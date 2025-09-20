Η Hyundai συναντάει την Τέχνη στην «Art Athina 2025»

Η Hyundai Ελλάς για 3η συνεχόμενη χρονιά πλαισιώνει την έκθεση «Art Athina», όπου οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν έργα Τέχνης εμπνευσμένα από την παράδοση και την τέχνη της Κορέας και παράλληλα να γνωρίσουν από κοντά για πρώτη φορά το Hyundai Inster Cross, στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου Μεγάρου.



Όπως, πάντα, πρωτοτυπώντας, η Hyundai φιλοξενεί σε έναν «κορεάτικο» κήπο, μία ακόμη ξεχωριστή έκθεση έργων Τέχνης στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου.

Αυτή τη χρονιά, εμπνευσμένη από την κορεάτικη τέχνη του χαρτιού Hanji, η εταιρεία συνεργάζεται με τον Στρατή Ταυλαρίδη, έναν καταξιωμένο καλλιτέχνη της τεχνικής papercut. Έτσι, παρουσιάζουν από κοινού χειροποίητα έργα φτιαγμένα εξ ολοκλήρου από ευαίσθητο χειροποίητο χαρτί, ασιατικής προέλευσης, κομμένο προσεκτικά με το χέρι.

Για τη δημιουργία των έργων, ο καλλιτέχνης άντλησε έμπνευση από την κουλτούρα της Κορέας και την αισθητική της Hyundai, της μάρκας που διακρίνεται για την κορυφαία τεχνολογία, την εστίαση στη λεπτομέρεια και το σεβασμό προς το περιβάλλον.

Σε αυτό το μοτίβο, δε θα μπορούσαν να λείπουν τα αμιγώς ηλεκτρικά Hyundai Inster και Inster Cross, τα οποία προσφέρουν τη δική τους ξεχωριστή νότα στην είσοδο της Έκθεσης «Art Athina 2025», ολοκληρώνοντας το διάλογο ανάμεσα στην παράδοση και την καινοτομία, τη φύση και την τεχνολογία, την Ανατολή και τη Δύση.

Ο κ. Στρατής Ταυλαρίδης δήλωσε σχετικά: «Εμπνευσμένος από το Hyundai Inster, δημιούργησα ένα νέο έργο που συνδυάζει το design, την κίνηση και το φως. Για μένα, αυτή η έκθεση είναι μια αντανάκλαση της ίδιας ιδέας που εκπροσωπεί το Hyundai Inster: ότι το αύριο μπορεί να είναι όμορφο, λειτουργικό και ανθρώπινο».

Με την κομψή, συμπαγή μορφή του και τα έξυπνα χαρακτηριστικά του, το Hyundai Inster αντανακλά μια φιλοσοφία κινητικότητας εμπνευσμένη τόσο από τους ρυθμούς της αστικής ζωής, όσο και από την αρμονία με τη φύση που συναντάται στην κορεάτικη παράδοση. Επαναπροσδιορίζει τη βιωσιμότητα όχι μόνο ως λειτουργία, αλλά και ως μορφή, τη σχεδίαση ως σκοπό και την κίνηση ως συνειδητή εμπειρία.

Η «Art Athina 2025» διεξάγεται μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο και αξίζει να την επισκεφτεί κανείς για να δει από κοντά και να γνωρίσει την κορεατική παράδοση μέσω της τέχνης του χαρτιού Hanji, καθώς και υπόλοιπα έργα Τέχνης, που φιλοξενούνται, από τη ζωγραφική και τη γλυπτική έως τη φωτογραφία και την ψηφιακή τέχνη.

Το ωράριο επισκεπτών είναι από τις 12:00 μέχρι τις 21:00.