Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ σε στέλνει φυλακή

Το πρόσφατο τροχαίο ατύχημα με μια οδηγό αυτοκινήτου (δεν εξετάζω τη μάρκα κι αν είναι φθηνό ή ακριβό το αυτοκίνητο, διότι δεν βρίσκεται εκεί η ουσία) να προκαλεί τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες, φέρνει ξανά στο προσκήνιο όσα αυστηρά προβλέπει ο νέος ΚΟΚ.

Η οδηγός βρέθηκε να έχει καταναλώσει ποσότητα τρεις φορές πάνω από τα επιτρεπτά όρια του νέου ΚΟΚ και επίσης κατηγορείται ότι εγκατέλειψε τους τραυματίες.

Σήμερα απολογείται στον εισαγγελέα και θα αποφασιστεί η πορεία της υπόθεσης.

Επισημαίνω, πάντως, πέραν των ατυχημάτων που συμβαίνουν και των επακόλουθων αλκοτέστ, στα οποία υποβάλλονται οι οδηγοί, η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους για χρήση κράνους, ζώνη ασφαλείας και προληπτικά αλκοτέστ.

Επίσης, με την ευκαιρία, καλό είναι να θυμηθούμε τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ, που σε στέλνει ακόμα και στη φυλακή.

Τι ισχύει για τους παραβάτες

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ 0,50 – 0,80 g/l, σημαίνει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες και για όριο 0,80 g/l – 1,10 g/l πρόστιμο 700 ευρώ και 90 ημέρες.

Στην 1η υποτροπή πρόστιμο 1.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες, και στις δύο περιπτώσεις, ενώ στη 2η υποτροπή 2.000 ευρώ και 1 έτος.

Για αλκοόλ από 1,10 g/l και πάνω το πρόστιμο είναι 1.200 ευρώ, αφαιρούνται η άδεια και οι πινακίδες για 180 ημέρες, και το όχημα ακινητοποιείται υποχρεωτικά και φυλάσσεται.

Στην 1η υποτροπή πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 7 έτη και στη 2η υποτροπή πρόστιμο 4.000 ευρώ και 10 έτη.

Επίσης, προβλέπεται φυλάκιση από 2 μήνες έως 5 έτη, και αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος για 10 ημέρες – 6 μήνες από το δικαστήριο.

Τώρα, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και μη πρόκληση συμβάντος, ο Ποινικός Κώδικας αναφέρει κάθειρξη έως 10 έτη, αν είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ή προκάλεσε βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις, και κάθειρξη 10 – 20 έτη, αν είχε ως αποτέλεσμα θανατηφόρο τροχαίο και ισόβια αν είχε ως αποτέλεσμα θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων.