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Ο όμιλος Σφακιανάκη έφερε στην Ελλάδα την κινεζική ZXMOTO

Διαθέτει μοντέλα στις κατηγορίες Sport, Naked και Off-Road
zxmoto-500f
500F
Δημήτρης Μπαλής
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Μια ακόμα κινεζική μάρκα, αυτή τη φορά μοτοσυκλέτας, έρχεται στη χώρα μας.

Ο όμιλος Σφακιανάκη, γνωστός για την αντιπροσώπευσης της ιαπωνικής Suzuki, ανέλαβε και την αντιπροσώπευση της κινεζικής ZXMOTO, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αποκλειστικού εισαγωγέα της μάρκας σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

Με περισσότερα από 65 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, δραστηριότητα σε 14 χώρες και μια διαδρομή που έχει συνδεθεί με την αξιοπιστία, την καινοτομία και τη διαρκή εξέλιξη, ο όμιλος Σφακιανάκη συνεχίζει να επενδύει σε συνεργασίες που διαμορφώνουν το μέλλον της βιώσιμης και σύγχρονης μετακίνησης.

zxmoto-500rr
500RR

Η ZXMOTO, με έδρα την Chongqing της Κίνας, μία από τις σημαντικότερες μητροπόλεις της παγκόσμιας βιομηχανίας μοτοσυκλέτας, διαθέτει μοντέλα στις κατηγορίες Sport, Naked και Off-Road.

zxmoto-mx250
MX250

Μάλιστα, διακατέχεται από αγωνιστικό πνεύμα, και το 2026 πέτυχε ένα ιστορικό ορόσημο.

zxmoto-820rr
820RR

H ZXMOTO κατέκτησε τις πρώτες της νίκες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM World Supersport (WorldSSP), όντας η πρώτη κινεζική μάρκα που κατακτά νίκη στον θεσμό.

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