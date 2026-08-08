Η Mini στο αμιγώς γυναικείο Rebelle Rally 2026

Στην 11η διοργάνωση του Rebelle Rally, που θα πραγματοποιηθεί 7-17 Οκτωβρίου 2026, σε διαδρομή 2.500 χιλιομέτρων με εκπληκτικά εδάφη στην έρημο της Νεβάδα και της Καλιφόρνιας, και φέτος για πρώτη φορά στη Γιούτα, θα συμμετάσχει για πρώτη φορά η ΜΙΝΙ.

Στο μεγαλύτερο ράλι πλοήγησης εκτός δρόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες, η MINI θέλει να αναδείξει την πιο περιπετειώδη πλευρά της μάρκας, σε έναν από τους παγκοσμίως σημαντικότερους αγώνες εκτός δρόμου για γυναίκες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Rebelle Rally είναι η κορυφαία διοργάνωση πλοήγησης εκτός δρόμου αποκλειστικά για γυναίκες στις ΗΠΑ. Οι συμμετέχουσες καλούνται να βασιστούν αποκλειστικά σε χάρτες, πυξίδα, road book και στη συνεργασία τους, καθώς διασχίζουν 2.500 χιλιόμετρα απαιτητικών εκτός δρόμου διαδρομών.

Τη νεότερη έκδοση MINI στο ράλι θα εκπροσωπήσει ένα καταξιωμένο γυναικείο δίδυμο, με εμπειρία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.