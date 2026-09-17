Το Geely E5 και με μεγαλύτερη μπαταρία 68 kWh και αυτονομία 475 χλμ.

Και μια δεύτερη επιλογή σε μπαταρία δίνει η Geely, για το Ε5.
Το Ε5 δεν είναι νέο μοντέλο, αλλά το γνωστό και εμπορικά πολύ επιτυχημένο EX5, το οποίο μετονομάστηκε σε Geely E5, στο πλαίσιο της εναρμόνισης της ονοματολογίας των μοντέλων της μάρκας, και με την αναμενόμενη έλευση του Geely E2.
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Οι νέες εκδόσεις PRO+ και TECH+, εξοπλίζονται με νέα μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας68 kWh, με αυξημένη αυτονομία έως 475 χιλιόμετρα.
Παράλληλα, διατηρείται η έκδοση Geely E5 PRO με μπαταρία των 60 kWh, και αυτονομία έως 430 χλμ.
Το Geely E5 βασίζεται στην προηγμένη πλατφόρμα GEA και διαθέτει το καινοτόμο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης 11- σε-1. Με ισχύ 218 ίππων, επιταχύνει στα 0–100 χλμ./ώρα σε μόλις 6,9 δευτερόλεπτα.
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Προσφέρει ευρύχωρο και ποιοτικό εσωτερικό, προηγμένες ψηφιακές λειτουργίες και πλούσιο εξοπλισμό άνεσης, συνδεσιμότητας και υποβοήθησης του οδηγού.
Ως προς τις τιμές, αν συμπεριλάβουμε την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», και την προωθητική ενέργεια FREEDOM της εταιρείας, η έκδοση Geely E5 PRO με μπαταρία 60 kWh, κοστίζει 27.990 ευρώ, η έκδοση E5 PRO+ με τη μεγαλύτερη μπαταρία φτάνει τις 29.990 ευρώ και η έκδοση E5 TECH+ με την ίδια μεγαλύτερη μπαταρία τις 31.990 ευρώ.
Εναλλακτικά του προγράμματος FREEDOM, το Geely E5 διατίθεται και μέσω επιδοτούμενων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, με δυνατότητα επιλογής επιτοκίου 0% και δόση 220 ευρώ/μήνα ή 3,9% και δόση 365 ευρώ/μήνα.