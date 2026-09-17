Η εντυπωσιακή άνοδος του Geely EX5 στην ελληνική αγορά

Σταθερά στις κορυφαίες επιλογές της ελληνικής αγοράς βρίσκεται το αμιγώς ηλεκτρικό Geely EX5.

Το SUV μοντέλο που «πατά» ανάμεσα σε δύο κατηγορίες μεγεθών, στη μεσαία D-SUV, και στη μικρομεσαία C-SUV, έχει καταγράψει το 7μηνο του 2026 συνολικά 162 ταξινομήσεις, κατακτώντας τη 2η θέση στην κατηγορία των ηλεκτρικών D-SUV και την 3η θέση στην κατηγορία των ηλεκτρικών C-SUV.

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Ωστόσο, το αποκορύφωμα της πορείας ήρθε τον Ιούλιο, φτάνοντας στην πρώτη θέση των πωλήσεων στα ηλεκτρικά D-SUV.

Ένα ακόμα αξιοσημείωτο, είναι το γεγονός ότι ανεξαρτήτως κατηγορίας, πάντα στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, στο 7μηνο της χρονιάς είναι 9ο σε πωλήσεις, ανάμεσα σε μια τεράστια γκάμα μοντέλων.