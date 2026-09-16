Ο όμιλος Σφακιανάκη έφερε στην Ελλάδα την κινεζική ZXMOTO

Μια ακόμα κινεζική μάρκα, αυτή τη φορά μοτοσυκλέτας, έρχεται στη χώρα μας.

Ο όμιλος Σφακιανάκη, γνωστός για την αντιπροσώπευσης της ιαπωνικής Suzuki, ανέλαβε και την αντιπροσώπευση της κινεζικής ZXMOTO, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αποκλειστικού εισαγωγέα της μάρκας σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με περισσότερα από 65 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, δραστηριότητα σε 14 χώρες και μια διαδρομή που έχει συνδεθεί με την αξιοπιστία, την καινοτομία και τη διαρκή εξέλιξη, ο όμιλος Σφακιανάκη συνεχίζει να επενδύει σε συνεργασίες που διαμορφώνουν το μέλλον της βιώσιμης και σύγχρονης μετακίνησης.