Η Τεορέν έφερε την κινεζική Benda στην Ελλάδα

Μια ακόμα κινεζική εταιρεία τετράτροχων ATV και μοτοσυκλετών, έφερε η ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ, της Β.Ν. Θεοχαράκης, αναλαμβάνοντας την αποκλειστική διανομή των προϊόντων της στην ελληνική αγορά.

Η Benda ανήκει στη Hangzhou Saturn Power Technology Co., Ltd. που ιδρύθηκε το 2016 και σήμερα διαθέτει δύο εργοστάσια. Είναι μία εταιρία υψηλής τεχνολογίας, με άριστη κατάρτιση στην παραγωγή εθνικών μηχανοκίνητων οχημάτων. Είναι επίσης κέντρο έρευνας και ανάπτυξης, ενώ έχει δημιουργήσει μια ομάδα ψηφιακής προσομοίωσης και ανάλυσης και είναι εξοπλισμένη με τα καλύτερα συστήματα σχεδιασμού, έρευνας, ανάπτυξης και κατασκευής κινητήρων τετράκυκλων και δίκυκλων οχημάτων.

Η Benda διαθέτει μια ευρεία γκάμα μοντέλων και συγκεκριμένα διαθέτει στην πρώτη κατηγορία των ATV το Redstone 550 και Redstone 1000, ενώ στην κατηγορία των δικύκλων έχει τα Chinchilla 350 CVT, Chinchilla 500 και LFC 700 Pro.