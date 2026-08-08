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O Martin στην pole position για το σημερινό Sprint και το αυριανό Grand Prix στο MotoGP της Μ. Βρετανίας

Κυρίαρχη η Aprilia με τις τρεις πρώτες θέσεις στην πρώτη σειρά της εκκίνησης
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Δημήτρης Μπαλής
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Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας του MotoGP, Χόρχε Μάρτιν, με την εργοστασιακή Aprilia, κατάφερε να κάνει τον καλύτερο χρόνο στις δοκιμές κατάταξης.

Ο Ισπανός πρωταθλητής του 2024, θα ξεκινήσει πρώτος σήμερα στον αγώνα Sprint, και επίσης πρώτος αύριο στο Grand Prix.

Την πρώτη σειρά της εκκίνησης καταλαμβάνουν δύο ακόμα Aprilia, της δορυφορικής ομάδας Trackhouse, οι Ραούλ Φερνάντες και Αϊ Ογκούρα.

Στην 4η θέση ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με τη Ducati VR46 και στην 5η ο Μάρκο Μπετσέκι με την εργοστασιακή Aprilia, ο οποίος επανήλθε μετά τον τραυματισμό του στη Γερμανία και το χειρουργείο.

Στην 6η θέση ο Μάρκ Μάρκεθ, περσινός πρωταθλητής με την εργοστασιακή Ducati, με τον αδερφό του Αλεξ να ακολουθεί με τη Ducati της Gresini.

Τη 12άδα συμπληρώνουν οι: Μορμπιντέλι (VR46), Ακόστα (KTM), Λεκουόνα (Gresini Ducati), Μίλερ (Pramac Aprilia) και Μιρ (Honda).

O Φραντσέσκο Μπανιάια με την εργοστασιακή Ducati θα ξεκινήσει από τη 16η θέση.

Αργότερα, σήμερα, το Sprint.

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