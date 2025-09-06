Honda Jazz e:HEV – Δοκιμή: Κατανάλωση σαν σκούτερ και πρακτικό σαν βαν!

Το Honda Jazz έχει αγαπηθεί από την πρώτη κιόλας γενιά του, το 2001, για το σοφιστικέ και παράλληλα -με έναν ξεχωριστό τρόπο- πρακτικό χαρακτήρα του. Οι κάτοχοι του ιαπωνικού supermini δύσκολα το αποχωρίζονται και αυτό θα γίνει μόνο στην περίπτωση που πρόκειται να αγοράσουν το πιο καινούριο μοντέλο.



Ανέκαθεν το Jazz διακρινόταν για την compact σιλουέτα του, το σχετικά ψηλό αμάξωμα και την πρακτική του ιδιοσυγκρασία χάρη στο επίπεδο δάπεδο και τα θαυματουργά καθίσματα Magic Seats, όπως ονομάζονται, τα οποία διαμορφώνουν με… μαγικό τρόπο το εσωτερικό του.

Η ανανεωμένη τέταρτη γενιά του Honda Jazz διατηρεί όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά που το κατέστησαν δημοφιλές, σε συνδυασμό με το υβριδικό σύστημα e:HEV που το κάνει αποδοτικό, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πραγματική ζωή. Βασικά, το υβριδικό supermini της Honda εντυπωσιάζει με το χαμηλό επίπεδο κατανάλωσης σε όποιο περιβάλλον κι αν κινείται, ενώ ταυτόχρονα είναι σβέλτο και άνετο.

Η εξωτερική σχεδίαση του Jazz e:HEV είναι διακριτικά δυναμική, χωρίς φανφάρες, που ποτέ δεν ταίριαζαν στο χαρακτήρα του Jazz. Με έντονες οριζόντιες γραμμές, σπορτίφ εμπρός προφυλακτήρα με μεγαλύτερη κεντρική εισαγωγή αέρα και πλαϊνούς αεραγωγούς, έντονο πίσω προφυλακτήρα με μαύρο ματ κάτω τμήμα, μαύρη αεροτομή οροφής και σκουρόχρωμα φωτιστικά σώματα.

Η Honda υιοθέτησε μια νέα σχεδιαστική φιλοσοφία για το supemini της βασισμένη στο ιαπωνικό δόγμα «Yoo no bi», σύμφωνα με το οποίο τα καθημερινά αντικείμενα διαθέτουν μία φυσική ομορφιά, εξελιγμένη με την πάροδο του χρόνου, κάνοντας τη χρήση τους ακόμα πιο ελκυστική. Και πόσο συμφωνούμε σε αυτό.

Με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την ευεξία των επιβατών και τη σύνδεσή τους με το περιβάλλον, η Honda φρόντισε να έχει το Jazz πανοραμικό παρμπρίζ και μεγάλες γυάλινες επιφάνειες για να προσφέρουν φως στην καμπίνα και αίσθηση έξτρα ευρυχωρίας και άνεσης. Επιπλέον, ο οδηγός έχει πολύ καλή περιφερική ορατότητα σε συνδυασμό και με τις λεπτές κολόνες, καθώς και με την εξαιρετική θέση οδήγησης.

Ο διάκοσμος παραδοσιακά ακολουθεί τη μίνιμαλ φιλοσοφία και είναι απλός, λιτός και εργονομικός, ακολουθώντας το ίδιο σχεδιαστικό μοτίβο «Yoo no bi» με το εξωτερικό. Η καμπίνα είναι άνετη και σε αυτό σημαντικό ρόλο έχει η τοποθέτηση του ρεζερβουάρ καυσίμου στο κέντρο του πλαισίου κάτω από τα εμπρός καθίσματα.

Χωρίς να υπάρχουν υπερβολές σε μεγέθη και τεχνολογίες, το digital στοιχείο δε λείπει. Έτσι, συναντάμε δύο οθόνες, μία 7 ιντσών σε ρόλο ψηφιακού πίνακα οργάνων με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον οδηγό και μία οθόνη αφής, μεγέθους 9 ιντσών, που φιλοξενεί το σύστημα πολυμέσων Honda Connect με ασύρματο AppleCarPlay και Android Auto. Το infotainment είναι απλό και εύχρηστο και δε χρειάζονται ώρες μελέτης για να μάθεις να το χρησιμοποιείς.

Τα υλικά είναι καλής ποιότητας και ανθεκτικότητας, τα πλαστικά σχετικά σκληρά, με εξαιρετική συναρμογή που εγγυώνται μακροζωία, ενώ οι ποιοτικές επενδύσεις στο ταμπλό και στα καθίσματα αναβαθμίζουν τη συνολική εικόνα.

