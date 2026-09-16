Η Nissan λανσάρει το υβριδικό Kicks e-POWER στην Ευρώπη

Δυναμικά κινείται η Nissan η οποία ενώ την ερχόμενη εβδομάδα πρόκειται να αποκαλύψει το νέο Pixo, στην κατηγορία Α των αυτοκινήτων πόλης, μόλις ανακοίνωσε ότι θα λανσάρει στην Ευρώπη και το υβριδικό Kicks e-POWER. Συνολικά, το Kicks έχει ξεπεράσει τις 1,8 εκατομμύρια πωλήσεις σε περισσότερες από 70 χώρες. Στην Ιαπωνία παρουσιάστηκε στην αγορά, στη μορφή που θα το δούμε στην Ευρώπη τώρα, μόλις τον Ιούνιο του 2026. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Το νέο crossover της κατηγορίας B, εκεί όπου στην Ελλάδα συγκεντρώνεται περίπου το 60% της αγοράς, διαθέτει τη μοναδική υβριδική τεχνολογία e-POWER τρίτης γενιάς της Nissan.

Σημειώνω ότι περισσότερα από 1,9 εκατομμύρια υβριδικά μοντέλα e-POWER έχουν πωληθεί παγκοσμίως από την έναρξη της κυκλοφορίας της τεχνολογίας το 2016, συμπεριλαμβανομένων 200.000 υβριδικών μοντέλων Qashqai e-POWER που κατασκευάστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό που καθιστά μοναδική την υβριδική τεχνολογία e-POWER είναι ότι η κίνηση στους τροχούς παρέχεται αποκλειστικά από έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα. Ο βενζινοκινητήρας χρησιμοποιείται μόνο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τη φόρτιση της μπαταρίας του οχήματος. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Συνέπεια αυτή της λειτουργίας, είναι ότι προσφέρει άμεση απόκριση και γραμμική επιτάχυνση όμοια με ένα ηλεκτρικό όχημα, διατηρώντας παράλληλα την ευκολία του ανεφοδιασμού. Μάλιστα, η Nissan θα επενδύσει 200 εκατ. ευρώ για την κατασκευή του μοντέλου στο βρετανικό εργοστάσιο του Σάντερλαντ, το οποίο γιορτάζει φέτος την 40ή επέτειό του.