Honda: Με αυτά τα οχήματα θα υποστηρίξει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Tokyo 25

Από τις 13 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί το Τόκιο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, με τη Honda να είναι επίσημος συνεργάτης, παρέχοντας διάφορα οχήματα νέας τεχνολογίας.

Η Honda θα διαθέσει έναν στόλο περίπου 120 περιβαλλοντικών υπεύθυνων οχημάτων, όπως: ηλεκτρικά κυψελών καυσίμου / υδρογόνο (FCEV), αμιγώς ηλεκτρικά με μπαταρία (BEV) και υβριδικά ηλεκτρικά (HEV).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το νέο σπορ μοντέλο Prelude και το νέο mini-EV N-ONE e: θα χρησιμοποιηθούν ως οχήματα ελέγχου διαδρομής.

Το ηλεκτρικό προσωπικό όχημα CUV e:, που λειτουργεί με την εναλλάξιμη μπαταρία Honda Mobile Power Pack e:, θα χρησιμοποιηθεί ως μοτοσυκλέτα-κάμερα για την καταγραφή των επιδόσεων.

Για τη μεταφορά προσωπικού και συμμετεχόντων, θα χρησιμοποιηθούν τα υβριδικά Step WGN e:HEV, Odyssey e:HEV και ZR-V e:HEV καθώς και CR-V e:FCEV που θα υποστηρίξει τους μαραθωνίους ανδρών και γυναικών ως όχημα του Αρχιδιαιτητή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθεί το Honda UNI-ONE, μια συσκευή προσωπικής κινητικότητας χωρίς χρήση χεριών, που καθοδηγείται με τη μετατόπιση του σωματικού βάρους.

Κατά τη διάρκεια του WCH Tokyo 25 και για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου, θα παρουσιαστεί όχημα εντός του σταδίου. Στο Εθνικό Στάδιο της Ιαπωνίας θα εκτεθεί το Honda 0 SUV Prototype, το οποίο θα παρουσιαστεί πρώτα στη Βόρεια Αμερική το 2026, και στη συνέχεια θα είναι έτοιμο για πωλήσεις σε όλο τον κόσμο.

Επίσης, η Honda κατασκεύασε αποκλειστικά για το WCH Tokyo 25, ένα τηλεκατευθυνόμενο όχημα κλίμακας 1/4 του Honda 0 SUV Prototype, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στα αγωνίσματα ρίψεων (Ακόντιο, Σφαιροβολία, Δισκοβολία), για την περισυλλογή των οργάνων ρίψεων και τη γρήγορη και ασφαλή μεταφορά τους, μειώνοντας έτσι τον φόρτο εργασίας του προσωπικού και συμβάλλοντας στην ομαλή διεξαγωγή των αγωνισμάτων ρίψεων.

Πέραν αυτών, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν πάνω στο CUV e:, στην έκδοση αστυνομικής μοτοσυκλέτας του Honda NT1100, καθώς και στο UNI-ONE.

Για την υποστήριξη των αγώνων μαραθωνίου ανδρών και γυναικών, το CR-V e:FCEV κυψελών καυσίμου θα χρησιμοποιηθεί ως όχημα του Αρχιδιαιτητή, ενώ το N-VAN e:, ένα επαγγελματικό mini-EV ηλεκτρικό εξοπλισμένο με τον χρονομετρητικό εξοπλισμό της Seiko, θα λειτουργήσει ως το επίσημο όχημα χρονομέτρησης.

Επιπλέον, η Honda θα παρέχει τις φορητές συσκευές εξωτερικής παροχής ενέργειας Power Exporter e: 6000 και 9000, οι οποίες θα αντλούν ηλεκτρική ενέργεια από το N-VAN e: και θα την παρέχουν στα χαλάκια κεραίας κάθε 5 χλμ.