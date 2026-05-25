Changan Deepal S05 – Δοκιμή: Βγάζει χιλιόμετρα και δίνει έμφαση στην άνεση

Λίγες ημέρες πριν είχα δοκιμάσει και γράψει σχετικά, για το Deepal S07, ένα από τα δύο SUV της Changan.

Οδηγώντας, τώρα, και το δεύτερο μοντέλο, το Deepal S05, διαπίστωσα ότι τελικά οι Κινέζοι δεν κάνουν τον… Κινέζο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πράγματι, με καλοσχεδιασμένο αμάξωμα, με ευρωπαϊκή αύρα, και με πολλά αξιόλογα χαρακτηριστικά, και το S05 αποτελεί μια λύση εξ Ανατολών που πολλοί θα εκτιμήσουν.

Το Deepal S05, με μήκος 4,598 μ., πλάτος 1,900 μ. και ύψος 1,600 μ., ανήκει στην κατηγορία των C-SUV, ενώ το μεταξόνιο των 2,880 μ. προσφέρει μεγάλους χώρους και συγκρίνεται με πολλά αυτοκίνητα μεγαλύτερης κατηγορίας.

Σχεδιαστικά έχει ακολουθηθεί ένας πιο… δυτικός προσανατολισμός, εμπρός και πίσω υιοθετούνται λείες γραμμές, ενώ χαρακτηριστικές είναι οι λιτές λεπτομέρειες της κλειστής μάσκας, των πόμολων για τις πόρτες που αναδύονται, των πτερυγίων στον προφυλακτήρα και των λεπτών LED φωτιστικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πίσω μέρος, οι τονισμένοι ώμοι αναδεικνύουν μια δυναμική σιλουέτα, μαζί με την πάνω αεροτομή και το καπό που σχηματίζει μια δεύτερη αεροτομή. Πλέον, έχει καθιερωθεί η ενιαία μπάρα για τα πίσω φωτιστικά, ενώ τα περιμετρικά προστατευτικά σε σκούρο χρώμα, συνάδουν με το χρώμα των καθρεπτών και τα σκουρόχρωμα πίσω παράθυρα.

Μπαίνοντας τώρα στο εσωτερικό, είναι φανερό πως η τεχνολογία έχει αλλάξει επίπεδο. Η κεντρική οθόνη αφής των 15,4 ιντσών είναι οδηγοκεντρική ή ακόμα και… συνοδηγοκεντρική, καθώς γυρίζει προς τη μεριά που πρώτος θα καθίσεις κάποιος, και αξίζει να αναφερθεί πως οι περισσότερες ενέργειες καλύπτονται από αυτήν. Διαθέτει καλή ανάλυση, είναι γρήγορη, απλά θα χρειαστεί αρκετός χρόνος να τη μάθεις. Το έχω ξαναπεί: οι μεγαλύτεροι σε ηλικία οδηγοί θα κάνουν καιρό να εξοικειωθούν, σε αντίθεση με τους νεότερους σε ηλικία. Όμως και πάλι, δεν μπορείς να κάνεις όλες τις ρυθμίσεις μέσα από μια οθόνη.

Πάντως, στην έκδοση Ultra δεν υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων, αλλά Head–Up Display, δίνοντας την ευκαιρία στον οδηγό να έχει το βλέμμα του μονίμως στον δρόμο.

Τα υλικά του ξεχωρίζουν επειδή είναι μαλακά, άρα αντέχουν στον χρόνο, η συναρμογή τους είναι καλή, με τα καθίσματα να προσφέρουν καλή πλευρική στήριξη.

Το επίπεδο πάτωμα και το μεγάλο μεταξόνιο προσφέρουν άπλετο χώρο στους επιβαίνοντες, οι οποίοι έχουν ακόμα περισσότερο χώρο φόρτωσης, καθώς αυτός αγγίζει τα 492 λίτρα. Αν, μάλιστα, αναδιπλωθούν τα πίσω καθίσματα, ο χώρος αποθήκευσης φτάνει τα 1.200 λίτρα. Εμπρός, κάτω από το καπό, λόγω της απουσίας ηλεκτρικής μονάδας, στον εν λόγω άξονα, υπάρχουν διαθέσιμα ακόμα 159 λίτρα.

Το πισωκίνητο S05 αποδίδει 272 ίππους με 290Nm ροπή. Λόγω του βάρους της κατασκευής, που ξεπερνά τα 1.900 κιλά, δεν βάζει… φωτιά στον δρόμο, αλλά οι αριθμοί του μόνο αδιάφοροι δεν είναι. Το 0-100 χλμ./ώρα έρχεται σε 7,5 δευτ., ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ώρα.

Η μπαταρία, τεχνολογίας LFP έχει χωρητικότητα 68,8kWh και παρέχει αυτονομία 485 χλμ. και 615 χλμ. στην πόλη.

Στον βασικό του εξοπλισμό, το όχημα εφοδιάζεται με αντλία θερμότητας, που διαχειρίζεται την ενέργεια. Σε ταχυφορτιστή έως και 200kW, το 10-80% φορτίζεται σε 23 λεπτά, σε ισχύ 11kW απαιτούνται λίγο πάνω από 7 ώρες, ενώ υπάρχει λειτουργία αμφίδρομης φόρτισης V2L (Vehicle–to–Load) με ισχύ έως 6 kW, ώστε να φορτίσεις εξωτερικές συσκευές.

Οδηγώντας το, οι εντυπώσεις είναι θετικές. Πρώτος στόχος δεν ήταν οι επιδόσεις, αλλά η ασφάλεια, το κράτημα και η άνεση, κι εκεί το Deepal S05 τα πηγαίνει καλά.

Σε λογικές ταχύτητες, οι κλίσεις στις στροφές είναι σχετικά ανύπαρκτες, ενώ οι 20άρες ζάντες, η ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων πίσω, και η μπαταρία χαμηλά στο δάπεδο, ενισχύουν τα επίπεδα πρόσφυσης, καθώς μειώνεται το κέντρο βάρους. Οι θόρυβοι δεν εισέρχονται εύκολα στην καμπίνα των επιβατών, εκτός κι αν ο οδηγός δεν το σεβαστεί, με το τιμόνι να είναι ελαφρύ στις μικρές, αλλά δυσκολοκίνητο στις υψηλές ταχύτητες.

Δεν έχεις one-pedal drive, αλλά μπορείς να ρυθμίσεις -πάλι από την οθόνη- τον τρόπο ανάκτησης ενέργειας.

Σε γενικές γραμμές, το Changan Deepal S05 είναι ένα ολοκληρωμένο C-SUV, με πολύ καλό φινίρισμα και εν γένει ποιότητα κατασκευής, καλή αυτονομία και αρκετά πλούσια εξοπλισμένο, καθώς στην έκδοση Max, φέρει, μεταξύ άλλων: ηχοσύστημα με 8 ηχεία, 2ζωνικό κλιματισμό, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, LED φώτα και ADAS.

Η έκδοση Ultra παρέχει, επιπλέον: ζάντες 20 ιντσών, head-up display, δυναμικό ατμοσφαιρικό φωτισμό 64 χρωμάτων, ασύρματη φόρτιση 50W, πανοραμική γυάλινη οροφή, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, θερμαινόμενο τιμόνι, οσφυϊκή στήριξη στο κάθισμα του οδηγού, ηχοσύστημα με 14 ηχεία, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα με εξαερισμό, μνήμη και λειτουργία Easy Entry.

Περιμένουμε και το αδερφάκι του, την plug-in hybrid έκδοση, που αναμένεται να ενδυναμώσει τις πωλήσεις του μοντέλου.