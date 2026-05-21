Το ολοκαίνουργιο Jeep Compass σε ήπια υβριδική, plug-in υβριδική και τρεις αμιγώς ηλεκτρικές επιλογές

Μεγάλωσε κι ομόρφυνε το νέο Jeep Compass. Στα 4,55 μ. μήκος, με +14,4 εκ. παραπάνω, πιο φαρδύ, με κοντούς προβόλους, 20 εκ. απόσταση από το έδαφος, μεγάλες γωνίες προσέγγισης, ράμπας και αποχώρησης, δείχνει και είναι ένα Jeep που πηγαίνει παντού, με αξεπέραστες εκτός δρόμου δυνατότητες και με ικανότητα να περάσει από νερό βάθους 47 εκ.

Η καμπίνα είναι πολύ πιο ευρύχωρη, με αυξημένο κατά 16 εκ. μεταξόνιο σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, άνετη για 5 ενήλικες, με χώρο αποσκευών στα 541 λίτρα.

Πλήρως ψηφιοποιημένο περιβάλλον, στον πίνακα οργάνων με οθόνη 10,25 ιντσών που παραμετροποιείται, στην οθόνη αφής 16 ιντσών για το infotainment και στο Head-Up Display.

Το νέο Compass διατίθεται σε ήπια υβριδική έκδοση e-Hybrid 145 HP, plug-in hybrid έκδοση με 225 ίππους, που σου χαρίζει έως 95 ηλεκτρικά χιλιόμετρα, και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με 213 HP και μπαταρία 74 kWh, με αυτονομία στα 500 χλμ. Σύντομα διαθέσιμες και δύο ακόμα ηλεκτρικές εκδόσεις με 231 ίππους και η κορυφαία τετρακίνητη με 375 άλογα.

Πολύ πλούσια εξοπλισμένο, με εισαγωγική τιμή 36.190 ευρώ και 8ετή μεταβιβάσιμη εγγύηση.