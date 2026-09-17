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Η Lancia γιορτάζει 120 χρόνια ιστορίας

Το Heritage Hub φιλοξένησε μια ημέρα αφιερωμένη στην κουλτούρα και την ιστορία της Lancia
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Δημήτρης Μπαλής
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Μπορεί να μην έχει λανσαριστεί η νέα εποχή της Lancia στην Ελλάδα, με το πρώτο της μοντέλο, το Ypsilon, ωστόσο δεν μπορούμε να ξεχάσουμε αυτή τη θρυλική ιταλική μάρκα.

Η Lancia γιορτάζει 120 χρόνια ιστορίας και το Heritage Hub, μια τοποθεσία-σύμβολο που στεγάζει μια εξαιρετική συλλογή ιστορικών οχημάτων, φιλοξένησε μια ημέρα αφιερωμένη στην κουλτούρα και την ιστορία της Lancia, περιλαμβάνοντας ξεναγήσεις στη συλλογή και συνάντηση με τη διοικητική ομάδα της μάρκας.

Περισσότεροι από 140 λάτρεις της μάρκας, εκπροσωπώντας επίσημα αναγνωρισμένα Lancia Club από την Ιταλία και την υπόλοιπη Ευρώπη, συγκεντρώθηκαν στο Τορίνο για να τιμήσουν τη μάρκα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουν σε αποκλειστικότητα τη νέα Lancia Gamma, το επόμενο σημαντικό κεφάλαιο στην εξέλιξη της μάρκας.

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