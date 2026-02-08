Driveit

Η Vespa 946 Horse με σέλα ιππασίας

Η Vespa Lunar Collection ενισχύεται με μια περιορισμένη έκδοση
vespa-946-horse
Δημήτρης Μπαλής

Το 2026 είναι η χρονιά του αλόγου στην Κίνα, διαδεχόμενη τις χρονιές του δράκου και του φιδιού, και η Vespa τιμά τη χρονιά αυτή με μια επετειακή έκδοση.

Καθώς το άλογο είναι ένα επίμονο, αρχοντικό και δυναμικό ζώο, με ελεύθερο πνεύμα που αγαπά τον άνθρωπο και εκείνος το ίδιο, έρχεται η Vespa να συνδυάσει τη δική της ελευθερία κίνησης και την κομψότητα με μια νέα έκδοση Vespa 946 Horse.

Και είναι τόσα τα χαρακτηριστικά που φέρει, που, πράγματι, παραπέμπουν σε άλογο, όπως το χρώμα καφέ bay που θυμίζει τρίχωμα αλόγου, το ανάγλυφο μονόγραμμα V στο κέντρο ενός πετάλου που βρίσκεται κάτω από τη δερμάτινη σέλα που θυμίζει σέλα ιππασίας, κατασκευασμένη από τα Ιταλούς τεχνίτες.

vespa-946-horse

Πρόκειται για μία αποκλειστική έκδοση με ατσάλινο σώμα, επανασχεδιασμένη με ματ και γυαλιστερά φινιρίσματα που δημιουργούν αντιθέσεις και χρυσές λεπτομέρειες που αναδύονται με φινέτσα, όπως το μονόγραμμα V, ενώ φέρει λεπτά δερμάτινα φινιρίσματα στο τιμόνι και τους καθρέφτες.

vespa-946-horse

Από το ίδιο δέρμα με τη σέλα είναι και η πρακτική πίσω τσάντα, ενώ το παρμπρίζ διαθέτει στηρίγματα αλουμινίου που εμπλουτίζουν την αισθητική του οχήματος.

vespa-946-horse

Το κράνος τζετ φέρει το τρισδιάστατο χρυσό V στο πίσω μέρος, επιβεβαιώνοντας μια ισχυρή ξεχωριστή ταυτότητα.

Το μοντέλο είναι διαθέσιμο για προ-παραγγελίες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
176
140
119
98
92
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo