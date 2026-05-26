Suzuki Vitara 1.4 Hybrid _ Δοκιμή: Με βαρύ όνομα και ελαφριά κατανάλωση

Μπορεί να βρίσκεται στην 4η γενιά του και περίπου μια δεκαετία στην αγορά, με τους Ιάπωνες της Suzuki να μην προβαίνουν εύκολα σε αλλαγές, εντούτοις φρεσκάρισαν το Vitara, και, κυρίως, πρόσθεσαν νέο υβριδικό μοτέρ και κιβώτιο ταχυτήτων.

Το αναβαθμισμένο Vitara εφοδιάζεται αποκλειστικά με τον 1.400άρη BoosterJet, που πληροί τις σύγχρονες προδιαγραφές ρύπων, υποστηριζόμενος, μάλιστα, από το ήπια υβριδικό σύστημα 48V. Η μπαταρία μεγάλωσε σε χωρητικότητα και έφτασε τις 0,38kWh, κάτι που σημαίνει πως αυξήθηκαν οι ηλεκτρικοί ίπποι, φτάνοντας τους 17 αντί των 14. Το σύστημα ηλεκτρισμού εξακολουθεί να προσφέρει ηλεκτρική υποβοήθηση κατά την επιτάχυνση, σύστημα start/stop, ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση και μειωμένη κατανάλωση.

Κοιτώντας το, είναι φανερό πως ξεχωρίζει η νέα μάσκα σε piano black, τα νέα σχέδια στους τροχούς αλουμινίου των ανώτερων εκδόσεων και το σπόιλερ στο πίσω μέρος. Εντός, δεν υπάρχει διαφορά στην ποιότητα και την εργονομία, με τους 4 επιβάτες να έχουν χώρο 362 λίτρων για τις αποσκευές τους.

Ο οδηγός κάθεται ψηλά, γεγονός που του χαρίζει καλύτερη ορατότητα, τομέας που ενισχύεται από τα μεγάλα παράθυρα. Το infotainment έχει τοποθετηθεί ψηλά στην κεντρική κονσόλα, το μενού είναι κατανοητό και εύκολο, ενώ λίγο παραπάνω συναντάται η κάμερα που παρακολουθεί τις κινήσεις του οδηγού.

Τα αναλογικά όργανα στον πίνακα μπροστά από τον οδηγό, είναι εκεί για να μας θυμίζουν παλιότερες εποχές, αλλά μου άρεσε να μην είναι όλα ψηφιακά.

Το συμβατικό μοτέρ βενζίνης 4 κυλίνδρων, turbo, λειτουργεί με άμεσο ψεκασμό και χρονισμό βαλβίδων, αποδίδοντας 110 ίππους με 235Nm ροπή. Συνεργάζεται με νέο αυτόματο 6 σχέσεων, με δυνατότητα αλλαγής σχέσεων μέσω paddles στο τιμόνι, στο αυτοκίνητο δοκιμής.

Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός ή σε όλους τους τροχούς, επιταχύνει σε 10,1 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα, και η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 180 χλμ./ώρα.

Το μοτέρ έλκει εύκολα το σχετικά ελαφρύ αμάξωμα των 1.205 κιλών, και η κατανάλωση δεν ξέφυγε από τα 6,8 λίτρα στα 100 χλμ., χωρίς να έχεις και κάποιο οικονομικό προφίλ οδήγησης.

Καλή και η ηχομόνωση, ακόμα και να πάρεις τα βουνά, με τις 17άρες ζάντες να μην ταλαιπωρούνται εύκολα, ενώ βοηθούν στις εκτός δρόμου καταστάσεις και τα 17,5 εκατοστά απόστασης από το έδαφος.

Το φρεσκαρισμένο Suzuki Vitara αποτελεί μια ανταγωνιστική πρόταση στην κατηγορία των B-SUV, και βρίσκεται στην 4η θέση των πωλήσεων στην κατηγορία του, έχοντας ως όπλο το όνομα και την χαμηλή κατανάλωση.