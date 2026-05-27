Η Alpine θα ντυθεί Guzzi από το 2027

Μια κορυφαία συνεργασία μεταξύ της Alpine στη Formula 1 και του οίκου Guzzi, που από πίσω της κρύβει έναν άνθρωπο, τον Λούκα ντε Μέο.

Ο Ιταλός μάνατζερ που ξεκίνησε από απλός διευθυντής μάρκετινγκ στην Alfa Romeo, για να γίνει πρόεδρος στη Seat, και διευθύνων σύμβουλος στον όμιλο Renault (με θυγατρική την Alpine), άφησε το αυτοκίνητο για τη μόδα, αναλαμβάνοντας διευθύνων σύμβουλος της Kering, που έχει θυγατρική τη Guzzi.

Ο Λούκα ντε Μέο αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο αυτής της συνεργασίας, και είναι η πρώτη φορά που ένας οίκος μόδας πολυτελείας λειτουργεί ως ομώνυμος συνεργάτης μιας ομάδας που αγωνίζεται στην κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, τη Formula 1.

Από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027, η ομάδα θα αγωνίζεται ως «Gucci Racing Alpine Formula One Team», με τα χρώματα της Gucci.

Αυτή η συνεργασία συνδυάζει την τολμηρή δημιουργικότητα της Gucci με την μηχανική αριστεία και την ανταγωνιστική φιλοδοξία μιας από τις πιο δυναμικές ομάδες της Formula 1, κατέχοντας, αυτή τη στιγμή, την 5η θέση στις ομάδες του φετινού πρωταθλήματος.

Σχεδιασμένη να επεκταθεί πολύ πέρα ​​από την πίστα, η συνεργασία θα ενεργοποιηθεί σε μια σειρά πρωτοβουλιών τις επόμενες σεζόν – από περιεχόμενο και προϊόντα έως εμπειρίες πελατών υψηλής ποιότητας και αποκλειστικές συνεργασίες.

Η Φραντσέσκα Μπελετίνι, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Gucci, είπε, μεταξύ άλλων, ότι: «Η Gucci Racing είναι κάτι περισσότερο από μια παρουσία στο γκριντ: είναι μια έκφραση του ποιοι είμαστε και πού θέλουμε να πάμε τη μάρκα. Και υπάρχουν πολλά ακόμα που έρχονται».

Ο Λούκα ντε Μέο, υποστήριξε: «Η Formula 1 έχει εξελιχθεί πολύ πέρα ​​από τον αθλητισμό και έχει γίνει μια από τις πιο ισχυρές πλατφόρμες premium περιεχομένου στον κόσμο, φτάνοντας σε πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο άτομα κάθε σεζόν και εμπνέοντας ένα ταχέως αναπτυσσόμενο, νεότερο και ολοένα και πιο γυναικείο κοινό. Ως χώρος δημιουργικότητας, επιδίωξης της αριστείας και ανθρώπινων επιτευγμάτων, τη βλέπουμε ως μια μοναδική πλατφόρμα για μια μάρκα πολυτελείας να διευρύνει τα όρια, και να χτίσει μακροπρόθεσμη αξία και ελκυστικότητα της μάρκας, προσφέροντας παράλληλα μετρήσιμο και διαρκή αντίκτυπο».