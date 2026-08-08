Η Mini στο αμιγώς γυναικείο Rebelle Rally 2026

Στην 11η διοργάνωση του Rebelle Rally, που θα πραγματοποιηθεί 7-17 Οκτωβρίου 2026, σε διαδρομή 2.500 χιλιομέτρων με εκπληκτικά εδάφη στην έρημο της Νεβάδα και της Καλιφόρνιας, και φέτος για πρώτη φορά στη Γιούτα, θα συμμετάσχει για πρώτη φορά η ΜΙΝΙ.
Στο μεγαλύτερο ράλι πλοήγησης εκτός δρόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες, η MINI θέλει να αναδείξει την πιο περιπετειώδη πλευρά της μάρκας, σε έναν από τους παγκοσμίως σημαντικότερους αγώνες εκτός δρόμου για γυναίκες.
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Το Rebelle Rally είναι η κορυφαία διοργάνωση πλοήγησης εκτός δρόμου αποκλειστικά για γυναίκες στις ΗΠΑ. Οι συμμετέχουσες καλούνται να βασιστούν αποκλειστικά σε χάρτες, πυξίδα, road book και στη συνεργασία τους, καθώς διασχίζουν 2.500 χιλιόμετρα απαιτητικών εκτός δρόμου διαδρομών.
Τη νεότερη έκδοση MINI στο ράλι θα εκπροσωπήσει ένα καταξιωμένο γυναικείο δίδυμο, με εμπειρία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.
Η Erika Ferrer, μέλος του BMW Group Mexico, θα αναλάβει τον ρόλο της συνοδηγού. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της επικοινωνίας, αλλά και ένα εντυπωσιακό βιογραφικό στους αγώνες ράλι. Ξεκίνησε την καριέρα της στον μηχανοκίνητο αθλητισμό διαχειριζόμενη ομάδες ράλι που συμμετείχαν σε πρωταθλήματα και στη συνέχεια πέρασε στη θέση της συνοδηγού, κατακτώντας τρία συνεχόμενα περιφερειακά πρωταθλήματα συνοδηγών ράλι, συμμετέχοντας σε αγωνιστικές διοργανώσεις σε όλο το Μεξικό. Η Ferrer υπήρξε επίσης συνοδηγός του αναγνωρισμένου πρωταθλητή ράλι, Benito Guerra, στο La Carrera Panamericana. Η συμμετοχή της στο Rebelle Rally συνδυάζει το πάθος της για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό με τον επαγγελματικό της ρόλο στην επικοινωνία των τελευταίων καινοτομιών της MINI, καθιστώντας την ιδανική για να μεταφέρει την ιστορία της πρώτης συμμετοχής της μάρκας στη διοργάνωση.
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Στο τιμόνι του MINI θα βρίσκεται η Felicia Killman από το Lacey της πολιτείας Washington. Έμπειρη οδηγός αγώνων ράλι, η Killman αντιμετωπίζει προκλήσεις τόσο στις αγωνιστικές διαδρομές όσο και πέρα από αυτές. Συμμετέχει στην American Rally Association, έχει εμπειρία ως συνοδηγός και αγωνίζεται με ένα MINI ειδικά προετοιμασμένο για αγώνες ράλι. Ως ένθερμη υποστηρίκτρια της κοινότητας MINI, η Killman βλέπει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό ως μια ευκαιρία να εμπνεύσει άλλους να ακολουθήσουν τους στόχους τους, μέσα από την προετοιμασία, την επιμονή και τη συνεργασία.
Καταλήγοντας, η συμμετοχή της MINI στο Rebelle Rally αποτελεί συνέχεια της μάρκας στους αγώνες ράλι. Το πρώτο Mini Cooper S ήταν πρώτο στη γενική κατάταξη στο Ράλι Μόντε Κάρλο το 1964, το 1965 και το 1967, επικρατώντας επί ισχυρότερων ανταγωνιστών. Πιο πρόσφατα, η MINI σημείωσε διεθνείς επιτυχίες στο ράλι Ντακάρ, ενισχύοντας τη φήμη της για τις δυνατότητές της στους πιο απαιτητικούς off-road αγώνες στον κόσμο.