Ο Max Verstappen προσπέρασε 100 καρτ σε μόλις 14 γύρους

Αντιμέτωπος με 100 οδηγούς καρτ βρέθηκε στην ειδικά διαμορφωμένη πίστα του Σίλβερστοουν ο Μαξ Φερστάπεν, ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1.

Ο Μαξ ξεκίνησε από την 101η θέση και προσπέρασε τους 100 αντιπάλους του (αθλητές και παίκτες της Red Bull, δημιουργοί περιεχομένου, streamers, δημοσιογράφοι και θαυμαστές επιλεγμένοι από όλο τον κόσμο) στο «Max vs 100» της Red Bull —τον μεγαλύτερο αγώνα καρτ που έχει διοργανωθεί ποτέ— ολοκληρώνοντας το εγχείρημα στον 14ο από τους 30 γύρους, σε μόλις 35 λεπτά.

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«Όταν πήγα στη γραμμή εκκίνησης και είδα από πού έπρεπε να ξεκινήσω, με 100 καρτ μπροστά μου, ανησύχησα λίγο», δήλωσε ο Μαξ. «Μετά τον πρώτο γύρο, και όλο τον χαμό που επικρατούσε, σκέφτηκα: «Εντάξει, το έχουμε υπό έλεγχο. Άρχισε να γίνεται πραγματικά διασκεδαστικό και, μόλις βρήκα τον ρυθμό μου και άρχισα να τους προσπερνώ έναν-έναν βλέποντας τη διαφορά να μειώνεται, η εμπειρία ήταν συναρπαστική».

Ο πρώτος γύρος έκρινε τη μισή έκβαση του αγώνα. Καθώς τα 101 καρτ συνωστίζονταν στις πρώτες στροφές, ο Μαξ είχε ήδη προσπεράσει πάνω από 10 οδηγούς πριν καν φτάσει στη γραμμή εκκίνησης/τερματισμού, ενώ στη φουρκέτα επικράτησε το αδιαχώρητο: καρτ συγκρούονταν μεταξύ τους και κατέληγαν να κοιτούν προς την αντίθετη κατεύθυνση. «Δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει – επικρατεί χαμός», είπε μέσω ασυρμάτου. Δύο λεπτά μετά την εκκίνηση, βρισκόταν στην 37η θέση. Εξήντα τρεις οδηγοί είχαν αποκλειστεί χωρίς να ολοκληρώσουν ούτε έναν γύρο – περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες – και όταν του μετέφεραν τον αριθμό, η απάντησή του ήταν: «Όχι και άσχημα για πρώτο γύρο, λοιπόν!»

Σύμφωνα με τους κανόνες, ένας οδηγός έβγαινε εκτός αγώνα τη στιγμή που το πίσω μέρος του καρτ του Μαξ ερχόταν στο ίδιο ύψος με το μπροστινό μέρος του δικού του καρτ. Ετσι, κάθε προσπέρασμα ήταν οριστικό.

Ο Jacky Martens (που ξεκίνησε από την pole position), Ολλανδός δημοσιογράφος της Formula 1, είχε προηγηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, αλλά έμεινε δεύτερος, ενώ ο τρίτος τερμάτισε ο τεχνικός της Red Bull Ford Powertrains, Lewis Osler.