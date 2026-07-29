Η Opel παραμένει κοντά στην ΠΑΕ Ολυμπιακός

Είναι αλήθεια ότι λίγες εταιρείες αυτοκίνητων υποστηρίζουν τα τελευταία χρόνια ποδοσφαιρικές ομάδες, όταν στο παρελθόν είχαμε πολλές συνεργασίες, με την Opel να αποτελεί παράδειγμα στις μέρες μας.

Η μάρκα με τον κεραυνό σαν σήμα, συνεχίζει για 3η χρονιά στο πλευρό του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική στήριξή της στον εκ των κορυφαίων ομάδων της χώρας.

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Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Opel εξακολουθεί να υποστηρίζει τις δραστηριότητες του συλλόγου, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις μετακίνησης μέσω της σύγχρονης και εξηλεκτρισμένης γκάμας μοντέλων της, η οποία συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και βέλτιστη αποδοτικότητα.

Η συνεργασία των δύο πλευρών βασίζεται σε κοινές αξίες όπως η συνέπεια, η ομαδικότητα, η καινοτομία και η διαρκής προσπάθεια για υψηλές επιδόσεις, που αποτελούν το θεμέλιο μιας σχέσης που εξελίσσεται με σταθερότητα και αμοιβαία εμπιστοσύνη.