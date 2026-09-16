Το ηλεκτρικό τρίτροχο Tris και το Doblo EasyPRO παρουσιάζει η Fiat

Η Fiat Professional παρουσιάζει το TRIS, το πρώτο της ηλεκτρικό τρίτροχο μικρο-επαγγελματικό όχημα, αλλά και το νέο Doblo EasyPRO, μια φρέσκια προσέγγιση στην προσιτή επαγγελματική κινητικότητα, συνδυάζοντας στιβαρότητα, ευελιξία και ωφέλιμο φορτίο έως 1 τόνο.
Τα δύο αυτά μοντέλα βρίσκονται στο περίπτερο της μάρκας στην έκθεση IAA Transportation 2026, που πραγματοποιείται στο Ανόβερο από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου.
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Ως προς το TRIS, σχεδιασμένο από το Centro Stile στην Ιταλία, είναι συμπαγές, ηλεκτρικό, προσιτό και παρουσιάζεται στο Ανόβερο σε εκδόσεις Cargo Box (με πόρτες) και Pick-up (χωρίς πόρτες), και έχει σχεδιαστεί για τη διανομή τελευταίου μιλίου, τις μικρές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε αστικά περιβάλλοντα με αυξανόμενη κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Οι συμπαγείς διαστάσεις του —μήκος 3,17 μέτρα και κύκλος στροφής μόλις 3,05 μέτρα— το καθιστούν ιδανικό για στενούς δρόμους και πυκνοκατοικημένα κέντρα πόλεων. Προσφέρει αυτονομία 90 χλμ. και ωφέλιμο φορτίο 430 κιλών στην Ευρώπη. Η έκδοση Cargo Box μπορεί να φιλοξενήσει δύο παλέτες τύπου Euro.
Από την άλλη, το νέο Doblo EasyPRO, διαθέσιμο σε δύο μήκη, προσφέρει ωφέλιμο φορτίο από 650 κιλά έως 1 τόνο και όγκο φόρτωσης έως 4,4 κυβικών μέτρων, καθιστώντας το κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών χρήσεων.
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Το επανασχεδιασμένο εμπρός τμήμα του δίνει έμφαση στην προστασία και την ανθεκτικότητα, ενώ η καμπίνα έχει διαμορφωθεί με γνώμονα τη λειτουργικότητα και την εργονομία. Λύσεις όπως το Flexiseat –που επιτρέπει την αναδίπλωση του καθίσματος του συνοδηγού για μεγαλύτερη ευελιξία στη μεταφορά– και το προαιρετικό ModuTable –που μετατρέπει μέρος της καμπίνας σε έναν πρακτικό, κινητό χώρο εργασίας– αντικατοπτρίζουν μια προσέγγιση προσανατολισμένη στις πραγματικές ανάγκες των πελατών.
Η πλούσια γκάμα κινητήρων, περιλαμβάνει αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, κινητήρες εσωτερικής καύσης και μια μελλοντική επιλογή ήπιας υβριδικής τεχνολογίας.
Καταλήγοντας, η Fiat Professional παρουσιάζει και το Ducato, το κορυφαίο μοντέλο της γκάμας της, το οποίο γιορτάζει φέτος την 45η επέτειό του. Η γκάμα περιλαμβάνει επίσης το αμιγώς ηλεκτρικό E-Ducato, με αυτονομία έως 424 χλμ..
Από το λανσάρισμά του το 1981, έχουν κατασκευαστεί περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια οχήματα Ducato.