Η πτώση του Marc Marquez που έκοψε την ανάσα στο Le Mans

Το πρωτάθλημα του MotoGP φέτος δε εξελίσσεται καλά για τον πολυπρωταθλητή και περσινό τροπαιούχο, Μαρκ Μάρκεθ.

Τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θέλει, μιλάει για μια μοτοσυκλέτα που δεν είναι όπως πέρυσι, και σήμερα στο Sprint του LeMans βίωσε ένα δράμα.

Ο Ισπανός αναβάτης της εργοστασιακής Ducati, είχε τη 2η θέση στην εκκίνηση αλλά στις πρώτες στροφές έμεινε τέταρτος, πίσω από τον ομόσταβλό του Μπανιάια και από τους δύο αναβάτες της Aprilia, τον Μαρτίν που κέρδισε και τον Μπετσέκι που τελικά τερμάτισε 3ος.

Στη συνέχεια, ο Μάρκεθ έχασε κι άλλες θέσεις, και βρέθηκε 7ος, πίσω από Ακόστα, Κουαρταράρο και Μιρ.

Στην προσπάθειά του να πιέσει, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας και μολονότι προσπάθησε να την κρατήσει, η ταλάντωση ήταν απότομη, με αποτέλεσμα τόσο ο Μάρκεθ όσο και η μοτοσυκλέτα να ανατραπούν.

Ευτυχώς για τον Μάρκεθ δεν έπεσε πάνω του η Ducati, όμως χτύπησε στο πόδι και πήγε για εξετάσεις στο ιατρικό κέντρο της πίστας. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε πόσο έχει τραυματιστεί.