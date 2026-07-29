Με τιμή 30.900 ευρώ το νέο MG HS Hybrid+ και συνδυαστική ισχύ 224 ίππων

Η MG λανσάρει το HS Hybrid+ στην κατηγορία των D-SUV, έχοντας ως αιχμή του δόρατος ένα αποδοτικό υβριδικό σύστημα.

Η νέα υβριδική έκδοση του μοντέλου, συνδυάζει έναν αποδοτικό Turbo βενζινοκινητήρα 1.5lt με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, προσφέροντας συνδυαστική ισχύ 224 ίππων.

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Το υβριδικό σύστημα εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ ηλεκτρικής, υβριδικής και θερμικής λειτουργίας, και δεν απαιτείται φόρτιση από εξωτερική πηγή.

Η εταιρεία αναφέρει μέση κατανάλωση 5,5 λίτρα/100 χλμ., φτάνοντας σε αυτονομία πάνω από 1.000 χλμ., ενώ επιταχύνει στα 0-100 χλμ./ώρα σε 7,9 δευτερόλεπτα.

Εμφανισιακά, ξεχωρίζουν η επιβλητική μαύρη μάσκα με τις χρωμιωμένες λεπτομέρειες, οι λεπτοί LED προβολείς, η χαρακτηριστική φωτεινή μπάρα στο πίσω μέρος, οι ράγες οροφής και οι στάνταρ ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών.

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Στην καμπίνα το περιβάλλον φέρει δύο οθόνες 12,3 ιντσών, για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και το σύστημα infotainment, αντίστοιχα, ενώ υποστηρίζονται συνδεσιμότητες Apple CarPlay και Android Auto.

Σε εξοπλισμό διαθέτει το πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού MG Pilot.

Το νέο MG HS Hybrid+ είναι διαθέσιμο με τιμή 30.900 ευρώ, καισυνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων, καθώς και με 7 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.