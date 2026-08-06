Το Nissan Qashqai έκανε ρεκόρ Guinness, διανύοντας 1.980 χλμ, με ένα μόνο γέμισμα

Η εξελιγμένη υβριδική τεχνολογία κίνησης της Nissan, e-POWER, όπως εφαρμόζεται κυρίως στο Qashqai, απέδειξε στην πράξη πόσο αποδοτική είναι.
Διανύοντας μια διαδρομή 1.980 χλμ., με ένα μόνο γέμισμα του ρεζερβουάρ, από τη Μπογκοτά έως τις ακτές της Καραϊβικής, στην Κολομβία, το Nissan Qashqai, πραγματοποίησε νέο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύσει Extended-Range Electric SUV χωρίς εξωτερική φόρτιση ή ανεφοδιασμό καυσίμου.
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Το Qashqai e-POWER δοκιμάστηκε σε διαφορετικές συνθήκες δρόμου, κυκλοφορίας και οδήγησης, παρακολουθούμενο σε κάθε στάδιο της διαδρομής από τους κριτές του Guinness World Records, οι οποίοι πιστοποίησαν το ρεκόρ μετά από λεπτομερή διαδικασία αξιολόγησης.
Μετά τις επιτυχημένες δοκιμές στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Τασμανία, το νέο ρεκόρ επιβεβαιώνει την εντυπωσιακή αυτονομία που προσφέρει η τεχνολογία e-POWER σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης.
Σημειώνω ότι σε αντίθεση με τα συμβατικά υβριδικά συστήματα, στο σύστημα e-POWER οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα, προσφέροντας άμεση απόκριση, ομαλή επιτάχυνση και την αίσθηση οδήγησης ενός ηλεκτρικού οχήματος. Επειδή διαθέτει και θερμικό κινητήρα βενζίνης, αυτός λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια για τον ηλεκτροκινητήρα, και δεν απαιτείται εξωτερική φόρτιση της μπαταρίας.
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Η νέα γενιά e-POWER διαθέτει το αναβαθμισμένο σύστημα κίνησης 5-σε-1 της Nissan, το οποίο ενσωματώνει βασικά εξαρτήματα, όπως τον ηλεκτροκινητήρα, τη γεννήτρια, τον μετατροπέα, τον ενισχυτή και τον μειωτή, σε ένα συμπαγές, ελαφρύ και ιδιαίτερα αποδοτικό σύνολο. Σε συνδυασμό με το σύστημα αναγεννητικής πέδησης, και ειδικά το one pedal drive, δηλαδή οδήγηση κυρίως με το πεντάλ του γκαζιού, επιτυγχάνεται βέλτιστη διαχείριση ενέργειας, μεγιστοποιώντας την απόδοση του συστήματος.
Πρόσφατα οδήγησα το Qashqai με αυτή τη τεχνολογία και θα γράψω σχετικά.