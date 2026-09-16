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Το καλεντάρι της Formula 1 για το 2027 – Τα νέα Grand Prix και ποια έφυγαν

F1 Grand Prix of Spain
Δημήτρης Μπαλής
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Όπως και φέτος, έτσι και το 2027 η Formula 1 θα περιλαμβάνει 24 αγώνες στο καλεντάρι της.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες διαφοροποιήσεις, καθώς βγήκαν από το πρόγραμμα οι αγώνες σε Ολλανδία και Βαρκελώνη, και τις θέσεις τους πήραν η Πορτογαλία (Αλγκάρβε στο Πορτιμάο) και η Τουρκία (Κωνσταντινούπολη).

Επίσης, με την είσοδο της Μαδρίτης στη Formula 1, από φέτος και ήδη είχαμε την περασμένη Κυριακή Grand Prix, θα γίνονται εναλλάξ Μαδρίτη – Βαρκελώνη οι αγώνες.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό, είναι ότι το πρωτάθλημα δεν θα ξεκινήσει από την Αυστραλία, αλλά από το Μπαχρέιν.

Κι ακόμα, αντί για 9 αγώνες Sprint, θα έχουμε 10 συναρπαστικά Σάββατο με αγώνες μισής διάρκειας από τα Grand Prix της Κυριακής, καθώς προστέθηκε το Μονακό.

Δηλαδή, Sprint θα έχουμε σε: Μπαχρέιν, Αυστραλία, Ιαπωνία, Καναδά, Μονακό, Μ. Βρετανία, Ιταλία, Βραζιλία και Αμπού Ντάμπι.

Οι δοκιμές προετοιμασίας θα γίνουν σε ένα ενιαίο τετραήμερο στο Μπαχρέιν, από τις 24 έως τις 27 Φεβρουαρίου 2027.

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