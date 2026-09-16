Το ηλεκτρικό τρίτροχο Tris και το Doblo EasyPRO παρουσιάζει η Fiat

Η Fiat Professional παρουσιάζει το TRIS, το πρώτο της ηλεκτρικό τρίτροχο μικρο-επαγγελματικό όχημα, αλλά και το νέο Doblo EasyPRO, μια φρέσκια προσέγγιση στην προσιτή επαγγελματική κινητικότητα, συνδυάζοντας στιβαρότητα, ευελιξία και ωφέλιμο φορτίο έως 1 τόνο. Τα δύο αυτά μοντέλα βρίσκονται στο περίπτερο της μάρκας στην έκθεση IAA Transportation 2026, που πραγματοποιείται στο Ανόβερο από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ως προς το TRIS, σχεδιασμένο από το Centro Stile στην Ιταλία, είναι συμπαγές, ηλεκτρικό, προσιτό και παρουσιάζεται στο Ανόβερο σε εκδόσεις Cargo Box (με πόρτες) και Pick-up (χωρίς πόρτες), και έχει σχεδιαστεί για τη διανομή τελευταίου μιλίου, τις μικρές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε αστικά περιβάλλοντα με αυξανόμενη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Οι συμπαγείς διαστάσεις του —μήκος 3,17 μέτρα και κύκλος στροφής μόλις 3,05 μέτρα— το καθιστούν ιδανικό για στενούς δρόμους και πυκνοκατοικημένα κέντρα πόλεων. Προσφέρει αυτονομία 90 χλμ. και ωφέλιμο φορτίο 430 κιλών στην Ευρώπη. Η έκδοση Cargo Box μπορεί να φιλοξενήσει δύο παλέτες τύπου Euro.