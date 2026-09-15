Renault Clio 1.2 TCe 115 PS EDC – Δοκιμή: Δεν θα σε βάλει σε πολλά έξοδα, μέρες που είναι

Το νέο Renault Clio είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις της κατηγορίας Β, των supermini αυτοκινήτων όπως συνηθίζουμε να λέμε.

Η εντελώς νέα του εκδοχή, πλημμυρίζεται από χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει, και προσφέρεται με επιλογές είτε βενζινοκίνητης έκδοσης, είτε full hybrid, με διαφορά τιμής, ώστε ο καθένας να διαλέξει τι τον εξυπηρετεί.

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Καθεμιά έχει τις δικές της αρετές, όμως και οι δύο τείνουν σε μια κοινή προσέγγιση: να ευχαριστήσουν οδηγικά, και να μην «ματώσουν» οικονομικά τον οδηγό, τόσο στην αγορά όσο και στη χρήση.

Κομψό, στα 4,12 μ. μήκος, με γαλλική φινέτσα, αρκετές λείες επιφάνειες, αλλά και καμπύλες με ορισμένες ακμές, συνθέτουν ένα ομοιογενές σύνολο που δεν περνά απαρατήρητο στον δρόμο.

Η νέα μάσκα με σχέδιο τα διαμάντια, όμοια με το σήμα της μάρκας στο μέσον της, κερδίζει το βλέμμα, όμως τι να πεις για τα φώτα ημέρας που μοιάζουν με δαγκάνες σκορπιού στις άκρες του προφυλακτήρα. Αν μη τι άλλο εντυπωσιάζουν, όπως και τα περίτεχνα φωτιστικά LED, σε μαύρο πλαίσιο.

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Το μαύρο χρώμα είναι ένα στοιχείο που χρησιμοποιείται αρκετά: στους θόλους των τροχών, στους μεγάλους καθρέπτες που είναι τοποθετημένοι στις πόρτες, στο περίγραμμα των παραθύρων, στις ζάντες, στα πίσω παράθυρα που είναι σκούρα, στην κεραία – πτερύγιο, στην αεροτομή, στα πίσω φωτιστικά σε δύο συστοιχίες, και στο τελείωμα του προφυλακτήρα.

Με τις χειρολαβές των πίσω θυρών κρυμμένες στο ύψος των παραθύρων, παραπέμπει αρκετά σε 3θυρο αμάξωμα, κάπως coupe αμάξωμα, χωρίς να είναι βέβαια, παρά ένα 5θυρο hatchback.

Το οδηγοκεντρικό κόκπιτ έχει αρκετά στοιχεία που θα συμπαθήσεις: ένα σπορ τιμόνι με παχιά στεφάνη και σχεδόν επίπεδα πάνω και κάτω τμήματα, μια ενιαία κυρτή οθόνη που περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,3 ιντσών και ψηφιακό infotainment 10,1 ιντσών (ανοίγει με διακόπτη στο πάνω μέρος), διακόπτες για τον κλιματισμό ψηλά τοποθετημένους, ταμπλό σε δύο επίπεδα με ύφασμα στο κάτω τμήμα και σχετικά μαλακά πλαστικά στο πάνω, ύφασμα και στις πόρτες, αναπαυτικά καθίσματα – με πολύ καλή πλευρική στήριξη τα εμπρός.

Το πολυλειτουργικό, δερμάτινο τιμόνι και με διάτρητο κάτω μέρος, φιλοξενεί τρεις διακόπτες πίσω του, εκ των οποίων ο ένας στα δεξιά είναι για το σύστημα κίνησης. Μεταφέρθηκε εκεί για να αφήσει χώρο στο κάτω μέρος της κονσόλας, όμως χρειάζεται να συνηθίσεις αρκετά ώστε να πηγαίνει το χέρι εκεί και όχι στον διακόπτη για τους υαλοκαθαριστήρες.

