Ένας Ιάπωνας μηχανικός εξηγεί τους λόγους της κινεζικής επανάστασης στο αυτοκίνητο

Ιδιαιτέρως σημαντικά είναι αυτά που λέει ένας Ιάπωνας μηχανικός, ο οποίος αφού πέρασε από ένα κολοσσό, όπως η Toyota, τώρα εργάζεται στην κινεζική GAC. Και όπως γνωρίζουμε Κινέζοι και Ιάπωνες δεν τρέφουν ιδιαίτερη συμπάθεια μεταξύ τους. Σε ένα βίντεο της εταιρείας, με τίτλο «Global Cars of the New Era: GAC’s Approach», ο Masato Katsumata, Chief Technology Officer της GAC International, δίνει εντυπωσιακές απαντήσεις. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Κατ’ αρχάς, στο βίντεο της GAC, αναφέρεται ότι οι εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας το πρώτο τετράμηνο του 2026, αυξήθηκαν κατά 50,6% από πέρυσι!

Όμως, η ουσία, πίσω από τον αριθμό, είναι η ταχύτητα με την οποία η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία εξελίσσει νέα μοντέλα, ενσωματώνει τεχνολογίες και διευρύνει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές. Το πώς κατάφερε η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία να κινηθεί τόσο γρήγορα, δεν έγκειται μόνο στην παραγωγική δυναμικότητα, το μέγεθος της αγοράς ή τους γρήγορους ρυθμούς εργασίας, και τα χαμηλά εργατικά κόστη, αλλά συνδέεται με έναν διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης του αυτοκινήτου, με νέες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές αρχιτεκτονικές και, κυρίως, με τη μετάβαση από το αυτοκίνητο, ως αμιγώς μηχανικό προϊόν, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο, ψηφιακό σύστημα. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ο Masato Katsumata, που συμμετείχε ενεργά στη μεγάλη αλλαγή της αυτοκίνησης, επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, με σπουδές στη ναυπηγική στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο, ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Toyota το 1987, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες πραγματοποιούσαν τα πρώτα μεγάλα βήματα της διεθνοποίησής τους. Εργάστηκε στην εξέλιξη πλαισίων, στη δυναμική συμπεριφορά των οχημάτων και αργότερα στο product management διεθνών προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων και στο project του Camry.

Η μετάβαση από αυτοκίνητο με μηχανή στο αυτοκίνητο με ψηφιακό σύστημα Στη δεκαετία του 1990, όπως εξηγεί, περίπου το 95% της εξέλιξης ενός αυτοκινήτου αφορούσε τον φυσικό, μηχανικό του κόσμο: το πλαίσιο, το αμάξωμα, τον κινητήρα, την ανάρτηση, τα υλικά και τη βιομηχανική παραγωγή. Σήμερα, το λογισμικό, οι ψηφιακές λειτουργίες, η συνδεσιμότητα, τα δεδομένα και η τεχνητή νοημοσύνη αντιπροσωπεύουν ήδη περίπου το μισό και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη περισσότερο, του αναπτυξιακού έργου ενός νέου οχήματος. Το αυτοκίνητο εξακολουθεί, φυσικά, να κινείται πάνω σε τέσσερις τροχούς, αλλά το σύγχρονο αυτοκίνητο σχεδιάζεται, ως ένα ολοκληρωμένο μηχανικό και ψηφιακό προϊόν, με τη δυνατότητα να παρακολουθεί την κατάστασή του, να επικοινωνεί, να ενημερώνεται και να βελτιώνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Γιατί οι κινεζικές εταιρείες κινούνται τόσο γρήγορα; Πολλοί από τους νεότερους κατασκευαστές στην Κίνα δεν διαθέτουν το βάρος της ιστορίας παλαιών πλατφορμών, διαδικασιών και τεχνολογικών συστημάτων, που δημιουργήθηκαν για την εποχή του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Δεν χρειάζεται, επομένως, να μετατρέψουν κάτι που έγινε για παλαιότερες τεχνολογίες, στην ψηφιακή εποχή, κι έτσι ξεκινούν από «λευκή σελίδα» και σχεδόν από μηδενική βάση. Οι σύγχρονες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές αρχιτεκτονικές σχεδιάζονται εξαρχής με το hardware και το software να εξελίσσονται πιο ευέλικτα, και οι αλλαγές σε ένα σύστημα να ενσωματώνονται ευκολότερα.

