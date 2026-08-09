Το Toyota C-HR άλλαξε τη σχεδιαστική αντίληψη της μάρκας

Όταν το είδα για πρώτη φορά, και αργότερα το οδήγησα στην πανευρωπαϊκή του παρουσίαση, το 2016, το Toyota C-HR δεν έμοιαζε με κανένα άλλο Toyota έως τότε.
Ριζοσπαστικό, εκκεντρικό θα έλεγα για τα δεδομένα της συντηρητικής ιαπωνικής μάρκας, κατέβασε το ηλικιακό κοινό της μάρκας, δηλαδή έβαλε νεότερης ηλικίας υποψήφιους αγοραστές στα καταστήματα, ενώ έφερε κοινό και από άλλες μάρκες, με αποκορύφωμα το 2019, το 67% των αγοραστών επέλεξε Toyota για πρώτη φορά!
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Το πρώτο C-HR αποτέλεσε την απαρχή μιας νέας σχεδιαστικής αντίληψη για την Toyota, η οποία μπορεί να μην πήγε σε χρωματικές πινελιές στην καμπίνα, στα επόμενα μοντέλα της, διατηρώντας κυρίως σκουρόχρωμο μοτίβο, εντούτοις με διχρωμία στο εξωτερικό, κοφτές και ρέουσες γραμμές, δημιουργεί αυτοκίνητα που τραβούν το βλέμμα.
Πλέον, εδώ και 10 χρόνια, το Toyota C-HR έχει πουλήσει 2,1 εκατομμύρια μονάδες παγκοσμίως, εκ των οποίων περισσότερες από 1,2 εκατομμύρια στην Ευρώπη.
Τώρα, στη 2η γενιά του, προσφέρεται σε έκδοση Hybrid ή Plug-in Hybrid, και για το 2026, η έκδοση C-LUB αποκτά επιπλέον στοιχεία εξοπλισμού, ενώ η έκδοση GR SPORT διατίθεται πλέον σε όλους τους τύπους συστημάτων κίνησης.
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Για την ιστορία, το Toyota C-HR 1ης γενιάς (2016-2023), διέθετε την 5η γενιά κινητήριου συστήματος Hybrid Electric 1.8lt – 140hp, 2.0lt – 180hp σε προσθιοκίνητη 2WD και τετρακίνηση AWD έκδοση, ενώ υπήρχε στη γκάμα και το 2.0lt PHEV 223hp.
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To τωρινό Toyota C-HR 2ης γενιάς (2023 έως σήμερα), σχεδιασμένο στην Ευρώπη για τους Ευρωπαίους πελάτες, φέρει Plug-in hybrid κινητήριο σύστημα με ηλεκτρική αυτονομία περίπου 100 χλμ. σε αστικές περιοχές, ή έως 66 χλμ. στον συνδυασμένο κύκλο.
Επιπλέον, εξοπλίζεται με Predictive Efficient Drive, το οποίο αξιοποιεί έξυπνες τεχνολογίες για τη βέλτιστη διαχείριση της ενέργειας της μπαταρίας και της αυτονομίας, καθώς και με την 3η γενιά Toyota Safety Sense και τη νέα γενιά Multimedia Toyota Smart Connect.