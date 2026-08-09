Driveit

Το Toyota C-HR άλλαξε τη σχεδιαστική αντίληψη της μάρκας

Το μοντέλο εδώ και 10 χρόνια έχει καθιερωθεί ως το Νο.1 C-SUV της Toyota
ch-r-toyota-hellas
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Όταν το είδα για πρώτη φορά, και αργότερα το οδήγησα στην πανευρωπαϊκή του παρουσίαση, το 2016, το Toyota C-HR δεν έμοιαζε με κανένα άλλο Toyota έως τότε.

Ριζοσπαστικό, εκκεντρικό θα έλεγα για τα δεδομένα της συντηρητικής ιαπωνικής μάρκας, κατέβασε το ηλικιακό κοινό της μάρκας, δηλαδή έβαλε νεότερης ηλικίας υποψήφιους αγοραστές στα καταστήματα, ενώ έφερε κοινό και από άλλες μάρκες, με αποκορύφωμα το 2019, το 67% των αγοραστών επέλεξε Toyota για πρώτη φορά!

Το πρώτο C-HR αποτέλεσε την απαρχή μιας νέας σχεδιαστικής αντίληψη για την Toyota, η οποία μπορεί να μην πήγε σε χρωματικές πινελιές στην καμπίνα, στα επόμενα μοντέλα της, διατηρώντας κυρίως σκουρόχρωμο μοτίβο, εντούτοις με διχρωμία στο εξωτερικό, κοφτές και ρέουσες γραμμές, δημιουργεί αυτοκίνητα που τραβούν το βλέμμα.

Πλέον, εδώ και 10 χρόνια, το Toyota C-HR έχει πουλήσει 2,1 εκατομμύρια μονάδες παγκοσμίως, εκ των οποίων περισσότερες από 1,2 εκατομμύρια στην Ευρώπη.

ch-r-toyota-hellas

Τώρα, στη 2η γενιά του, προσφέρεται σε έκδοση Hybrid ή Plug-in Hybrid, και για το 2026, η έκδοση C-LUB αποκτά επιπλέον στοιχεία εξοπλισμού, ενώ η έκδοση GR SPORT διατίθεται πλέον σε όλους τους τύπους συστημάτων κίνησης.

Για την ιστορία, το Toyota C-HR 1ης γενιάς (2016-2023), διέθετε την 5η γενιά κινητήριου συστήματος Hybrid Electric 1.8lt – 140hp, 2.0lt – 180hp σε προσθιοκίνητη 2WD και τετρακίνηση AWD έκδοση, ενώ υπήρχε στη γκάμα και το 2.0lt PHEV 223hp.

To τωρινό Toyota C-HR 2ης γενιάς (2023 έως σήμερα), σχεδιασμένο στην Ευρώπη για τους Ευρωπαίους πελάτες, φέρει Plug-in hybrid κινητήριο σύστημα με ηλεκτρική αυτονομία περίπου 100 χλμ. σε αστικές περιοχές, ή έως 66 χλμ. στον συνδυασμένο κύκλο. 

Επιπλέον, εξοπλίζεται με Predictive Efficient Drive, το οποίο αξιοποιεί έξυπνες τεχνολογίες για τη βέλτιστη διαχείριση της ενέργειας της μπαταρίας και της αυτονομίας, καθώς και με την 3η γενιά Toyota Safety Sense και τη νέα γενιά Multimedia Toyota Smart Connect.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
112
90
79
78
68
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Η Mini στο αμιγώς γυναικείο Rebelle Rally 2026
Ο απαιτητικός αυτός αγώνας, στον οποίο συμμετέχουν αποκλειστικά γυναίκες οδηγοί και συνοδηγοί, διασχίζει 2.500 χιλιομέτρων μέσα από τις πιο δύσκολες διαδρομές της δυτικής Αμερικής.
mini-countryman-rebelle-rally
Newsit logo
Newsit logo