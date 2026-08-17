Η μοναδική και plug-in hybrid Ferrari CZ26

Βασισμένη στο supercar SF90 Stradale, η Ferrari CZ26 αποτελεί ένα μοναδικό δημιούργημα στο πλαίσιο του προγράμματος Special Projects.
Σχεδιασμένη από το Ferrari Design Studio, ειδικά για έναν πελάτη από τις ΗΠΑ, το στυλιστικό θέμα της Ferrari CZ26 ορίζεται από έναν σαφώς οριζόντιο σχεδιασμό, στην ιδιαίτερα χαρακτηριστική σιλουέτα δύο όγκων.
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Ολόκληρη η σύνθεση ρέει από το μπροστινό μέρος, που καταλήγει σε ένα καθαρό, σμιλεμένο, κομμένο πίσω μέρος.
Το μπροστινό μέρος κυριαρχείται από μια λειτουργική μάσκα πλήρους πλάτους, φέρει πλευρικούς αεραγωγούς για ψύξη, ενώ το πίσω μέρος διαθέτει μια κομμένη ουρά και προεξέχοντα πίσω φώτα. Ο διαχύτης διαθέτει επίσης μια έντονη οριζόντια σχεδίαση, η οποία βοηθά στην οπτική διεύρυνση της στάσης του αυτοκινήτου.
Η καμπίνα ενσωματώνεται αρμονικά στο αυτοκίνητο χάρη στη χρήση μαύρων διακοσμητικών στην οροφή και τις κολόνες.
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Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην επιλογή χρωμάτων και το αμάξωμα έχει φινίρισμα στην αποκλειστική απόχρωση Argento Veloce. Οι λεπτομέρειες Rosso Lampante προσφέρουν μια εντυπωσιακή αντίθεση, ενώ τα χρωματισμένα στοιχεία από ανθρακονήματα τονίζουν περαιτέρω την πολυπλοκότητα του αμαξώματος, οι ζάντες είναι σχεδιασμένες για τη Ferrari CZ26, και οι απολήξεις εξάτμισης από τιτάνιο.
Το θέμα του εξωτερικού σχεδιασμού αντικατοπτρίζεται σταθερά στο εσωτερικό, με μαύρο τεχνικό ύφασμα, ένθετα καθισμάτων, και ανθρακονημάτων με σατινέ φινίρισμα.
Η Ferrari CZ26 τροφοδοτείται από ένα κινητήρα V8 – 90° turbo 3.990 κ.εκ., που αποδίδει 797 ίππους στις 7.900 σ.α.λ., με ροπή 804 Nm στις 6.250 σ.α.λ. Το plug-in hybrid κινητήριο σύστημα συνεπικουρείται από ηλεκτρικά μοτέρ ισχύος 162 kW, ενώ φέρει και μπαταρία 7,9 kWh που χαρίζει ηλεκτρική αυτονομία έως 25 χλμ. Συνδυάζεται με 8τάχυτο κιβώτιο ταχυτήτων F1 διπλού συμπλέκτη, έχει κατανομή βάρους 45% εμπρός – 55% πίσω, επιταχύνει σε 2,5 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα και αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 328 χλμ./ώρα.