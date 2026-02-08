Η Vespa 946 Horse με σέλα ιππασίας

Το 2026 είναι η χρονιά του αλόγου στην Κίνα, διαδεχόμενη τις χρονιές του δράκου και του φιδιού, και η Vespa τιμά τη χρονιά αυτή με μια επετειακή έκδοση.

Καθώς το άλογο είναι ένα επίμονο, αρχοντικό και δυναμικό ζώο, με ελεύθερο πνεύμα που αγαπά τον άνθρωπο και εκείνος το ίδιο, έρχεται η Vespa να συνδυάσει τη δική της ελευθερία κίνησης και την κομψότητα με μια νέα έκδοση Vespa 946 Horse.

Και είναι τόσα τα χαρακτηριστικά που φέρει, που, πράγματι, παραπέμπουν σε άλογο, όπως το χρώμα καφέ bay που θυμίζει τρίχωμα αλόγου, το ανάγλυφο μονόγραμμα V στο κέντρο ενός πετάλου που βρίσκεται κάτω από τη δερμάτινη σέλα που θυμίζει σέλα ιππασίας, κατασκευασμένη από τα Ιταλούς τεχνίτες.

Πρόκειται για μία αποκλειστική έκδοση με ατσάλινο σώμα, επανασχεδιασμένη με ματ και γυαλιστερά φινιρίσματα που δημιουργούν αντιθέσεις και χρυσές λεπτομέρειες που αναδύονται με φινέτσα, όπως το μονόγραμμα V, ενώ φέρει λεπτά δερμάτινα φινιρίσματα στο τιμόνι και τους καθρέφτες.

Από το ίδιο δέρμα με τη σέλα είναι και η πρακτική πίσω τσάντα, ενώ το παρμπρίζ διαθέτει στηρίγματα αλουμινίου που εμπλουτίζουν την αισθητική του οχήματος.

Το κράνος τζετ φέρει το τρισδιάστατο χρυσό V στο πίσω μέρος, επιβεβαιώνοντας μια ισχυρή ξεχωριστή ταυτότητα.

Το μοντέλο είναι διαθέσιμο για προ-παραγγελίες.