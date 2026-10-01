Με εργοστασιακή ομάδα η Ford στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι από το 2028

Επιτέλους, ο ανταγωνισμός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι αναμένεται να ισχυροποιηθεί, καθώς η Ford θα αγωνίζεται ως εργοστασιακή ομάδα στο WRC.

Βέβαια, η Ford και τώρα συμμετέχει στο WRC, αλλά μέσω της βρετανικής ομάδας και επί 30 έτη αγωνιστικό της εταίρο, M-Sport, χωρίς πλήρη εμπλοκή, κάτι που θ συμβεί από το 2028. H M-Sport αναμένεται να χρησιμοποιήσει μια αναβαθμισμένη έκδοση του Ford Fiesta Rally2, που θα μπορεί να ανταγωνιστεί τα ολοκαίνουργια αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally1.

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Με την M-Sport η Ford θα συνεργαστεί και για την ανάπτυξη ενός νέου αυτοκινήτου WRC το 2029, το οποίο θα αντλεί έμπνευση από ένα από τα επερχόμενα και ολοκαίνουργια ευρωπαϊκά επιβατικά μοντέλα που ετοιμάζει η Ford.

Η Ford, λοιπόν, επιστρέφει δυναμικά στους αγώνες ράλι, αντλώντας έμπνευση για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς επιβατικών οχημάτων κατασκευάζονται στην Ευρώπη, η οποία θα περιλαμβάνει πέντε ηλεκτρικά και υβριδικά multi-energy οχήματα, συνδυάζοντας το εκτός δρόμου DNA με την κληρονομιά των αγώνων ράλι.

«Θέλουμε η επόμενη γενιά των ευρωπαϊκών οχημάτων μας να διακατέχεται από το ίδιο, δυναμικό και ασυμβίβαστο πνεύμα, προσφέροντας άμεση απόκριση, αυτοπεποίθηση, αλλά και πραγματική οδηγική ικανοποίηση εκεί όπου θα χρησιμοποιούνται καθημερινά από τους οδηγούς», δήλωσε ο Jim Baumbick, President, Ford Europe.

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«Καθώς γιορτάζουμε τα 125 χρόνια της Ford Racing, η 50χρονη κληρονομία μας στο WRC μας κάνει περήφανους, λόγω της άμεσης σύνδεσή της με τα διασκεδαστικά και συναρπαστικά αυτοκίνητα που γεννήθηκαν μέσα από αυτήν», δήλωσε ο Mark Rushbrook, Global Director, Ford Racing.

Αγωνιστικά της Ford που συμμετείχαν στα ράλι και βασίστηκαν σε μοντέλα παραγωγής, όπως τα Escort, Sierra, Focus, Fiesta και Puma, έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ιστορία του WRC.

Η εργοστασιακή της εμπλοκή στο WRC ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970, οπότε και κατέκτησε τον πρώτο της τίτλο κατασκευαστών το 1979. Η M-Sport διαχειριζόταν το επίσημο πρόγραμμα της Ford στο WRC από το 1997 —κατακτώντας δύο τίτλους κατασκευαστών τις περιόδους 2006-2007— έως ότου η μάρκα απέσυρε την πλήρη εργοστασιακή της υποστήριξη στα τέλη του 2012.

Επιπλέον, οι αναρίθμητες επιτυχίες στις ειδικές διαδρομές των αγώνων ράλι έχουν αποτελέσει πηγή έμπνευσης για εμβληματικά μοντέλα της Ford – από το Escort Mexico του 1970 έως το νεότερο Ranger Raptor.

Κατακτώντας τις προκλήσεις των ευρωπαϊκών δρόμων

Όταν η Ford παρουσίασε το νέο της όραμα όσον αφορά τα επιβατικά της οχήματα τα οποία προορίζονται για την Ευρώπη, δεσμεύτηκε να σχεδιάσει μοντέλα ειδικά για τους απαιτητικούς δρόμους της Γηραιάς Ηπείρου.

«Οι ευρωπαϊκοί δρόμοι δεν συγχωρούν τις αδυναμίες, γι’ αυτό η απόκριση και η συμπεριφορά ενός αυτοκινήτου έχουν καθοριστική σημασία», δήλωσε ο Jim Baumbick. «Το WRC είναι το απόλυτο πεδίο δοκιμών για την συμπεριφορά ενός οχήματος και την σύνδεση του οδηγού με αυτό. Αυτό ακριβώς το πνεύμα, μαζί με όσα έχουμε μάθει στους αγώνες, μεταφέρουμε στην επόμενη γενιά των επιβατικών μας μοντέλων».