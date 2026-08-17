Η μοναδική και plug-in hybrid Ferrari CZ26

Βασισμένη στο supercar SF90 Stradale, η Ferrari CZ26 αποτελεί ένα μοναδικό δημιούργημα στο πλαίσιο του προγράμματος Special Projects.

Σχεδιασμένη από το Ferrari Design Studio, ειδικά για έναν πελάτη από τις ΗΠΑ, το στυλιστικό θέμα της Ferrari CZ26 ορίζεται από έναν σαφώς οριζόντιο σχεδιασμό, στην ιδιαίτερα χαρακτηριστική σιλουέτα δύο όγκων.

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Ολόκληρη η σύνθεση ρέει από το μπροστινό μέρος, που καταλήγει σε ένα καθαρό, σμιλεμένο, κομμένο πίσω μέρος.

Το μπροστινό μέρος κυριαρχείται από μια λειτουργική μάσκα πλήρους πλάτους, φέρει πλευρικούς αεραγωγούς για ψύξη, ενώ το πίσω μέρος διαθέτει μια κομμένη ουρά και προεξέχοντα πίσω φώτα. Ο διαχύτης διαθέτει επίσης μια έντονη οριζόντια σχεδίαση, η οποία βοηθά στην οπτική διεύρυνση της στάσης του αυτοκινήτου.