Πλησιάζει η πρεμιέρα του Opel STX Concept

Σε μια κατηγορία που έχει το δικό της κοινό, κυρίως στις χώρες της Κεντρικής και Βορείου Ευρώπης, και που τείνει τα μοντέλα να είναι όλο και λιγότερα, η Opel θέλει να επανέλθει με δυναμικό τρόπο.
Η μάρκα με σήμα τον κεραυνό, θα αποκαλύψει στο επερχόμενο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, 12 – 18 Οκτωβρίου 2026, το νέο πρωτότυπο Opel Sports Tourer eXperimental Concept ή, εν συντομία, Opel STX Concept.
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Οι πρώτες εικόνες αναδεικνύουν την εξαιρετική ακρίβεια στη σχεδίαση και την προσοχή στη λεπτομέρεια που χαρακτηρίζουν το μοντέλο, ενώ προϊδεάζουν για την εξέλιξη του Opel Vizor, αλλά και για το πώς η Opel οραματίζεται το μέλλον των station wagon.
«Ήμασταν πρωτοπόροι στα station wagon στην Ευρώπη ήδη από τη δεκαετία του 1950. Με το STX Concept θέλουμε να παρουσιάσουμε το όραμά μας για το μέλλον αυτού του τύπου αμαξώματος και, ταυτόχρονα, το επόμενο βήμα της σχεδιαστικής μας φιλοσοφίας “Bold & Pure”», δήλωσε ο CEO της Opel, Florian Huettl.
Η χαρακτηριστική σχεδιαστική «υπογραφή» του Opel Vizor στο εμπρός μέρος αποκτά ακόμη πιο έντονη και δυναμική παρουσία, με ένα νέο φωτεινό μοτίβο που σχηματίζεται από λεπτές, κάθετες και ελαφρώς κεκλιμένες περσίδες. Στο επίκεντρο παραμένει το φωτιζόμενο έμβλημα Opel Blitz, τοποθετημένο στο κέντρο.
Η αεροδυναμική απόδοση του STX Concept επωφελείται από έξυπνες λύσεις που έχουν σχεδιαστεί όχι μόνο για τη μείωση της κατανάλωσης, αλλά και για να εξασφαλίζουν υψηλή ευστάθεια και οδηγική απόλαυση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι εντυπωσιακές ζάντες αλουμινίου τριών τμημάτων, των οποίων η σχεδίαση έχει βελτιστοποιηθεί με γνώμονα την αεροδυναμική απόδοση.