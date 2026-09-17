Η εντυπωσιακή άνοδος του Geely EX5 στην ελληνική αγορά

Σταθερά στις κορυφαίες επιλογές της ελληνικής αγοράς βρίσκεται το αμιγώς ηλεκτρικό Geely EX5.
Το SUV μοντέλο που «πατά» ανάμεσα σε δύο κατηγορίες μεγεθών, στη μεσαία D-SUV, και στη μικρομεσαία C-SUV, έχει καταγράψει το 7μηνο του 2026 συνολικά 162 ταξινομήσεις, κατακτώντας τη 2η θέση στην κατηγορία των ηλεκτρικών D-SUV και την 3η θέση στην κατηγορία των ηλεκτρικών C-SUV.
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Ωστόσο, το αποκορύφωμα της πορείας ήρθε τον Ιούλιο, φτάνοντας στην πρώτη θέση των πωλήσεων στα ηλεκτρικά D-SUV.
Ένα ακόμα αξιοσημείωτο, είναι το γεγονός ότι ανεξαρτήτως κατηγορίας, πάντα στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, στο 7μηνο της χρονιάς είναι 9ο σε πωλήσεις, ανάμεσα σε μια τεράστια γκάμα μοντέλων.
Σε σύγχρονο σχεδιασμό, τεχνολογία, άνεση, αποδοτικότητα, υψηλή ποιότητα κατασκευής και χαμηλό κόστος χρήσης, το Geely EX5 έχει σχεδιαστεί εξαρχής ως ένα σύγχρονο ηλεκτρικό SUV βασίζεται στην προηγμένη GEA πλατφόρμα της Geely και διαθέτει ένα ιδιαίτερα συμπαγές σύστημα ηλεκτροκίνησης 11-σε-1, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση της ενέργειας και την ομαλή, αθόρυβη λειτουργία.
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Αποδίδει 218 ίππους, επιταχύνει στα 0-100 χλμ./ώρα σε 6,9 δευτερόλεπτα, και με μπαταρίες LFP Short Blade με χωρητικότητα 60KWh ή 68KWh, προσφέρει μικτή αυτονομία 430 χλμ. ή 475 χλμ.
Παράλληλα, έχει δυνατότητα ταχείας φόρτισης από 30% έως 80% σε περίπου 20 λεπτά.
Σε επίπεδο ασφάλειας έχει αποσπάσει 5 αστέρια στις αξιολογήσεις Euro NCAP και Australian NCAP, διαθέτοντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας και προηγμένων τεχνολογιών υποβοήθησης οδηγού.
Το μοντέλο προσφέρεται με τιμή από 27.990 ευρώ, για την έκδοση Geely EX5 Pro, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης, ενώ συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών για το όχημα και 8 ετών για την μπαταρία υψηλής τάσης.