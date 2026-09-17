Τον Οκτώβριο στην Ελλάδα το ηλεκτρικό Leapmotor B03X

Στην πολύ ανταγωνιστική κατηγορία των B-SUV, όπου πραγματικά υπάρχει συνωστισμός μοντέλων από Ευρωπαίου, Ιάπωνες, Κορεάτες και Κινέζους κατασκευαστές, η κινεζική Leapmotor φέρνει το B03X.
Πρόκειται για ένα αρκετά ισορροπημένο μοντέλο σε συμπαγή, κάπως τετραγωνισμένη φόρμα, με 4,27μ. μήκος, 1,81μ. πλάτος και 1,635 μ. ύψος, που διαθέτει μεταξόνιο 2,605μ., που υπόσχεται αρκετή άνεση στην καμπίνα.
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Ευέλικτο, με κύκλο στροφής διαμέτρου μόλις 10 μ., διαθέτει κλειστό μπροστινό τμήμα, κρυφές χειρολαβές στις πόρτες, «αιωρούμενες» πίσω κολόνες, και πίσω φώτα σαν να «χαμογελούν».
Οι πίσω επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους 94,7εκ. για τα γόνατα, υπάρχουν 33 αποθηκευτικοί χώροι για μικροπράγματα, ενώ το πορτ-μπαγκάζ χωρά 510 λίτρα αποσκευών, έχοντας το innovative box, ένα αδιάβροχο και πλενόμενο διαμέρισμα 105 λίτρων κάτω από τον κυρίως χώρο.
Με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, δημιουργείται επίπεδος χώρος 1.605 λίτρων, όγκου, με συνολικό μήκος να ξεπερνά τα 2,5μ., εάν πέσει και η πλάτη από το κάθισμα του συνοδηγού. Επιπρόσθετα, τα δύο έδρανα των πίσω καθισμάτων μπορούν να ανασηκώνονται ανεξάρτητα σε κατακόρυφη θέση, δημιουργώντας άμεσα χώρο για τη φόρτωση ψηλών αντικειμένων.
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Το ταμπλό είναι λιτό και έχουν χρησιμοποιηθεί απαλή σε υφή υλικά.
Φέρει ψηφιακό οικοσύστημα με προηγμένο επεξεργαστή, μεγάλη κεντρική οθόνη αφής με διαγώνιο 14,6 ιντσών και ένα πίνακα οργάνων, ψηφιακό, 8,8 ιντσών. Το σύστημα υποστηρίζει ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, πλοήγηση με live δεδομένα για την κίνηση και σχεδιασμό του πλάνου φορτίσεων τα μεγάλα ταξίδια. Δεδομένες θεωρούνται πλέον οι Over The Air αναβαθμίσεις.
Το Leapmotor app αποτελεί το ασύρματο Bluetooth κλειδί, επιτρέποντας την απομακρυσμένη ενημέρωση για πολλά στοιχεία του αυτοκινήτου, του κλιματισμού και της φόρτισης, καθώς και την αποτύπωση της θέσης του αυτοκινήτου σε πραγματικό χρόνο, αλλά και άλλων.
Το B03X είναι προσθιοκίνητο και θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις μπαταρίας LFP. Η έκδοση EV με κινητήρα ισχύος 177 ίππων (130 kW), χαρίζει αυτονομία έως 292 χλμ. από μπαταρία 39,8 kWh. Η έκδοση EV Max, με ισχύ 197 ίππους (145 kW), αγγίζει τα 382 χλμ. από μπαταρία 53 kWh.
Και στις δύο εκδόσεις η μέγιστη ροπή είναι 200 Nm, η επιτάχυνση 8,6 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα και έχουν τελική ταχύτητα 160 χλμ./ώρα.
Κοινό είναι και το χαρακτηριστικό της ταχυφόρτισης 2,5C, κάτι που για την μπαταρία EV Max σημαίνει 133 kW μέγιστης ισχύος φόρτισης, ενώ για την EV 100 kW. Σε κάθε περίπτωση η αναπλήρωση ενέργειας 30-80% γίνεται σε μόλις 16 λεπτά, ενώ στο AC ρεύμα η ισχύς είναι 11 kW.
Το B03X υποστηρίζει Αυτόνομη Οδήγηση επιπέδου 2, και οι 14 αισθητήρες και κάμερες δίνουν δεδομένα στα 21 συστήματα υποβοήθησης οδηγού ADAS.