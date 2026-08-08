Alfa Romeo Junior Elettrica – Δοκιμή: Δεν είναι όνειρο θερινής νυκτός!

Η Alfa Romeo Junior Elettrica δε χρειάζεται συστάσεις. Είναι το SUV που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην ιταλική μάρκα και παράλληλα την… ενσυνείδητη και απαλλαγμένη από ρύπους γοητεία στους δρόμους των πόλεων και όχι μόνο.



Η Ιταλίδα Junior είναι από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της κατηγορίας B-SUV με μήκος 4,17 μ., πλάτος 1,78 μ. και ύψος 1,5 μ.



ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σιλουέτα της έχει ήδη κάψει καρδιές, αφού όταν την… έπλαθαν οι σχεδιαστές του Centro Stile είχαν σαφώς μεγάλη έμπνευση. Ή πολλές ώρες εργασίας και δημιουργικότητας για να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.



Στα πιο… χρηστικά

Η Junior Elettrica βασίζεται στην πλατφόρμα e-CMP2 του Group Stellantis, την οποία μοιράζεται με τους ανταγωνιστές της Jeep Avenger, FIAT 600, Peugeot 2008, DS 3 και Opel Mokka.

Η βασική εκδοχή της Elettrica εφοδιάζεται με έναν σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα τεχνολογίας «Hybrid Synchronous» απόδοσης 156 ίππων και 260 Nm ροπής και με μία νέα μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 54 kWh.



ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με τη φόρτιση, υποστηρίζει έως 100 kW σε ταχυφορτιστή DC και έτσι απαιτούνται λιγότερο από 30 λεπτά για το 10-80%, ενώ με φόρτιση AC (11 kW), η Alfa Romeo Junior Elettrica επιτυγχάνει πλήρη φόρτιση από 0 έως 100% σε 5 ώρες και 45 λεπτά με το καλώδιο Mode 3, που διατίθεται στο βασικό εξοπλισμό.

Για πόλη και ταξίδια

Με την Alfa Romeo Junior Elettrica η ζωή στην πόλη είναι εύκολη, ξέγνοιαστη και απροβλημάτιστη, καθώς τα 590 χλμ. σε αστικό κύκλο, σύμφωνα με την εταιρεία, στην έκδοση δοκιμής μας με τους 156 ίππους, υπερκαλύπτουν τις ανάγκες της καθημερινότητας.

Μέσα στην πόλη, μπορούμε να επιλέξουμε από το διακόπτη dna για τα drive modes, το οδηγικό προφίλ Advanced Efficiency, κατά το οποίο η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα είναι μειωμένη και δίνεται έμφαση στην αποδοτικότητα. Για την πόλη και τον αυτοκινητόδρομο η οδηγική επιλογή Natural ταιριάζει γάντι.

Οδηγώντας σε διάφορες συνθήκες μες στην πόλη το νούμερο της κατανάλωσης κυμάνθηκε από 11 έως 12 kWh/100 χλμ.

Η Alfa Romeo Junior Elettrica αποτελεί μία ρεαλιστική πρόταση για κάθε περιβάλλον.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην Junior Elettrica, η ανάκτηση ενέργειας πραγματοποιείται με την επιλογή B στο κιβώτιο μονής σχέσης και δεν έχει στάδια, αλλά ούτε και one pedal drive.



Η Elettrica είναι αρκετά ευέλικτη, ενώ παρά το γεγονός ότι η ρύθμιση της ανάρτησης (πολλαπλών συνδέσμων στον πίσω άξονα) είναι σφικτή, δεν προβληματίζει παρά μόνο σε έντονες εγκάρσιες ανωμαλίες του οδοστρώματος ή σε λακκούβες-πηγάδια.

Η αμιγώς ηλεκτρική Junior λατρεύει κάθε διαδρομή και έχει οδηγό, συνοδηγό και επιβάτες χαρούμενους.

