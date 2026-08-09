Ξεκίνησε η παραγωγή της νέας BMW i3 – Το φθινόπωρο στην Ελλάδα

Η Σειρά 3 εκφράζει την ουσία της BMW περισσότερο από σχεδόν οποιοδήποτε άλλο μοντέλο, και το εργοστάσιο του Μονάχου εκφράζει τη μάρκα μας περισσότερο από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη μονάδα παραγωγής», δηλώνουν στην εταιρεία της Βαυαρίας, με την έναρξη της παραγωγής της νέας BMW i3 στο βασικό εργοστάσιο της BMW, το οποίο μετασχηματίστηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 ετών. Με την έναρξη της παραγωγής της νέας BMW i3, η εταιρεία μειώνει το κόστος παραγωγής στο εργοστάσιο του BMW Group στο Μόναχο κατά επιπλέον 10%, με βελτιστοποιημένες διαδικασίες παραγωγής, στοχευμένη αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση.

Σημειώνω ότι από το 2027, το εργοστάσιο του Μονάχου θα παράγει αποκλειστικά αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλα μοντέλα της Neue Klasse, διασφαλίζοντας τη μελλοντική βιωσιμότητα του εργοστασίου για τις επόμενες δεκαετίες.

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Επίσης, με τη νέα μονάδα παραγωγής μπαταριών υψηλής τάσης του BMW Group στο Irlbach-Straßkirchen (Κάτω Βαυαρία), την οποία επισκέφτηκα και βρίσκεται περίπου 90 λεπτά από το Μόναχο, το BMW Group ενισχύει σημαντικά τη δημιουργία αξίας στην περιοχή της Βαυαρίας.

Ο ηλεκτροκινητήρας Gen6 για την BMW i3 θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του BMW Group στο Steyr της Αυστρίας, όπου παράγονται συστήματα κίνησης επί 40 και πλέον χρόνια.