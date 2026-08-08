O Martin στην pole position για το σημερινό Sprint και το αυριανό Grand Prix στο MotoGP της Μ. Βρετανίας

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας του MotoGP, Χόρχε Μάρτιν, με την εργοστασιακή Aprilia, κατάφερε να κάνει τον καλύτερο χρόνο στις δοκιμές κατάταξης.

Ο Ισπανός πρωταθλητής του 2024, θα ξεκινήσει πρώτος σήμερα στον αγώνα Sprint, και επίσης πρώτος αύριο στο Grand Prix.

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Την πρώτη σειρά της εκκίνησης καταλαμβάνουν δύο ακόμα Aprilia, της δορυφορικής ομάδας Trackhouse, οι Ραούλ Φερνάντες και Αϊ Ογκούρα.

Στην 4η θέση ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με τη Ducati VR46 και στην 5η ο Μάρκο Μπετσέκι με την εργοστασιακή Aprilia, ο οποίος επανήλθε μετά τον τραυματισμό του στη Γερμανία και το χειρουργείο.

Στην 6η θέση ο Μάρκ Μάρκεθ, περσινός πρωταθλητής με την εργοστασιακή Ducati, με τον αδερφό του Αλεξ να ακολουθεί με τη Ducati της Gresini.

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Τη 12άδα συμπληρώνουν οι: Μορμπιντέλι (VR46), Ακόστα (KTM), Λεκουόνα (Gresini Ducati), Μίλερ (Pramac Aprilia) και Μιρ (Honda).

O Φραντσέσκο Μπανιάια με την εργοστασιακή Ducati θα ξεκινήσει από τη 16η θέση.

Αργότερα, σήμερα, το Sprint.