Τι συμβαίνει, όμως, όταν η Junior Elettrica αποφασίσει να εξερευνήσει και μέρη εκτός πόλεων, βουνά, θάλασσες και τις ακρογιαλιές; Τα 410 χλμ. μεικτής αυτονομίας που ανακοινώνει η μάρκα, μέχρι πού μπορούν να μας φτάσουν για μία καλοκαιρινή απόδραση;



Η αλήθεια είναι πως δε βάλαμε δύσκολα στην Ιταλίδα σταρ, διότι το μέρος που είπαμε ότι θα της ταίριαζε είναι ο τόπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την πάλαι ποτέ εθνική μας σταρ.



Η Alfa Romeo Junior Elettrica ταίριαξε απόλυτα σε μία περιοχή με καλλιτεχνικά vibes.

Έτσι, έχοντας δει τις αρετές της ηλεκτρικής Junior σχεδόν σε κάθε γειτονιά των Νοτίων Προαστίων και του κέντρου, είπαμε να φορτώσουμε τα μπαγκάζια στα 400 λίτρα χωρητικότητας του πορτ-μπαγκάζ -ένα από τα καλύτερα νούμερα στην κατηγορία- και να οδεύσουμε προς Θεολόγο Φθιώτιδας. Στα συν και το διπλό πάτωμα με τον ειδικό χώρο για την αποθήκευση των καλωδίων φόρτισης.



Η χωρητικότητα των 400 λίτρων του πορτ-μπαγκάζ χαρίζει ένα πρακτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Στον αυτοκινητόδρομο, το ταξίδι είναι άνετο και ευχάριστο με το ιταλικό B-SUV. Έχει σταθερό πάτημα και πολύ καλή ποιότητα κύλισης. Μέσα στη μοντέρνα και οδηγοκεντρική καμπίνα της ηλεκτρικής Junior επικρατεί ησυχία και χαλαρή ατμόσφαιρα. Το κεντρικό τούνελ διαχωρίζει τη θέση ανάμεσα σε οδηγό και συνοδηγό επιτρέποντας να έχουν τον προσωπικό τους χώρο, ωστόσο οι πίσω επιβάτες έχουν περιορισμένο αέρα για τα γόνατά τους.

Η παραθαλάσσιο θέρετρο του Θεολόγου απέχει περίπου 150 χλμ. από την Αθήνα και είναι μία απόσταση που η Junior Elettrica… καταπίνει με ευκολία με νορμάλ οδήγηση. Ωστόσο, σε περίπτωση ενός μακρινού ταξιδιού, η ηλεκτρική Alfa Romeo σας δίνει τη λύση ενός σωστού προγραμματισμού με το EV Routing.



Πιο συγκεκριμένα, το EV Routing, το οποίο παρέχεται από την TomTom, σχεδιάζει ταξίδια και παρέχει αυτόματη προσθήκη των απαραίτητων στάσεων φόρτισης, ενσωματώνοντας το χρόνο φόρτισης και τα δεδομένα της κίνησης για την καλύτερη συνολική διαδρομή.



Επιπλέον, μαζί με την Junior Elettrica δίνεται και η κάρτα RFID, ώστε ο κάτοχος να έχει πρόσβαση στο ευρύ δίκτυο Free2Charge. Η εν λόγω κάρτα παρέχει πρόσβαση στο 99,9% των 640.000 δημόσιων σταθμών φόρτισης στην Ευρώπη.

Το EV Routing και τις λειτουργίες του αυτοκινήτου μπορούμε να τις χειριστούμε από την κεντρική οθόνη αφής των 10,25 ιντσών, η οποία είναι στραμμένη προς την πλευρά του οδηγού, τονίζοντας τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα της Junior Elettrica. Επίσης, στο ιταλικό B-SUV συναντάμε όλες τις απαραίτητες δυνατότητες συνδεσιμότητας.



Ένα ακόμη «όπλο» στη φαρέτρα της Elettrica είναι η εργονομία. Για παράδειγμα, κάτω από την κεντρική οθόνη συναντάμε φυσικούς διακόπτες για τις βασικές λειτουργίες του αυτοκινήτου, κάτι που βοηθάει να μην αποσπάται η προσοχή μας. Οι διακόπτες αυτοί δε μας είναι άγνωστοι, καθώς τους έχουμε ξαναδεί σε άλλα μοντέλα του Group Stellantis, αλλά τη… δουλειά τους την κάνουν με τον καλύτερο τρόπο.



