Driveit

Η πτώση του Marc Marquez που έκοψε την ανάσα στο Le Mans

Ο Ισπανός πολυπρωταθλητής διέλυσε την εργοστασιακή Ducati και τραυματίστηκε
French Grand Prix Marquez
Ο Ισπανός αναβάτης με την κόκκινη Ducati λίγο πριν την πτώση
Δημήτρης Μπαλής
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το πρωτάθλημα του MotoGP φέτος δε εξελίσσεται καλά για τον πολυπρωταθλητή και περσινό τροπαιούχο, Μαρκ Μάρκεθ.

Τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θέλει, μιλάει για μια μοτοσυκλέτα που δεν είναι όπως πέρυσι, και σήμερα στο Sprint του LeMans βίωσε ένα δράμα.

Ο Ισπανός αναβάτης της εργοστασιακής Ducati, είχε τη 2η θέση στην εκκίνηση αλλά στις πρώτες στροφές έμεινε τέταρτος, πίσω από τον ομόσταβλό του Μπανιάια και από τους δύο αναβάτες της Aprilia, τον Μαρτίν που κέρδισε και τον Μπετσέκι που τελικά τερμάτισε 3ος.

Στη συνέχεια, ο Μάρκεθ έχασε κι άλλες θέσεις, και βρέθηκε 7ος, πίσω από Ακόστα, Κουαρταράρο και Μιρ.

Στην προσπάθειά του να πιέσει, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας και μολονότι προσπάθησε να την κρατήσει, η ταλάντωση ήταν απότομη, με αποτέλεσμα τόσο ο Μάρκεθ όσο και η μοτοσυκλέτα να ανατραπούν.

 

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MotoGP™ (@motogp)

Ευτυχώς για τον Μάρκεθ δεν έπεσε πάνω του η Ducati, όμως χτύπησε στο πόδι και πήγε για εξετάσεις στο ιατρικό κέντρο της πίστας. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε πόσο έχει τραυματιστεί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
156
109
107
89
69
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo