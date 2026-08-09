Πρώτη φετινή νίκη του Raul Fernandez – Το 1-2-3 η Aprilia στο βρετανικό Grand Prix του MotoGP

Το Σαββατοκύριακο στο MotoGP του Σίλβερστοουν ήταν καθαρά ιταλικό, αλλά στα χρώματα μόνο της Aprilia.

Κι αυτό, καθώς τόσο χθες στο Sprint, όσο και σήμερα στο Grand Prix, οι τρεις θέσεις του βάθρου καταλήφθηκαν από αναβάτες της Aprilia.

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Χθες με νικητή τον Χόρχε Μαρτίν (εργοστασιακή Aprilia), και τους Αϊ Ογκούρα (Trackhouse Aprilia), και Μάρκο Μπετσέκι (εργοστασιακή Aprilia), να τον πλαισιώνουν στα δύο άλλα σκαλιά, και σήμερα στο μεγάλο Grand Prix, με νικητή τον Ραούλ Φερνάντσες (Trackhouse Aprilia) και στα χαμηλότερα σκαλιά του Μαρτίν και Μπετσέκι.

Μάλιστα, χθες στο Sprint είχε πτώση ο Φερνάντες και εγκατέλειψε, ενώ πάλευε για το βάθρο, ενώ σήμερα είχε πτώση ο ομόσταβλός του Ογκούρα, που κι αυτός πήγαινε για βάθρο.

Ηταν η πρώτη φετινή νίκη του Ραούλ Φερνάντες, ενός αναβάτη πολλά υποσχόμενου.

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Ο 25χρονος Ισπανός ξεκινώντας από τη δεύτερη θέση, μπόρεσε αμέσως να περάσει τον Μαρτίν που είχε την pole position, και να παραμείνει ακλόνητα πρώτος και τους 20 γύρους, κερδίζοντας άνετα, με διαφορά 2,5 δευτ. από τον Μαρτίν.

Ο έτερος Ισπανό δεν πίεσε και συμβιβάστηκε με τη δεύτερη θέση, καθώς όχι μόνο παρέμεινε επικεφαλής της βαθμολογίας, αλλά και αύξησε στους 31 βαθμούς το προβάδισμά του στην κατάταξη, τώρα από τον Μάρκο Μπετσέκι που ανέβηκε δεύτερος, καθώς ο Ογκούρα έπεσε, δεν πήρε βαθμούς και είναι τρίτος στη βαθμολογία, με μόλις 6 βαθμούς διαφορά από τον Μπετσέκι, και 3 μπροστά από τον Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati, ο οποίος ενώ ξεκίνησε καλά, στο τέλος τερμάτισε μόλις 7ος.

Για την ιστορία την 4η θέση πήρε ο Άλεξ Μάρκες της Gresini Ducati, μπροστά από τους Πέδρο Ακόστα με ΚΤΜ, και Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με Ducati VR46.

Η πρώτη δεκάδα συμπληρώθηκε από τους Μπραντ Μπίντερ (KTM), Λούκα Μαρίνι (Honda), και Ντιόγκο Μορέιρα (Honda LCR).

Τελικά μόνο 16 από τους 23 αναβάτες έφτασαν στον τερματισμό, μεταξύ άλλων, είχε πτώση και ο Μπανιάια με εργοστασιακή Ducati.