Η νέα έννοια στην ποιότητα Για πολλές δεκαετίες, η ποιότητα ενός αυτοκινήτου κρινόταν στη στιβαρότητα της κατασκευής, την ακρίβεια της συναρμογής, την αντοχή των μηχανικών μερών και την αξιοπιστία στον χρόνο. Αυτά ισχύουν και τώρα, ωστόσο επειδή ένα σύγχρονο όχημα αποτελείται από περίπου 25.000 επιμέρους εξαρτήματα, είναι πρακτικά αδύνατο να προβλεφθεί κάθε πιθανή συνθήκη που θα συναντήσει ένα αυτοκίνητο σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής του. Έτσι, η υψηλή ποιότητα του hardware πρέπει να συμπληρώνεται από ένα διαρκές ψηφιακό «check-up»: παρακολούθηση των συστημάτων, έγκαιρη διάγνωση, διαχείριση δεδομένων και δυνατότητα αναβαθμίσεων μέσω Over-the-Air ενημερώσεων. Κατά συνέπεια, το αυτοκίνητο της νέας εποχής πρέπει να μπορεί να εξελίσσεται κάθε ημέρα που ξημερώνει.

Μπορεί να υπάρξει ένα πραγματικά παγκόσμιο αυτοκίνητο; Οι διαφορετικές νομοθεσίες, τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, οι κάμερες και τα ραντάρ, οι κανόνες διαχείρισης δεδομένων, οι οδικές συνθήκες και οι συνήθειες των οδηγών καθιστούν ένα απολύτως ενιαίο παγκόσμιο αυτοκίνητο εξαιρετικά δύσκολο. Πάντως, με κοινή τεχνολογική βάση, αλλά τοπικά προσαρμοσμένη ψηφιακή ταυτότητα, αυτό μπορεί να επιτευχθεί. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η θέση της GAC ανάμεσα στους δύο κόσμους Η GAC διαθέτει μεγάλη βιομηχανική εμπειρία, ισχυρή μηχανολογική βάση και μακροχρόνια συνεργασία με κατασκευαστές όπως η Toyota και η Honda. Ταυτόχρονα, μέσω της AION, έχει δημιουργήσει μια αμιγώς ηλεκτρική μάρκα που μπορεί να λειτουργεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, ψηφιακή ευελιξία και διαφορετική τεχνολογική αρχιτεκτονική. Η ευρωπαϊκή της παρουσία οικοδομείται με τη φιλοσοφία «In Europe, for Europe»: με ευρωπαϊκό σχεδιασμό, τοπική προσαρμογή, παραγωγή στην ήπειρο και συνεργασίες με οργανισμούς που διαθέτουν βαθιά γνώση των επιμέρους αγορών. Για παράδειγμα, το νέο AION UT με ισχύ 204 PS, μπαταρία 60 kWh και αυτονομία έως 430 χλμ., σχεδιάστηκε από την ευρωπαϊκή ομάδα της GAC στο Advanced Design Center του Μιλάνου, με βάση τις απαιτήσεις, τις συνήθειες και τις συνθήκες μετακίνησης των ευρωπαϊκών πόλεων. Η παραγωγή του, επίσης, πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Magna Stayer στο Graz της Αυστρίας, εκεί όπου κατασκευάζεται ήδη και το AION V, που ενώ εξωτερικά διατηρεί τον στιβαρό χαρακτήρα ενός σύγχρονου C-SUV, στο εσωτερικό του αποκαλύπτει μια καμπίνα που προσφέρει σημαντικά μεγαλύτερη αίσθηση χώρου. Το ηλεκτρικό μοντέλο έχει ισχύ 204 PS, και διαθέτει μπαταρία LFP 75,26 kWh, που προσφέρει έως 510 χλμ. αυτονομίας.