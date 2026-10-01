Πλησιάζει η πρεμιέρα του Opel STX Concept

Σε μια κατηγορία που έχει το δικό της κοινό, κυρίως στις χώρες της Κεντρικής και Βορείου Ευρώπης, και που τείνει τα μοντέλα να είναι όλο και λιγότερα, η Opel θέλει να επανέλθει με δυναμικό τρόπο.

Η μάρκα με σήμα τον κεραυνό, θα αποκαλύψει στο επερχόμενο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, 12 – 18 Οκτωβρίου 2026, το νέο πρωτότυπο Opel Sports Tourer eXperimental Concept ή, εν συντομία, Opel STX Concept.

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Οι πρώτες εικόνες αναδεικνύουν την εξαιρετική ακρίβεια στη σχεδίαση και την προσοχή στη λεπτομέρεια που χαρακτηρίζουν το μοντέλο, ενώ προϊδεάζουν για την εξέλιξη του Opel Vizor, αλλά και για το πώς η Opel οραματίζεται το μέλλον των station wagon.