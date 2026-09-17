Το Geely E5 και με μεγαλύτερη μπαταρία 68 kWh και αυτονομία 475 χλμ.

Και μια δεύτερη επιλογή σε μπαταρία δίνει η Geely, για το Ε5.

Το Ε5 δεν είναι νέο μοντέλο, αλλά το γνωστό και εμπορικά πολύ επιτυχημένο EX5, το οποίο μετονομάστηκε σε Geely E5, στο πλαίσιο της εναρμόνισης της ονοματολογίας των μοντέλων της μάρκας, και με την αναμενόμενη έλευση του Geely E2.

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Οι νέες εκδόσεις PRO+ και TECH+, εξοπλίζονται με νέα μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας68 kWh, με αυξημένη αυτονομία έως 475 χιλιόμετρα.

Παράλληλα, διατηρείται η έκδοση Geely E5 PRO με μπαταρία των 60 kWh, και αυτονομία έως 430 χλμ.