Το ένα μέρος της πρακτικότητας και της λειτουργικότητας οφείλεται στις πολλές και διάφορες θήκες για μικρά ή μεγαλύτερα αντικείμενα, ενώ το άλλο στα πανέξυπνα και γνώριμα Magic Seats των πίσω θέσεων, τα οποία διαμορφώνονται εύκολα με ποικίλους τρόπους (παρέχουν δυνατότητα αναδίπλωσης και αναστροφής, ανάλογα με τα μεταφερόμενα φορτία), ώστε να δημιουργείται χώρος για ψηλά, ευμεγέθη ή περίεργου σχήματος αντικείμενα, τα οποία δε χωρούν στο πορτ-μπαγκάζ. Επιπλέον, διατηρείται το φαρδύ άνοιγμα της πίσω πόρτας και το επίπεδο πάτωμα χωρίς σκαλοπάτια, για ευκολότερη φόρτωση μεγαλύτερων αντικειμένων. Ο χώρος αποσκευών του Jazz φτάνει τα 304 λίτρα, με τη χωρητικότητα να αυξάνεται στα 1.205 λίτρα, όταν αναδιπλωθούν τα πίσω καθίσματα.

Χωροταξικά, τέσσερις ψηλού αναστήματος ενήλικες μπορούν να μετακινηθούν άνετα, ενώ ο χώρος για το κεφάλι και τα γόνατα των πίσω επιβατών είναι μεγάλος για τα δεδομένα της κατηγορίας. Ωστόσο, αναμενόμενα εάν υπάρξει και τρίτο άτομο στο μεσαίο πίσω κάθισμα, θα χρειαστεί να κάνει υποχωρήσεις στη βολή του.

Η εμφάνιση πάντα μετράει, αλλά η ουσία κερδίζει ακόμα περισσότερο την καθολική εκτίμηση. Η Honda βγαίνει μπροστά και σε αυτό, αφού το Jazz αποδεικνύεται εντυπωσιακά αποδοτικό, χάρη στο υβριδικό σύστημα e:HEV.



Η απόδοση του ατμοσφαιρικού τετρακύλινδρου βενζινοκινητήρα 1.5 i-VTEC αυξήθηκε στους 107 ίππους από τους 97 του προκατόχου και συνεργάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες. Ο μεγαλύτερος ηλεκτροκινητήρας αναλαμβάνει την κίνηση και πλέον αποδίδει συνολικά 122 ίππους από 109, ενώ η ροπή είναι στα 253Nm. Ο βενζινοκινητήρας λειτουργεί στον κύκλο Atkinson και σε συνθήκες χαμηλού ή μέτριου φορτίου τροφοδοτεί το μικρότερο ηλεκτροκινητήρα που λειτουργεί ως γεννήτρια για την μπαταρία χωρητικότητας 0,86kWh, ώστε να κινήσει τους τροχούς ο μεγαλύτερος ηλεκτροκινητήρας.

Από στάση, το Honda Jazz αγγίζει τα 100 χλμ./ώρα σε 9,7 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα φτάνει τα 175 χλμ./ώρα.

Τα οδηγικά προγράμματα του full υβριδικού Jazz είναι τρία: EV Mode για αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε συνθήκες χαμηλού και μέτριου φορτίου και για όσο επαρκεί η μπαταρία, Hybrid Mode για μεικτή χρήση με εμπλοκή του θερμικού κινητήρα, όταν πατήσουμε περισσότερο ή πιο απότομα το δεξί πεντάλ και Engine Drive για κίνηση αποκλειστικά με το θερμικό κινητήρα.

Στην πράξη, το ιαπωνικό supermini είναι ζωηρό και άνετο, και κυρίως οικονομικό σε κάθε τερέν. Μέσα στην πόλη είναι ευέλικτο και εύκολο στο πάρκινγκ, ενώ το αυτόματο κιβώτιο, το οποίο η Honda ονομάζει πλέον automatic i-MMD αντί του e-CVT ως είθισται, το κάνει ξεκούραστο. Στον αστικό ιστό, το υβριδικό Jazz αξιοποιεί κυρίως το ρεύμα, εάν η οδήγηση είναι smooth και απαλή.



Οδηγώντας χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας να «φτάσουμε» τη μέση κατανάλωση του κατασκευαστή των 4,5 λτ./100 χλμ., είδαμε εν τέλει στο trip computer λίγο πάνω από τα 4,0 λτ./100 χλμ., πάντα με σωστή οδήγηση και όχι απότομες επιταχύνσεις, χωρίς να συμπεριλάβουμε τη γρήγορη οδήγηση. Όταν οδηγήσαμε προσεκτικά η μέση κατανάλωση μέσα στην πόλη έπεσε στα 3,5 λτ./100 χλμ. Πρακτικά, τα νούμερα αυτά οφείλονται στη μεγάλη εμπλοκή του ηλεκτροκινητήρα. Στον απαιτητικό ρυθμό, η κατανάλωση φυσικά ανέβηκε, αλλά και πάλι τα 6,2 λτ./100 χλμ. που είδαμε για την οδήγηση που κάναμε ήταν… εξωπραγματικά. Η μέση κατανάλωση της δοκιμής μας κυμάνθηκε από 4,4-4,7 λτ./100 χλμ., οδηγώντας νορμάλ μέσα στην πόλη, σε συνθήκες κίνησης, στον αυτοκινητόδρομο στο νόμιμο όριο και στον επαρχιακό δρόμο με ανηφόρες και κατηφόρες και κάποιες φορές σε πιο γρήγορο ρυθμό.

