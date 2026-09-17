Τον Οκτώβριο στην Ελλάδα το ηλεκτρικό Leapmotor B03X

Στην πολύ ανταγωνιστική κατηγορία των B-SUV, όπου πραγματικά υπάρχει συνωστισμός μοντέλων από Ευρωπαίου, Ιάπωνες, Κορεάτες και Κινέζους κατασκευαστές, η κινεζική Leapmotor φέρνει το B03X.

Πρόκειται για ένα αρκετά ισορροπημένο μοντέλο σε συμπαγή, κάπως τετραγωνισμένη φόρμα, με 4,27μ. μήκος, 1,81μ. πλάτος και 1,635 μ. ύψος, που διαθέτει μεταξόνιο 2,605μ., που υπόσχεται αρκετή άνεση στην καμπίνα.

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Ευέλικτο, με κύκλο στροφής διαμέτρου μόλις 10 μ., διαθέτει κλειστό μπροστινό τμήμα, κρυφές χειρολαβές στις πόρτες, «αιωρούμενες» πίσω κολόνες, και πίσω φώτα σαν να «χαμογελούν».

Οι πίσω επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους 94,7εκ. για τα γόνατα, υπάρχουν 33 αποθηκευτικοί χώροι για μικροπράγματα, ενώ το πορτ-μπαγκάζ χωρά 510 λίτρα αποσκευών, έχοντας το innovative box, ένα αδιάβροχο και πλενόμενο διαμέρισμα 105 λίτρων κάτω από τον κυρίως χώρο.

Με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, δημιουργείται επίπεδος χώρος 1.605 λίτρων, όγκου, με συνολικό μήκος να ξεπερνά τα 2,5μ., εάν πέσει και η πλάτη από το κάθισμα του συνοδηγού. Επιπρόσθετα, τα δύο έδρανα των πίσω καθισμάτων μπορούν να ανασηκώνονται ανεξάρτητα σε κατακόρυφη θέση, δημιουργώντας άμεσα χώρο για τη φόρτωση ψηλών αντικειμένων.