Ο όμιλος Σφακιανάκη έφερε στην Ελλάδα την κινεζική ZXMOTO

Μια ακόμα κινεζική μάρκα, αυτή τη φορά μοτοσυκλέτας, έρχεται στη χώρα μας.
Ο όμιλος Σφακιανάκη, γνωστός για την αντιπροσώπευσης της ιαπωνικής Suzuki, ανέλαβε και την αντιπροσώπευση της κινεζικής ZXMOTO, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αποκλειστικού εισαγωγέα της μάρκας σε Ελλάδα και Βουλγαρία.
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Με περισσότερα από 65 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, δραστηριότητα σε 14 χώρες και μια διαδρομή που έχει συνδεθεί με την αξιοπιστία, την καινοτομία και τη διαρκή εξέλιξη, ο όμιλος Σφακιανάκη συνεχίζει να επενδύει σε συνεργασίες που διαμορφώνουν το μέλλον της βιώσιμης και σύγχρονης μετακίνησης.
Η ZXMOTO, με έδρα την Chongqing της Κίνας, μία από τις σημαντικότερες μητροπόλεις της παγκόσμιας βιομηχανίας μοτοσυκλέτας, διαθέτει μοντέλα στις κατηγορίες Sport, Naked και Off-Road.
Μάλιστα, διακατέχεται από αγωνιστικό πνεύμα, και το 2026 πέτυχε ένα ιστορικό ορόσημο.
H ZXMOTO κατέκτησε τις πρώτες της νίκες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM World Supersport (WorldSSP), όντας η πρώτη κινεζική μάρκα που κατακτά νίκη στον θεσμό.