Η Renault μείωσε τις τιμές όλων των Austral έως 4.400 ευρώ και των full Hybrid εκδόσεων του Captur

Εντυπωσιακή μείωση στις τιμές κυρίως του Austral, έκανε η Renault, ενώ μείωσε και των ισχυρών εκδόσεων του Captur.

To Renault Captur, στα Β-SUV, πωλείται με νέο σύστημα κίνησης Renault bi-fuel (βενζίνης/LPG), με το νέο κινητήρα Eco‑G turbo 120 hp και μέγιστη ροπή 200 Nm.

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Η έκδοση Captur full hybrid Ε-Tech 160, συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν ηλεκτροκινητήρα 36kW και έναν κινητήρα/μίζα υψηλής τάσης HSG 15kW) με έναν 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.8lt, μπαταρία 1,4kWh και κιβώτιο ταχυτήτων πολλαπλών λειτουργιών χωρίς συμπλέκτη (multi-mode), αποδίδοντας 160 ίππους με μέση κατανάλωση μόλις 4,4 λίτρα/100 χλμ.

Με τη μείωση τιμής, η έκδοση Full hybrid E-Tech 160 evolution plus κοστίζει 24.500 ευρώ.

Από την άλλη, το C-SUV Renault Austral, εφοδιάζεται με υβριδικό κινητήρα turbo βενζίνης 1.33lt με ισχύ 150 ίππους και 270 Nm ροπής, εξασφαλίζοντας χαμηλή μέση κατανάλωση.

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Η κορυφαία έκδοση Full hybrid E-Tech, φέρει θερμικό κινητήρα βενζίνη 1.2 turbo, δύο ηλεκτροκινητήρες και αυτόματο κιβώτιο multi-mode, αποδίδοντας συνδυαστικά 200 ίππους, έχοντας μέση κατανάλωση καυσίμου από 4,6 λίτρα/100χλμ.

Το όφελος τιμής για το Austral αγγίζει τις 4.400 ευρώ, ενώ η τιμή της βασικής έκδοσης ξεκινά, πλέον, από τις 30.500 ευρώ, και της έκδοσης Full hybrid E-Tech 200 techno από τις 35.500 ευρώ.

Καταλήγοντας, στον ήδη πολύ πλούσιο εξοπλισμό των εκδόσεων Techno έχει προστεθεί και το πακέτο Family Pack, που περιλαμβάνει: ηλεκτρική λειτουργία πόρτας χώρου αποσκευών, πίσω κάθισμα με ρυθμιζόμενη σε μήκος έδρα, διαιρούμενη πλάτη 60/40 και υποβραχιόνιο, καθρέπτη παρακολούθησης παιδιών, και θήκη αποθήκευσης γυαλιών.