέτηση των 388 καμερών της Περιφέρειας Αττικής, ενώ επίκειται η εγκατάσταση 250 πρόσθετων καμερών σε λεωφορεία της ΟΣΥ για τον έλεγχο των λεωφορειολωρίδων και την ενίσχυση της συνεργασίας με τους δήμους.

Σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας διαδραματίζει και η εφαρμογή του νέου επιχειρησιακού συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας της Ελληνικής Αστυνομίας traffic commander, το οποίο επεξεργάζεται πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο από πολλαπλές πηγές, όπως κάμερες κυκλοφορίας, drones, δεδομένα κυκλοφορίας και τροχαία συμβάντα.

Ένα ακόμα «εργαλείο» πρόληψης, είναι η νέα εκστρατεία ενημέρωσης της Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ.) που στοχεύει στην ενίσχυση της υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς ιδίως τους κρίσιμους μήνες του καλοκαιριού, όπου το ποσοστό θνησιμότητας από τροχαία αυξάνεται. Η εκστρατεία περιλαμβάνει δύο δράσεις. Η πρώτη αφορά τη διαδικτυακή εφαρμογή «Drive Safe» για την ενημέρωση των Ελλήνων και ξένων τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα μας, και θα οδηγήσουν ενοικιαζόμενα οχήματα, σχετικά με τους βασικούς κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη μέσω QR code, το οποίο θα βρίσκεται στα σημεία ενοικίασης οχημάτων σε όλη την Ελλάδα, καθώς και μέσω ηλεκτρονικών κρατήσεων. Η δεύτερη δράση περιλαμβάνει το βίντεο με τίτλο «Θα Ζήσω» το οποίο ενθαρρύνει την υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά, ώστε οι παραθεριστές να απολαύσουν το καλοκαίρι και να επιστρέψουν με ασφάλεια από τις διακοπές τους.

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Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας ανέφερε ότι «στο επίκεντρο της προσπάθειας είναι θεσμικές παρεμβάσεις, όπως ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, ο εκσυγχρονισμός του οδικού δικτύου με την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής όπως ο Ε65, η ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, η επέκταση του αριθμού των λεωφορειακών γραμμών με 24ωρη λειτουργία και η βελτίωση του μηχανισμού παρακολούθησης τροχαίων παραβάσεων».

Επίσης, ανέφερε ότι «Με την πρόσφατη νομοθετική μας πρωτοβουλία για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγορεύσαμε τη χρήση τους για τα άτομα κάτω των 17 ετών, θεσπίσαμε την υποχρέωση ασφάλισης και αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ. την ώρα, καθώς και υψηλά πρόστιμα για επιχειρήσεις που πωλούν, εκμισθώνουν ή διαθέτουν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών».

«Η εφαρμογή της στοχευμένης αστυνόμευσης οδηγεί σε αλλαγή κουλτούρας», τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος παρέθεσε στατιστικά στοιχεία για τα αλκοτέστ: «Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί σε όλη τη χώρα 1.572.000 αλκοτέστ, εκ των οποίων βρέθηκαν θετικά τα 13.613, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025 είχαν γίνει 750.000 αλκοτέστ, εκ των οποίων θετικά ήταν τα 16.000. Φέτος έχουμε 3 φορές μικρότερο ποσοστό οδηγών, οι οποίοι συλλαμβάνονται να οδηγούν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ. Αυτό δείχνει πως το κράτος επιβάλλει μια νέα οδηγική αντίληψη, έναν νέο θεσμό, μια νέα πρακτική, μια νέα πολιτική, μια νέα συμπεριφορά».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε: Οι αριθμοί των τροχαίων δεν είναι απλώς στατιστικά στοιχεία. Αξιοποιούμε την τεχνολογία όχι για να επιβάλλουμε περισσότερες κλήσεις, αλλά για να διαμορφώσουμε μια νέα οδηγική κουλτούρα. Σήμερα στην Αττική λειτουργούν 6 κάμερες με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίες εντοπίζουν, πέρα από την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, την υπερβολική ταχύτητα, τη χρήση κινητού τηλεφώνου και τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Τις επόμενες ημέρες προστίθενται ακόμη 2, ενώ στο ίδιο δίκτυο εντάσσονται τα 25 κινητά συστήματα καταγραφής στα λεωφορεία της ΟΣΥ, και οι 388 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής, που τίθενται σε λειτουργία την ερχόμενη εβδομάδα. Ήδη έχουν βεβαιωθεί 4.127 παραβάσεις, με το 41% να αφορά στην παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Η τεχνολογία συμβάλλει στην πρόληψη, ενώ το νέο πιλοτικό ενιαίο πληροφοριακό σύστημα που αναπτύξαμε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υποστηρίζει ουσιαστικά το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας. Συγκεντρώνει τις καταγραφές των καμερών, διευκολύνει τη διαχείριση των παραβάσεων, απενεργοποιεί κάμερες σε κόμβους όπου η κυκλοφορία ρυθμίζεται από τροχονόμο και εξαιρεί αυτόματα τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Αν και εξακολουθούν να υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες στον διαγωνισμό για το πληροφοριακό σύστημα, που προκηρύχθηκε πέρυσι το καλοκαίρι, εκτιμούμε ότι κι αυτή η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στον Σεπτέμβριο».