Η Honda Motor Co., Ltd. ανακοίνωσε την ίδρυση της Striemo Inc., του δεύτερου επιχειρηματικού εγχειρήματος που προέρχεται από το IGNITION, το πρόγραμμα δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων της Honda.

Η Striemo Inc. έχει αναπτύξει ένα τρίτροχο, ηλεκτρικό προϊόν μικροκινητικότητας για ένα άτομο, με την ονομασία “Striemo”. Αυτό διαθέτει έναν πρωτότυπο μηχανισμό υποβοήθησης ισορροπίας ο οποίος επιτρέπει σταθερή οδήγηση με λιγότερες πιθανότητες πτώσης σε όλο το εύρος ταχυτήτων, από αργό βάδην μέχρι ποδηλασία. Το Striemoπρογραμματίζεται να κυκλοφορήσει στην Ιαπωνία πριν από τα τέλη της φετινής χρονιάς και στην Ευρώπη το 2023.

Striemo, ένα ηλεκτρικό προϊόν μικροκινητικότητας

Το Striemo επιτρέπει σταθερή οδήγηση με λιγότερες πιθανότητες πτώσης σε όλο το εύρος ταχυτήτων, από αργό βάδην μέχρι ποδηλασία, διαθέτοντας μια δομή που διευκολύνει το χρήστη να διατηρεί αυθόρμητα την ισορροπία του. Αυτή η μοναδική δομή είναι αποτέλεσμα αφενός του ακριβούς σχεδιασμού όπου το κέντρο βάρους υπολογίζεται με ακρίβεια ενός δεκάτου του χιλιοστού, αφετέρου ενός πρωτοποριακού μηχανισμού υποβοήθησης ισορροπίας που έχει αναπτυχθεί για το Striemo.

Δηλώσεις του Yotaro Mori, Συνιδρυτή & CEO της Striemo Inc.

«Ένας από τους παράγοντες διασκέδασης της κινητικότητας είναι να ανακαλύπτεις και να συναντάς καταστάσεις για πρώτη φορά. Δημιούργησα το Striemo ορμώμενος από την επιθυμία μου να δώσω τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να βιώσουν αυτή τη διασκέδαση, και το μαχητικό μου πνεύμα να δημιουργήσω ένα μέσο μεταφοράς που θα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να κυκλοφορεί έξω πιο αυθόρμητα, όπως όταν φοράμε τα παπούτσια μας για να πάμε βόλτα.

Το Striemo είναι ένα νέο προϊόν κινητικότητας που έχει αναπτυχθεί αξιοποιώντας την τεχνογνωσία στον τομέα των “ανθρωπίνων μελετών”, που απέκτησα μέσω της εμπειρίας μου στην εξέλιξη μοτοσυκλετών της Honda. Στόχος μου είναι να καταστήσω το Striemo ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα κινητικότητας στις ζωές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και να δημιουργήσω ένα καλύτερο κόσμο όπου οι άνθρωποι θα απολαμβάνουν την ελευθερία της κινητικότητας.

Δηλώσεις του Shinji Aoyama, Επικεφαλής του προγράμματος IGNITION, Ανώτερο Διευθυντικό Εκτελεστικό Στέλεχος της Honda Motor Co., Ltd.

«Η Honda έχει πολλούς συνεργάτες που λατρεύουν τις προκλήσεις. Ο κ. Mori είναι ένας από αυτούς και διακρίνεται για το έντονο πάθος του να βοηθά τους ανθρώπους και να συνεισφέρει στην κοινωνία όταν του δίνεται η δυνατότητα. Μέσω του προγράμματός μας IGNITION, η Honda θα υποστηρίξει τον κ. Mori να υλοποιήσει το πάθος του μέσα από μια νέα πρόκληση προκειμένου να ξεκινήσει το δικό το επιχειρηματικό εγχείρημα. Η Honda θα συνεχίσει να επιταχύνει τις πρωτοβουλίες μας ανοιχτής καινοτομίας και θα δημιουργήσει ένα νέο άνεμο για την επιχειρηματική μας ανάπτυξη».

Πρωτοβουλίες Ανοιχτής Καινοτομίας Honda

Από τότε που ιδρύθηκε, η Honda ανέκαθεν εκτιμούσε τις πρωτότυπες τεχνολογίες και ιδέες και υποστηρίζει διάφορες πρωτοβουλίες ανοιχτής καινοτομίας για να αξιοποιήσει αυτές τις τεχνολογίες και ιδέες προκειμένου να επιλύσει κοινωνικά ζητήματα και να δημιουργήσει νέα αξία για τους πελάτες της και την κοινωνία.

Πρόγραμμα ανοιχτής καινοτομίας Honda Xcelerator

Το Honda Xcelerator είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτής καινοτομίας σχεδιασμένο για να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των startup εταιρειών και της Honda. Στο τιμόνι του προγράμματος βρίσκεται η Honda Innovations Inc., που εδρεύει στη Silicon Valley (ΗΠΑ). Μέσω αυτού του προγράμματος, η Honda συνεργάζεται με αρκετές επιχειρήσεις με προηγμένες τεχνολογίες σε όλο τον κόσμο. Η Honda προσπαθεί να δημιουργήσει νέα αξία και να συνεισφέρει στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, ενσωματώνοντας εξωτερική τεχνογνωσία και γνώσεις και συνεργαζόμενη με άλλες εταιρείες και ιδρύματα.

Σχετικά με το πρόγραμμα δημιουργίας νέων επιχειρήσεων IGNITION

Το IGNITION είναι το πρόγραμμα δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων της Honda το οποίο δίνει σάρκα και οστά σε πρωτότυπες τεχνολογίες, ιδέες και σχέδια των συνεργατών της Honda για να συμβάλλει στην επίλυση κοινωνικών θεμάτων και στη δημιουργία νέας αξίας για τους πελάτες και την κοινωνία. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2017. Το 2020, προστέθηκε σε αυτό μία επιλογή για την έναρξη μιας νέας επιχείρησης που θα έχει ως στόχο την υλοποίηση ιδεών στον πραγματικό κόσμο όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Το 2021, ιδρύθηκε η Ashirase, Inc. ως το πρώτο επιχειρηματικό εγχείρημα που προέρχεται από το IGNITION.

Όλοι οι πλήρους απασχόλησης συνεργάτες της Honda οι οποίοι εργάζονται στις δραστηριότητές της στην Ιαπωνία μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις ανεξάρτητα από τη διάρκεια της απασχόλησής τους ή το τμήμα όπου υπάγονται.

Οι ιδέες που περνούν από τη διαδικασία τελικής αξιολόγησης θα προωθούνται στην αγορά, είτε από την ίδια την εταιρεία ή μέσω μιας startup.

Γενικά, η απόφαση για την εμπορευματοποίηση θα λαμβάνεται σε ένα διάστημα 6 μηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου θα συγκροτείται μία ομάδα δράσης από ειδικούς της εταιρείας για την υποστήριξη κάθε πρότασης.

Η εταιρεία επενδυτικών κεφαλαίων θα παρέχει συμβουλές και υποστήριξη σε κάθε υποψηφιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης.

Για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της startup, η αναλογία συνεισφοράς κεφαλαίου της Honda θα περιορίζεται σε όχι περισσότερο από 20%.

