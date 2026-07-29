Συμβαίνει τώρα:
Driveit

Η Opel παραμένει κοντά στην ΠΑΕ Ολυμπιακός

Για 3η συνεχόμενη χρονιά θα προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις μετακίνησης
opel-olympiakos
Δημήτρης Μπαλής
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Είναι αλήθεια ότι λίγες εταιρείες αυτοκίνητων υποστηρίζουν τα τελευταία χρόνια ποδοσφαιρικές ομάδες, όταν στο παρελθόν είχαμε πολλές συνεργασίες, με την Opel να αποτελεί παράδειγμα στις μέρες μας.

Η μάρκα με τον κεραυνό σαν σήμα, συνεχίζει για 3η χρονιά στο πλευρό του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική στήριξή της στον εκ των κορυφαίων ομάδων της χώρας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Opel εξακολουθεί να υποστηρίζει τις δραστηριότητες του συλλόγου, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις μετακίνησης μέσω της σύγχρονης και εξηλεκτρισμένης γκάμας μοντέλων της, η οποία συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και βέλτιστη αποδοτικότητα.

Η συνεργασία των δύο πλευρών βασίζεται σε κοινές αξίες όπως η συνέπεια, η ομαδικότητα, η καινοτομία και η διαρκής προσπάθεια για υψηλές επιδόσεις, που αποτελούν το θεμέλιο μιας σχέσης που εξελίσσεται με σταθερότητα και αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
91
74
71
60
57
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo