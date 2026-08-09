Το Toyota C-HR άλλαξε τη σχεδιαστική αντίληψη της μάρκας

Όταν το είδα για πρώτη φορά, και αργότερα το οδήγησα στην πανευρωπαϊκή του παρουσίαση, το 2016, το Toyota C-HR δεν έμοιαζε με κανένα άλλο Toyota έως τότε.

Ριζοσπαστικό, εκκεντρικό θα έλεγα για τα δεδομένα της συντηρητικής ιαπωνικής μάρκας, κατέβασε το ηλικιακό κοινό της μάρκας, δηλαδή έβαλε νεότερης ηλικίας υποψήφιους αγοραστές στα καταστήματα, ενώ έφερε κοινό και από άλλες μάρκες, με αποκορύφωμα το 2019, το 67% των αγοραστών επέλεξε Toyota για πρώτη φορά!

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Το πρώτο C-HR αποτέλεσε την απαρχή μιας νέας σχεδιαστικής αντίληψη για την Toyota, η οποία μπορεί να μην πήγε σε χρωματικές πινελιές στην καμπίνα, στα επόμενα μοντέλα της, διατηρώντας κυρίως σκουρόχρωμο μοτίβο, εντούτοις με διχρωμία στο εξωτερικό, κοφτές και ρέουσες γραμμές, δημιουργεί αυτοκίνητα που τραβούν το βλέμμα.

Πλέον, εδώ και 10 χρόνια, το Toyota C-HR έχει πουλήσει 2,1 εκατομμύρια μονάδες παγκοσμίως, εκ των οποίων περισσότερες από 1,2 εκατομμύρια στην Ευρώπη.