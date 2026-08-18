Η Citroen ήδη ετοιμάζεται για τη δεύτερη σεζόν της στη Formula E

Η πρώτη σεζόν της ομάδας Citroen στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ηλεκτρικών Μονοθεσίων Formula E ολοκληρώθηκε στο Λονδίνο την Κυριακή, με τους δύο οδηγούς της να παίρνουν βαθμούς.
Στη μοναδική πίστα ExCeL London, οι Νικ Κάσιντι και Ζαν-Ερίκ Βερνιέ διέσχισαν τη γραμμή τερματισμού στην 6η και 7η θέση, αντίστοιχα.
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Χάρη στους βαθμούς που σημείωσε σε αυτόν τον τελικό αγώνα η Citroen ολοκλήρωσε την πρώτη της σεζόν στην 5η θέση στο Πρωτάθλημα Ομάδων, βοηθώντας και τη Stellantis να πάρει την 3η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών.
Η Citroen είδε στη 12η σεζόν την Νικ Κάσιντι να παίρνει μια νίκη και να ανεβαίνει 5 φορές στο βάθρο, τερματίζοντας στην 8η θέση της βαθμολογίας οδηγών, ενώ ο Ζαν-Ερίκ Βερνιέ είχε ένα βάθρο.
Αυτός ο τελευταίος αγώνας κλείνει επίσης ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της Formula E, σηματοδοτώντας το τέλος της εποχής GEN3 Evo.
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Τώρα η ομάδα στρέφει την προσοχή της στη 13η σεζόν 2026/2027 και την άφιξη του GEN4, το οποίο πρόκειται να εγκαινιάσει μια νέα εποχή για το πρωτάθλημα.
Με τιμή από 18.900 ευρώ το βραβευμένο SUV
Το δεύτερο σε πωλήσεις στην κατηγορία των C-SUV, το Citroen C3 Aircross, βραβευμένο με τον τίτλο AUTOBEST «Best Users’ Car of Europe 2026» είναι πλέον διαθέσιμο από 18.900 ευρώ.
Με μήκος 4,39 μέτρα, στην καρδιά της κατηγορίας του, αλλά με τιμή μικρότερης κατηγορίας, άνετους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, καθώς δυνατότητα φιλοξενίας έως και 7 άτομα, το νέο Citroen C3 Aircross φέρει αναρτήσεις και καθίσματα Citroen Advanced Comfort, και προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού.
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Στην Ελλάδα διατίθεται με πλήρη γκάμα κινητήριων συστημάτων: με Turbo μοτέρ βενζίνης 100 hp, με μηχανικό κιβώτιο (τιμή από 18.900 ευρώ), Hybrid 145 hp με αυτόματο κιβώτιο (από 23.500 ευρώ), και 100% ηλεκτρικό e-C3 Aircross Extended Range με αυτονομία έως 400 χλμ. (τιμή από 20.900 ευρώ, με την επιδότηση του κρατικού προγράμματος).
Το νέο Citroen C3 Aircross προσφέρεται σε τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού, ανάλογα τις προτιμήσεις του καθενός.