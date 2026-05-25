H Red Bull – Ford επέστρεψε στο βάθρο

Οι αναβαθμίσεις που έφερε η Red Bull – Ford στο προηγούμενο Grand Prix στο Μαϊάμι, άρχισαν να αποδίδουν στο Μόντρεαλ, στον 5ο αγώνα της φετινής Formula 1.

O Μαξ Φερστάπεν, με ένα ανταγωνιστικό μονοθέσιο που χρειάζεται ακόμα βελτιώσεις, έδειξε τι μπορεί να κάνει, και από την 6η θέση στην εκκίνηση του χθεσινοβραδινού Grand Prix, κατάφερε να ανέβει στο 3ο σκαλί του βάθρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής θα μπορούσε να πάρει και τη 2η θέση, αν ο Λιούις Χάμιλτον με τη Ferrari δεν παρουσίαζε τρομερό σθένος και με καλύτερα ελαστικά μπόρεσε 7 γύρους πριν το τέλος του αγώνα να περάσει τον Ολλανδό.

Ήταν η καλύτερη φετινή εμφάνιση του Μαξ Φερστάπεν και το πρώτο του βάθρο.

Από την άλλη, ο δεύτερος οδηγός της ομάδας, ο Ισάκ Χάτζαρ έκανε κι αυτός την καλύτερη φετινή του εμφάνιση, ξεκινώντας από την 7η θέση για να καταλήξει στην 5η, έπειτα από δύο ποινές, μια επειδή έκλεισε τον Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari, και μια διότι είχε μεγαλύτερη ταχύτητα σε καθεστώς κίτρινης σημαίας.

Η Red Bull – Ford βρίσκεται σε καλό δρόμο, και αν στο Μονακό, όπου οι προσπεράσεις είναι σχεδόν αδιανόητες, ακόμα και με στενότερα και μικρότερα σε μήκος μονοθέσια, πάρει καλή θέση στην εκκίνηση, τότε μπορεί να θεωρήσει ότι το μέλλον της ανήκει.