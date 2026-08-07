Ένα αυτοκίνητο κάθε λεπτό παράγει η Skoda στο εργοστάσιο Mlada Boleslav

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Skoda στη Mlada Boleslav, στην Τσεχία, πήγα στο εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών, το οποίο προμηθεύει όχι μόνο τα ηλεκτρικά μοντέλα της Skoda, αλλά και άλλα του ομίλου VW, καθώς η τσέχικη μάρκα είναι μέλος του γερμανικού ομίλου.

Δίπλα από το εργοστάσιο των μπαταριών, βρίσκεται το βασικό εργοστάσιο παραγωγής της Skoda, όπου κατασκευάζονται τα αμιγώς ηλεκτρικά Enyaq (από το 2020) και Elroq (από το 2025) καθώς και το Octavia στις θερμικές του εκδόσεις.

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Τώρα, στο εργοστάσιο αυτό κατασκευάζεται και το μεγαλύτερο μοντέλο στο χαρτοφυλάκιο της Skoda, το Peaq, που είναι κι αυτό ηλεκτρικό και μοιράζεται την αποδεδειγμένη πλατφόρμα Modular Electric Drive Matrix (MEB) με τα άλλα δύο ηλεκτρικά μοντέλα, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία της παραγωγικής διαδικασίας.

Με όλα αυτά, στο εργοστάσιο της Mlada Boleslav παράγεται ένα αυτοκίνητο κάθε λεπτό!

Σημειώνω, επίσης, ότι μαζί με το Epiq, που παράγεται στην Παμπλόνα της Ισπανίας, το Peaq διπλασιάζει το πλήρως ηλεκτρικό χαρτοφυλάκιο της Skoda το 2026.

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Το Peaq, από την κυκλοφορία του στην αγορά τον Ιούνιο, έχει λάβει σχεδόν 8.500 παραγγελίες.

Με μήκος 4,87 μέτρα και μεταξόνιο σχεδόν 3 μέτρων, το Peaq είναι το μεγαλύτερο και πιο ευρύχωρο SUV της Skoda και το πρώτο μοντέλο της μάρκας στην κατηγορία των μεγάλων SUV. Προσφέρεται σε 7θέσια διάταξη, με τα δύο πίσω καθίσματα να αναδιπλώνονται και να γίνεται 5θέσιο.

Μάλιστα, εισάγει πολλά νέα χαρακτηριστικά για τη μάρκα, όπως χερούλια στις πόρτες, πανοραμική οροφή με Dynamic Shade Control και αμφίδρομη φόρτιση, ενώ η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ φτάνει έως 935 λίτρα, έχοντας και frunk μπροστά, κάτω από το καπό, 37 λίτρων.

Το μοντέλο προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις ισχύος, από 150 kW έως 220 kW, με κίνηση στους πίσω τροχούς ή σε όλους τους τροχούς, και με δύο επιλογές μπαταρίας: 63 kWh (59 kWh καθαρή χωρητικότητα), και 91 kWh (86 kWh καθαρή) – τη μεγαλύτερη μπαταρία έλξης που έχει εγκατασταθεί ποτέ σε ηλεκτρικό Skoda, που επιτρέπει αυτονομία άνω των 640 χιλιομέτρων.

Στην Ελλάδα, ακόμα, δεν έχουν καθοριστεί οι τιμές πώλησης.