Συμβαίνει τώρα:
Driveit

Με τιμή 30.900 ευρώ το νέο MG HS Hybrid+ και συνδυαστική ισχύ 224 ίππων

Έχει μέση κατανάλωση 5,5 λίτρα/100 χλμ., αυτονομία άνω των 1.000 χλμ. και 7ετή εργοστασιακή εγγύηση
mg-hs-hybrid
Δημήτρης Μπαλής
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η MG λανσάρει το HS Hybrid+ στην κατηγορία των D-SUV, έχοντας ως αιχμή του δόρατος ένα αποδοτικό υβριδικό σύστημα.

Η νέα υβριδική έκδοση του μοντέλου, συνδυάζει έναν αποδοτικό Turbo βενζινοκινητήρα 1.5lt με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, προσφέροντας συνδυαστική ισχύ 224 ίππων.

Το υβριδικό σύστημα εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ ηλεκτρικής, υβριδικής και θερμικής λειτουργίας, και δεν απαιτείται φόρτιση από εξωτερική πηγή.

Η εταιρεία αναφέρει μέση κατανάλωση 5,5 λίτρα/100 χλμ., φτάνοντας σε αυτονομία πάνω από 1.000 χλμ., ενώ επιταχύνει στα 0-100 χλμ./ώρα σε 7,9 δευτερόλεπτα.

Εμφανισιακά, ξεχωρίζουν η επιβλητική μαύρη μάσκα με τις χρωμιωμένες λεπτομέρειες, οι λεπτοί LED προβολείς, η χαρακτηριστική φωτεινή μπάρα στο πίσω μέρος, οι ράγες οροφής και οι στάνταρ ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών.

mg hs hybrid

Στην καμπίνα το περιβάλλον φέρει δύο οθόνες 12,3 ιντσών, για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και το σύστημα infotainment, αντίστοιχα, ενώ υποστηρίζονται συνδεσιμότητες Apple CarPlay και Android Auto.

Σε εξοπλισμό διαθέτει το πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού MG Pilot.

Το νέο MG HS Hybrid+ είναι διαθέσιμο με τιμή 30.900 ευρώ, καισυνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων, καθώς και με 7 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
98
94
92
82
74
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo