Η Citroen ήδη ετοιμάζεται για τη δεύτερη σεζόν της στη Formula E

Η πρώτη σεζόν της ομάδας Citroen στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ηλεκτρικών Μονοθεσίων Formula E ολοκληρώθηκε στο Λονδίνο την Κυριακή, με τους δύο οδηγούς της να παίρνουν βαθμούς. Στη μοναδική πίστα ExCeL London, οι Νικ Κάσιντι και Ζαν-Ερίκ Βερνιέ διέσχισαν τη γραμμή τερματισμού στην 6η και 7η θέση, αντίστοιχα. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Χάρη στους βαθμούς που σημείωσε σε αυτόν τον τελικό αγώνα η Citroen ολοκλήρωσε την πρώτη της σεζόν στην 5η θέση στο Πρωτάθλημα Ομάδων, βοηθώντας και τη Stellantis να πάρει την 3η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών.

Η Citroen είδε στη 12η σεζόν την Νικ Κάσιντι να παίρνει μια νίκη και να ανεβαίνει 5 φορές στο βάθρο, τερματίζοντας στην 8η θέση της βαθμολογίας οδηγών, ενώ ο Ζαν-Ερίκ Βερνιέ είχε ένα βάθρο. Αυτός ο τελευταίος αγώνας κλείνει επίσης ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της Formula E, σηματοδοτώντας το τέλος της εποχής GEN3 Evo. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τώρα η ομάδα στρέφει την προσοχή της στη 13η σεζόν 2026/2027 και την άφιξη του GEN4, το οποίο πρόκειται να εγκαινιάσει μια νέα εποχή για το πρωτάθλημα.