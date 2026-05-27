Το Ford Puma έφτασε το 1.000.000 μονάδες παραγωγή

Τόσο το συμβατικό Puma EcoBoost Hybrid, όσο και το αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E, κατάφεραν από κοινού να αναδείξουν το Puma ως το κορυφαίο σε πωλήσεις μοντέλο της Ford στην Ευρώπη, το 2025.

Το Ford Puma κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Κραϊόβα στη Ρουμανία, και πρόσφατα έφτασε σε ένα πολύ σημαντικό ορόσημο, το 1.000.000 μονάδες παραγωγή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υβριδική έκδοση αποδίδει 125 ίππους και προσφέρεται με πλούσιο εξοπλισμό και με τιμές από 21.528 ευρώ, ενώ και η ηλεκτρική έκδοση των 168 ίππων διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό, σε τιμή από 25.666 ευρώ.

Ιδιαίτερη μνεία στην σπορ έκδοση έκδοση ST Powershift, με υβριδικό μοτέρ ισχύος 155 ίππων, και εντυπωσιακά επίπεδα αποδοτικότητας.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό του Ford Puma είναι η πρακτικότητά του, με το MegaBox στο υβριδικό μοντέλο αλλά και το GigaBox στο αμιγώς ηλεκτρικό, προσφέροντας επιπλέον αποθηκευτικό χώρο κάτω από το δάπεδο του πορτ-μπαγκάζ, χωρίς να επηρεάζεται η ευρυχωρία των επιβατών.