Η ανάρτηση αποσβαίνει επιτυχώς τις κακοτεχνίες και βοηθάει στο να ταξιδεύει καλά. Ωστόσο, οι έντονες εγκάρσιες ανωμαλίες γίνονται αισθητές λόγω του ημιάκαμπτου άξονα και των πιο σκληρών πίσω ελατηρίων. Στον αυτοκινητόδρομο έχει σταθερό πάτημα, είναι στιβαρό και δε διστάζει να προσπεράσει με αυτοπεποίθηση, όταν χρειαστεί. Η ποιότητα κύλισης είναι σε πολύ καλό επίπεδο, αλλά ο θόρυβος από τον κινητήρα, που λειτουργεί σε υψηλές στροφές σε συνδυασμό με το κιβώτιο, διαταράσσει κάποιες φορές την ησυχία στην καμπίνα.

Αντίστοιχα, άξιος συνοδοιπόρος είναι και στον επαρχιακό δρόμο με στροφές. Ακόμα και στον πιο απαιτητικό ρυθμό, προσδίδει σιγουριά και αίσθημα ασφάλειας, το πλαίσιο με την ανάρτηση συνεργάζονται πολύ καλά, οι κλίσεις του αμαξώματος στις στροφές είναι ελάχιστες, το σύστημα διεύθυνσης είναι άμεσο και ακριβές, ενώ το μπροστινό σύστημα ακολουθεί τις εντολές του οδηγού. Οι ανοιχτές στροφές του ταιριάζουν περισσότερο συγκριτικά με την αλληλουχία των κλειστών στροφών.

Σημειώστε ότι στη Sport έκδοση, η ανάρτηση διαθέτει διαφορετική ρύθμιση, τα μπροστινά ελατήρια είναι πιο μαλακά κατά 8%, τα πίσω πιο σκληρά κατά 20%, ενώ και τα αμορτισέρ έχουν πιο σφιχτή ρύθμιση.

Την πολύ καλή συμπεριφορά του στο δρόμο και τη συνολικά εξαιρετική εικόνα του Honda Jazz e:HEV επισφραγίζει η «σουίτα» συστημάτων ασφαλείας Sensing. Από το βασικό εξοπλισμό ενσωματώνει μια σειρά από κορυφαίες τεχνολογίες ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας (διαθέτει 10 αερόσακους) για τη μέγιστη ασφάλεια και υποστήριξη του οδηγού. Πιο συγκεκριμένα, το αναβαθμισμένο πακέτο τεχνολογιών ενεργητικής ασφάλειας Honda Sensing παρέχει στάνταρ μία ευρεία γκάμα λειτουργιών βοηθημάτων υποστήριξης του οδηγού, όπως για παράδειγμα: Προειδοποίηση Μετωπικής Σύγκρουσης, Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας και Ειδοποίηση Απόκλισης από τη Λωρίδα, Σύστημα Αποφυγής Παρέκκλισης Λωρίδας, κ.ά.

Εν κατακλείδι, το Honda Jazz e:HEV πρόκειται για ένα… διαμαντάκι στο B-Segment, έχοντας χαρακτηριστικά που το καθιστούν μοναδικό και διαφορετικό από όλα τα άλλα. Στην πραγματικότητα είναι ένα μεγάλο και ώριμο… supermini, ευρύχωρο και άνετο, ποιοτικό, ανθεκτικό και πρακτικό, με πλούσιο εξοπλισμό, ενώ το εξαιρετικά αποδοτικό του υβριδικό σύστημα που εξασφαλίζει πολύ χαμηλή κατανάλωση θα αποσβέσει την τιμή του σε βάθος χρόνου.

Το ζουμί είναι ότι η «αβίαστα» χαμηλή κατανάλωση του full hybrid Jazz αποτελεί όαση για την τσέπη μας και τα καθημερινά έξοδα χρήσης στα ήδη… ταλαιπωρημένα από τους λογαριασμούς πορτοφόλια μας. Μάλιστα, η νέα μειωμένη τιμή εκκίνησης το κάνει πιο ελκυστικό, αφού η βασική έκδοση Elegance ξεκινάει από 26.190 ευρώ (και με το πρόγραμμα Summer Dream Offers ξεκινάει από 25.490 ευρώ και ετοιμοπαράδοτο), η Advance από 28.530 ευρώ (και από 27.830 ευρώ με την καλοκαιρινή προσφορά) και η Sport από 29.900 ευρώ.

Τέλος, το Honda Jazz δεν επιβαρύνεται με επιπλέον χρεώσεις μεταλλικού χρώματος και προσφέρεται με 5 χρόνια εγγύηση και οδική βοήθεια δωρεάν. Και αν ακόμα σας φαίνεται ακριβό για την κατηγορία του, μελετήστε τα χαρακτηριστικά του, εξερευνήστε τον πλούσιο εξοπλισμό, οδηγείστε το και ρίξτε και μια ματιά στο trip computer μετά…