Οι πίσω πόρτες ανοίγουν κατά περίπου 90 μοίρες ώστε να περάσουν ευκολότερα οι πίσω επιβάτες, έχοντας ικανοποιητικό χώρο για τα πόδια και το κεφάλι. Ο μεσαίος θα έχει θεματάκι στα πόδια λόγω του τούνελ, όμως δεν γίνεται αλλιώς λόγω του συστήματος μετάδοσης, με το πορτ-μπαγκάζ των 391 λίτρων να αποδεικνύεται μεγάλο, το μεγαλύτερο της κατηγορίας του, και με τα καθίσματα που διαιρούνται κατά 60:40, και αναδιπλώνουν, να μεταβάλλουν το χώρο αποθήκευσης.

Πλήρης συνδεσιμότητα και θύρες USB-C εξυπηρετούν για σύνδεση συσκευών, με το λειτουργικό σύστημα να είναι αρκετά γρήγορο σε πληροφόρηση.

Εξίσου γρήγορο είναι και το κινητήριο σύστημα, με ένα turbo μοτέρ βενζίνης, τρικύλινδρο 1.2lt, που αποδίδει 115 ίππους και 190 Nm ροπής. Ναι, δεν φαίνονται πολλά τα άλογα, όμως η ροπή από τις 1.750 σ.α.λ. βοηθά στο ξεπέταγμα, χωρίς υπερβολές με 10 δευτ. επιτάχυνση.

Δεν θα κροταλίσει το μοτέρ, ακόμα και στην πίεση του πεντάλ του γκαζιού, με το αυτόματο κιβώτιο 6 ταχυτήτων να συνεισφέρει στην ήπια λειτουργία, προς όφελος της κατανάλωσης, την οποία κατέγραψα κοντά στα 6 λίτρα στα 100 χλμ., με την εταιρεία να δίνει 5,1 λίτρα, όμως δεν μπόρεσε να τα πλησιάσω. Ακόμα και στο πρόγραμμα Eco που χρησιμοποίησα κατά κόρον στην πόλη, διότι εκτός του Comfort μου αρκούσε. Δε λέω, έβαλα και το Sport που μου άλλαξε και το χρώμα στον πίνακα και στον εσωτερικό φωτισμό (αλλάζει με κάθε πρόγραμμα λειτουργίας), και χρησιμοποίησα χειροκίνητες αλλαγές σχέσεων από τα paddles στο τιμόνι, με την αίσθηση σαφώς να είναι πιο διαφορετική, πιο σπιρτόζικη.

Τα προγράμματα λειτουργίας αλλάζουν από τον διακόπτη Multi Sense στο τιμόνι, ενώ υπάρχει και επιλογή Smart, (πέρα των Eco, Comfort, Sport), η οποία διαλέγει από μόνη της πρόγραμμα λειτουργίας ανάλογα την περίσταση.

Οι πίσω επιβάτες ένιωσαν άνετα στις στροφές, κάτι που σημαίνει ότι ο ημιάκαμπτος άξονας στην ανάρτηση συμπεριφέρθηκε καλά, και το ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης ήταν ακριβές και ευέλικτο, με τα φαρδιά μετατρόχια να βοηθούν στο πάτημα του αυτοκινήτου.

Η Renault προικίζει με μια μεγάλη γκάμα συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού το νέο Clio, και το συνοδεύει με 5 χρόνια εγγύηση και άλλα τόσα με δωρεάν οδική βοήθεια. Μου άρεσαν οι ενδείξεις “σκεφτείτε να κάνετε ένα διάλειμμα” όταν αντιλαμβανόταν από αισθητήρες ότι υπάρχει κόπωση του οδηγού, όπως και η ένδειξη “συγκεντρωθείτε στην οδήγηση“, όταν ασχολήθηκα αρκετά με την επιλογή σταθμού στο ηχοσύστημα.

Οι τιμές ξεκινούν από 21.400 ευρώ, αλλά η ανώτερη έκδοση Techno, που ήταν το αυτοκίνητο δοκιμής, τιμάται προς 24.700 ευρώ.