Τα κυκλικά όργανα σήμα-κατατεθέν στον Cannocchiale πίνακα οργάνων είναι σήμα-κατατεθέν της Junior.

Στον επαρχιακό δρόμο και στο οδηγικό πρόγραμμα Dynamic, όπου αλλάζει η χαρτογράφηση του κινητήρα και είναι διαθέσιμοι και οι 156 ίπποι, η απόκριση στο δεξί πεντάλ γίνεται πιο άμεση και το τιμόνι «βαραίνει», η Junior Elettrica τιμά το θυρεό και ας μην πρόκειται για την κορυφαία έκδοση Junior Elettrica Veloce των 280 ίππων. Η απόδοση είναι γραμμική, κάτι που ήδη είχαμε διαπιστώσει κατά τη διαδικασία της επιτάχυνσης στον αυτοκινητόδρομο. Μιλώντας με αριθμούς, η Junior Elettrica βάρους 1,5 τόνου (νούμερο όχι υπερβολικό για αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο) από στάση αγγίζει τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 9,0 δλ. Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 150 χλμ./ώρα.



Στις στροφές και με σβέλτο ρυθμό, η ανάρτηση αναμενόμενα κάνει πολύ καλά τη δουλειά της, στρίβεις με αυτοπεποίθηση και οι κλίσεις του αμαξώματος είναι ελάχιστες. Το σύστημα διεύθυνσης στο Dynamic έχει πολύ καλή αίσθηση, κάτι που δε συναντάμε εύκολα στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα και το αυτοκίνητο πηγαίνει ακριβώς εκεί που θέλεις. Το φρένο, ωστόσο, χρειάζεται εξοικείωση για να το συνηθίσει κάποιος. Μπορείς εύκολα να οδηγήσεις σε απαιτητικό ρυθμό, καθώς η Junior έχει ουδέτερη συμπεριφορά και μόνο σε περίπτωση υπερβολής ή ολισθηρού οδοστρώματος το εμπρός μέρος θα ανοίξει την τροχιά του και θα επανέλθει με φρένο ή άφημα του δεξιού πεντάλ.

Η Alfa Romeo Junior Elettrica έχει συνολικά ευχάριστη αίσθηση στο δρόμο

Στον πιο γρήγορο ρυθμό, η κατανάλωση κυμάνθηκε από 18 έως 19 kWh/100 χλμ. Μία ρεαλιστική μέση κατανάλωση σε μεικτό κύκλο είναι οι 15 έως 16 kWh/100 χλμ.



Τι εστί Alfa Romeo Junior Elettrica, λοιπόν;

Η Alfa Romeo Junior Elettrica είναι ένα ευχάριστο και ασφαλές ηλεκτρικό μοντέλο της κατηγορίας B-SUV με όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης του οδηγού, με πλούσιο τεχνολογικό και εξοπλιστικό επίπεδο, πρακτικό και άνετο.



Από σχεδιαστική και οδηγική άποψη, η Junior Elettrica έχει έντονο χαρακτήρα. Είναι σβέλτη, χωρίς να είναι εκρηκτική στις επιδόσεις αλλά με καταναλώσεις κοντά στα νούμερα που ανακοινώνει ο κατασκευαστής. Έτσι, μπορείς να κινηθείς χωρίς άγχος για την αυτονομία μέσα στην πόλη, αλλά να κάνεις και ταξίδια με τη σωστή οργάνωση.

Η τιμή της Alfa Romeo Junior Elettrica ξεκινά από 30.900 ευρώ και προσφέρονται 8 χρόνια εγγύηση από την εταιρεία ή 120.000 χλμ. (όποιο επέλθει πρώτο). Σημειώστε πως η τιμή αυτή περιλαμβάνει συνολικό όφελος 6.000 ευρώ, το οποίο προκύπτει από προωθητική ενέργεια λιανικής 3.000 ευρώ και κρατική επιδότηση 3.000 ευρώ μέσω του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ».