Η Ferrari Luce με τέσσερα ηλεκτρικά μοτέρ, 1050 ίππους και 350 χλμ. αυτονομίας

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στην πλούσια ιστορία της Prancing Horse, με την παρουσίαση της Ferrari Luce.

Η αποκάλυψη έγινε στη Vela di Calatrava – Città dello Sport στη Ρώμη, έναν χώρο που επιλέχθηκε για να τιμήσει την πρώτη της νίκη στη Ρώμη, την ίδια μέρα το 1947, με την Ferrari 125 S να κερδίζει το Gran Premio di Roma στην πίστα των Λουτρών του Καρακάλλα.

Περίπου 79 χρόνια αργότερα, η Ferrari επιστρέφει για να αποκαλύψει ένα έργο που επαναπροσδιορίζει τα όρια του εφικτού.

Επίσης, η Ferrari Luce σηματοδοτεί την κορύφωση της πολυενεργειακής στρατηγικής του εταιρείας από το Μαρανέλο, η οποία ανακοινώθηκε στην Ημέρα Κεφαλαιαγοράς του 2022 και κατά την οποία η ηλεκτροκίνηση είναι μόνο ένα από τα μέσα που διαθέτει η Ferrari για να επεκτείνει τις σχεδιαστικές της δυνατότητες στην αρχιτεκτονική προϊόντων, την απόδοση, και την οδηγική εμπειρία, χωρίς να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες κινητήρες.

Η εμβάθυνση της τεχνογνωσίας της Prancing Horse στην ηλεκτρική τεχνολογία ανοίγει νέες δυνατότητες για αποδοτικότητα σε ολόκληρο το οικοσύστημα της Ferrari.

Το όνομα Ferrari Luce φωτίζει το δρόμο προς το μέλλον και ορίζει την πρόθεση δημιουργίας μιας Ferrari 360 μοιρών, όχι απλώς της «ηλεκτρικής Ferrari», αλλά μιας εντελώς νέας Ferrari, σχεδιασμένης με μοναδικό και αναγνωρίσιμο χαρακτήρα.

Μάλιστα, τα κύρια εξαρτήματα κατασκευάστηκαν εσωτερικά, από τους ηλεκτρικούς κινητήρες μέχρι τη συστοιχία μπαταριών. Το έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 60 νέες ευρεσιτεχνίες.

Η νέα αρχιτεκτονική με τέσσερις πόρτες και πέντε καθίσματα, αποτελεί πρωτιά για την Prancing Horse, ενώ το γυαλί κυριαρχεί σε μια κελυφωτή μορφή. Τα εμπρός και πίσω αεροδυναμικά φτερά, αιωρούνται πάνω και γύρω από τη σιλουέτα του γυάλινου «σπιτιού», με τα μπροστινά και πίσω πάνελ φώτων να είναι διαφανή. Τα πίσω φώτα φωτοστέφανου θυμίζουν τις 360 Modena και 458 Italia. Επίσης, διαθέτει μεγαλύτερους τροχούς, 23 ιντσών μπροστά και 24 ιντσών πίσω.

Στο εσωτερικό, μηχανικά κουμπιά, καντράν, και διακόπτες ακριβείας συνδυάζονται με πολυλειτουργικές ψηφιακές οθόνες. Τα υλικά είναι από ανακυκλωμένο ανοδιωμένο αλουμίνιο, γυαλί Corning Gorilla και δέρμα υψηλής ποιότητας.

Από τεχνικής άποψης, η Ferrari Luce βασίζεται σε μια εξατομικευμένη πλατφόρμα με ειδικό πλαίσιο και μηχανικές καινοτομίες σε κάθε εξάρτημα, ώστε να περιοριστεί το βάρος στα 2.260 κιλά, συμβάλλοντας στην επίτευξη της καλύτερης απόδοσης στην κατηγορία της, με 2,5 δευτ. επιτάχυνση στα 0–100 χλμ./ώρα, τελική ταχύτητα πάνω από 310 χλμ./ώρα, μέγιστη συνολική ισχύς 1.050 hp, και αυτονομία άνω των 530 χλμ.

Το αυτοκίνητο φέρει διπλά ψαλίδια στην μπροστινή ανάρτηση, τροφοδοτείται από τέσσερις ηλεκτρικούς κινητήρες, έναν ανά τροχό, μόνιμου μαγνήτη με ακτινική ροή, προερχόμενους από την F80, και είναι εξοπλισμένο με μπαταρία υψηλής χωρητικότητας 122 kWh, ενεργό σύστημα ανάρτησης που προέρχεται από την F80 και ανεξάρτητο πίσω άξονα. Το σύστημα λειτουργεί με αρχιτεκτονική 800 V.

Κάθε τροχός είναι εξοπλισμένος με έναν ενεργοποιητή για πρόσφυση και ανάκτηση ενέργειας, έναν για τη γωνία διεύθυνσης και έναν για τον έλεγχο της κάθετης κίνησης. Η δυνατότητα προσαρμογής της κατανομής ροπής σε πραγματικό χρόνο στις συνθήκες του δρόμου και την επιθυμητή απόδοση παρέχει εξαιρετική ελευθερία και ακρίβεια ελέγχου.

Σπουδαία δουλειά έχει γίνει στην ηχομόνωση, ενώ η Ferrari Luce έχει μακράν τον χαμηλότερο συντελεστή οπισθέλκουσας στην ιστορία των αυτοκινήτων δρόμου του Μαρανέλο. Οι ενεργές αεροδυναμικές γρίλιες είναι μια ακόμη πρωτοπορία για τη Ferrari, ρυθμίζοντας τη ροή του αέρα μέσω των εναλλακτών θερμότητας και διασφαλίζοντας πάντα τη σωστή ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων ψύξης και της αεροδυναμικής οπισθέλκουσας. Το ενεργό ύψος οδήγησης μπορεί να χαμηλώσει το μπροστινό μέρος κατά 1 εκ. σε ταχύτητα για να μεγιστοποιήσει την απόδοση χωρίς να διακυβεύεται η άνεση ή η απόδοση.

Ο οδηγός διαχειρίζεται το αυτοκίνητο μέσω του e-Manettino, το οποίο ρυθμίζει την ισχύ και την πρόσφυση, και του εμβληματικού Manettino πέντε θέσεων. Επίσης, η Μονάδα Ελέγχου Οχήματος (VCU) κάνει το ντεμπούτο της στη Ferrari Luce.

Η Ferrari έχει σχεδιάσει ένα κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα, που επιτρέπει την αύξηση της διαθέσιμης ροπής από το δεξί χειριστήριο του τιμονιού, διατηρώντας παράλληλα την αίσθηση της προοδευτικής επιτάχυνσης. Το αριστερό χειριστήριο αυξάνει την ανάκτηση ενέργειας και την αίσθηση επιβράδυνσης, προσφέροντας μια δυναμική εμπειρία απαράμιλλη από οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο στην κατηγορία του.

Καταλήγοντας, η εκτεταμένη χρήση ανακυκλωμένου δευτερογενούς κράματος αλουμινίου επιτρέπει τη μείωση των εκπομπών CO₂e κατά την παραγωγή κατά περίπου 70% του συνολικού βάρους του οχήματος.